Atenție la înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram! Cum acționează hackerii pentru a te lăsa fără bani. Avertismentul ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară atenționează cu privire la o înșelătorie care circulă pe WhatsApp și Telegram. Cum să te ferești de ea
Codrina Menţel
14.08.2025 | 22:54
Înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram: promite câștiguri garantate, dar, de fapt, te lasă fără bani. Avertismentul ASF. Foto: freepik.com/ hepta.ro/ colaj Fanatik

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) trage un semnal de alarmă și avertizează românii cu privire la o schemă de înșelătorie, ce poate părea convingătoare. Aceasta apare pe WhatsApp și Telegram. Despre ce este vorba și ce trebuie să faci ca să nu rămâi fără bani în cont.

Escrocheriile care circulă pe WhatsApp și Telegram

Reprezentanții ASF susțin că hackerii operează din ce în ce mai inteligent. Ei formează diferite grupuri pe WhatsApp sau Telegram, care par active datorită conturilor automate, denumite și bots.

Mesajele sunt trimise de așa-ziși „mentori”, „antrenori”, „profesori” sau „consilieri în investiții crypto” care promit câștiguri garantate. Astfel, oamenii sunt ademeniți să investească diferite sume de bani, iar mai apoi sunt încurajați să atragă noi membri, pentru a fi recompensați.

Mai departe, în momentul în care păgubiții doresc să-și retragă „câștigurile”, ei sunt puși să plătească diferite taxe sau comisioane de retragere. Cu toate acestea, ei nu mai reușesc niciodată să-și recupereze banii.

„Grupurile includ adesea clasamente fictive și premii iluzorii, menite să stimuleze implicarea și să creeze aparența unei comunități de succes. Persoanele vizate sunt instruite să achiziționeze criptomonede și să le transfere într-un așa-numit ‘cont de tranzacționare’ deschis la o pretinsă societate de investiții autorizată.

În cadrul platformei respective sunt afișate tranzacții aparent profitabile, concepute în mod deliberat pentru a crea impresia de legitimitate și pentru a câștiga încrederea victimei, determinând-o astfel să efectueze transferuri de sume din ce în ce mai mari. În momentul în care se solicită retragerea fondurilor, victimele sunt constrânse să achite diverse taxe fictive, precum comisioane de retragere, taxe AML sau impozite inexistente care, în realitate, nu conduc niciodată la restituirea sumelor investite”, se arată într-un comunicat transmis de ASF, potrivit agerpres.ro.

Ce trebuie să faceți dacă vă loviți de o astfel se situație

Autoritatea de Supraveghere Financiară face câteva recomadări esențiale pentru a vă proteja de astfel de escrocherii care circulă pe WhatsApp și Telegram.

Astfel, trebuie să întrerupeți imediat orice comunicare cu persoanele implicate și refuzați categoric orice solicitare de plată sau plată suplimentară, chiar dacă aceasta este justificată prin promisiunea recuperării fondurilor.

De asemenea, verificați întotdeauna legitimitatea firmelor de investiții. Înainte de a investi bani, verificați cu atenție dacă firma respectivă este autorizată de ASF sau de o altă autoritate similară din Uniunea Europeană, consultând Registrul ASF la Registrul instrumentelor și investițiilor financiare.

Este important să nu divulgați informații personale sau financiare. Verificarea identității prin intermediul aplicațiilor de mesagerie nu reprezintă o practică utilizată de către intermediarii autorizați. Aceștia respectă proceduri stricte de conformitate și securitate, desfășurate prin canale oficiale și securizate. Nu în ultimul rând, raportați grupurile suspecte și blocați contactele respective.

