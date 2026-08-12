Atenție, olteni: zbor direct la Erevan! Cât costă un bilet de avion pentru a vedea returul Ararat – Craiova din play-off-ul Europa League

Universitatea Craiova o va întâlni joi seară, de la ora 20:00, pe KuPS, în manșa secundă a turului 3 preliminar din Europa League, iar gruparea din Bănie pornește cu prima șansă la calificare. Dacă se va impune pe „Ion Oblemenco” și va avansa în play-off, campioana României o va înfrunta pe Ararat-Armenia, iar suporterii care doresc să facă deplasarea vor avea oportunitatea de a călători la Erevan prin intermediul unui zbor direct de la București.
Echipa antrenată de Filipe Coelho a remizat în meciul tur disputat în Finlanda contra celor de la KuPS, 1-1, și are prima șansă în returul de pe „Ion Oblemenco”, iar dacă va obține calificarea, va fi favorită și în play-off, unde ar urma să o întâlnească pe Ararat-Armenia. Campioana Armeniei a părăsit UEFA Champions League în turul 3, fiind învinsă de Celje cu scorul general de 3-2.
Prima manșă s-ar disputa pe terenul Universității Craiova, pe 20 august, iar returul de pe 27 august s-ar disputa la Erevan. Fanii Universității care vor dori să călătorească în Armenia pentru meciul retur vor avea oportunitatea de a zbura direct de la București către Erevan. Un bilet dus-întors, cu plecarea în 27 august și revenirea în România pe 28 august, costă aproximativ 290 de euro. Așadar, deplasarea ar fi mult mai abordabilă decât cea până în Finlanda, pe care un grup de fani ai Craiovei a efectuat-o în condiții incredibile.
Meciul pe care Ararat-Armenia îl va disputa în returul play-off-ului din Europa League ar avea loc pe Stadionul Republican „Vazgen Sargsyan”, arenă cu o capacitate de aproximativ 14.500 de locuri. Este vorba despre stadionul pe care evoluează Pyunik Erevan și naționala Armeniei. În mod normal, Ararat-Armenia își dispută meciurile de pe teren propriu pe o arenă de 1.400 de locuri situată în baza de pregătire a Federației, însă aceasta nu îndeplinește cerințele UEFA pentru competițiile europene.
În sezonul precedent, Ararat-Armenia a eliminat-o pe Universitatea Cluj din Conference League după o remiză pe teren propriu și un succes în România. Universitatea Craiova a înfruntat în stagiunea precedentă o formație din Armenia, pe Noah, chiar rivala celor de la Ararat-Armenia. Duelul disputat pe „Ion Oblemenco” în faza ligii din Conference League s-a încheiat la egalitate, 1-1.