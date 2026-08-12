Atenție, olteni: zbor direct la Erevan! Cât costă un bilet de avion pentru a vedea returul Ararat – Craiova din play-off-ul Europa League

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, iar gruparea din Bănie pornește cu prima șansă la calificare. Dacă se va impune pe „Ion Oblemenco” și va avansa în play-off, campioana României o va înfrunta pe Ararat-Armenia, iar suporterii care doresc să facă deplasarea vor avea oportunitatea de a călători la Erevan prin intermediul unui zbor direct de la București.

Cât costă un bilet de avion pentru a vedea returul Ararat – Craiova din play-off-ul Europa League

Echipa antrenată de Filipe Coelho a remizat în meciul tur disputat în Finlanda contra celor de la KuPS, 1-1, și are prima șansă în returul de pe „Ion Oblemenco”, iar dacă va obține calificarea, va fi favorită și în play-off, unde ar urma să o întâlnească pe Ararat-Armenia. Campioana Armeniei a părăsit UEFA Champions League în turul 3, fiind învinsă de Celje cu scorul general de 3-2.

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Prima manșă s-ar disputa pe terenul Universității Craiova, pe 20 august, iar returul de pe 27 august s-ar disputa la Erevan. Fanii Universității care vor dori să călătorească în Armenia pentru meciul retur vor avea oportunitatea de a zbura direct de la București către Erevan. Un bilet dus-întors, cu plecarea în 27 august și revenirea în România pe 28 august, costă aproximativ 290 de euro. Așadar, deplasarea ar fi mult mai abordabilă decât .

Pe ce stadion s-ar juca returul dintre Universitatea Craiova și Ararat-Armenia

Meciul pe care Ararat-Armenia îl va disputa în returul play-off-ului din Europa League ar avea loc pe Stadionul Republican „Vazgen Sargsyan”, arenă cu o capacitate de aproximativ 14.500 de locuri. Este vorba despre stadionul pe care evoluează Pyunik Erevan și naționala Armeniei. În mod normal, Ararat-Armenia își dispută meciurile de pe teren propriu pe o arenă de 1.400 de locuri situată în baza de pregătire a Federației, însă aceasta nu îndeplinește cerințele UEFA pentru competițiile europene.

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În sezonul precedent, Ararat-Armenia a eliminat-o pe Universitatea Cluj din Conference League după o remiză pe teren propriu și un succes în România. Universitatea Craiova a înfruntat în stagiunea precedentă o formație din Armenia, pe Noah, chiar rivala celor de la Ararat-Armenia. Duelul disputat pe „Ion Oblemenco” în faza ligii din Conference League s-a încheiat la egalitate, 1-1.