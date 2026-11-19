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Revoluția de la FCSB începe din Republica Moldova, de la Hâncești. Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că . Popescu a făcut dubla la naționala Moldovei, contra Kazahstanului, dar l-a impresionat pe Gigi Becali în special pentru modul în care a celebrat reușitele.

Gigi Becali, impresionat de Petru Popescu în Moldova – Kazahstan 2-1. Nu doar de goluri, ci și de modul în care le-a celebrat

„Mai contează, când dai 250.000 de euro și e român de-al tău și când vezi că dă gol și se închină?. (n.r. Asta v-a impresionat. Că a dat gol și că s-a închinat) Da, că s-a închinat și că eu am vrut să încep cu ortodocși. Adică am vrut să încep campania cu ortodocși. Lumea o să spună că e nebunie, dar așa am vrut eu”, a explicat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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În vara lui 2022, Gigi Becali începea o altă revoluție pe piața transferurilor. Și atunci cu un fotbalist originar din Republica Moldova, Vadim Rață, care evolua la FC Voluntari, în SuperLiga. Rață era asemuit ca profil cu Darius Olaru, iar la doar câteva zile după oficializarea transferului își făcea debutul. Apoi, la câteva zile după debut… își făcea bagajele pentru un pachet retur la Voluntari.

Vadim Rață a debutat la FCSB într-un meci contra Chindiei, direct ca titular. A ieșit la 0-2 la pauză, iar FCSB a întors scorul și a câștigat. A mai prins apoi minute și într-o remiză cu Chindia, dar și în înfrângerea în fața celor de la Viking. După acel meci, Gigi Becali anunța că s-a convins că Rață nu are valoare de FCSB și l-a dat afară.

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Vadim Rață, dat afară de la FCSB după doar 3 meciuri. Becali i-a dat bani ca să plece!

„Rață avea contract un an plus doi. I-am zis ‘uite, îți dau 40.000 de euro cadou ca să pleci’. Am dat și la Voluntari bani. Am dat 200.000 să-l ia înapoi. Trebuia să dau 300.000 la Voluntari și le-am zis ‘bă, vă dau doar 200.000 și jucătorul înapoi”, explica Becali după ce a renunțat la Rață.

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Astfel, Vadim Rață a semnat cu FCSB pe 12 august și a fost trimis înapoi la Voluntari pe 3 septembrie. Un adevărat record, chiar și după standardele lui Gigi Becali. „Să vă mai spun și că mie agentul imobiliar nu a reușit să-mi găsească un apartament, ca să mă mut mai aprope de Berceni, în două săptămâni… Deci ce să mai zic de mine, să mă acomodez acolo?

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A fost o perioadă foarte scurtă. Am ajuns la echipă, am făcut un antrenament, iar a doua zi m-a băgat în meci. Al doilea meci, peste trei zile, am făcut doar antrenamente de tactică. Am jucat în spatele vârfului. La al treilea meci când am ieșit în prima repriză m-a băgat în bandă, deci nu în poziția mea”, a fost replica lui Rață.

FCSB a mai avut un internațional moldovean la echipă, pe Cătălin Carp. Fost coleg cu Petre Popescu la Petrocub

FCSB a mai avut un jucător din Republica Moldova înaintea lui Rață. Este vorba de Cătălin Carp. Acesta ajungea la FCSB în 2015 și a rezistat considerabil mai mult decât Rață. A stat un an la FCSB, după care a fost cedat la Farul. Ba chiar avea să fie coleg cu Petru Popescu la Petrocub, pentru câteva luni, în 2025.

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Dinamo a încercat și ea să dea lovitura cu jucători din Republica Moldova, dar tot fără succes. Carp a trecut și pe la Dinamo, iar în lotul „roș-albilor” a mai fost un internațional moldovean, Dan Spătaru. În prezent, cel mai bine cotat fotbalist moldovean care evoluează în SuperLiga este Ștefan Bodișteanu, de la FC Botoșani, la 700.000 de euro. .