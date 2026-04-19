Atenție, Rădoi! Fostul antrenor de la Gaziantep, suspendat și amendat după o criză de nervi! Suma uriașă pe care trebuie să o plătească

Așa cum FANATIK a anunțat în cursul zilei de duminică, 19 aprilie, Mirel Rădoi (45 de ani) are un acord cu Gaziantep, iar meciul cu Farul Constanța va fi ultimul pe banca tehnică a lui FCSB. Fostul selecționer își va continua cariera în Superliga Turciei, acolo unde va prelua formația de pe locul 12, Gaziantep. Românul va avea nevoie să-și mențină calmul în declarații, întrucât Burak Yilmaz, ultimul antrenor al echipei, a primit o amendă record după o ieșire nervoasă.

Mirel Rădoi, pericol în Turcia? Ce s-a întâmplat cu ultimul antrenor al lui Gaziantep

Gaziantep a rămas recent fără antrenor, după ce Burak Yilmaz a avut o criză de nervi după înfrângerea cu Rizespor din ultima etapă și a lansat o serie de critici la adresa Federației Turce de Fotbal în conferința de presă, la finalul căreia și-a anunțat și demisia. El dorește să plece în Europa, acolo unde consideră că s-ar putea dezvolta ca antrenor într-un mediu lipsit de presiunea negativă a campionatului turc.

În urma acestor evenimente, Comisia de Disciplină din Turcia l-a amendat cu o sumă uriașă, de 1,2 milioane de lire turcești, echivalentul a aproximatv 23 de mii de euro. Mai mult decât atât, el a primit și interdicția de a desfășura orice activitate legată de fotbal pentru următoarele 75 de zile.

Mirel Rădoi este greu de ținut în frâu! Antrenorul a avut mai multe ieșiri necontrolate în ultimii ani

Este cunoscut că sângele de oltean al lui Mirel Rădoi își spune adesea cuvântul, deși el speră că a învățat din trecut și că în acest moment este mult mai cumpătat în ceea ce privește reacțiile și declarațiile la cald. În timpul ultimelor sale mandate de la Craiova, el și-a ieșit de mai multe ori din fire atunci când a venit vorba despre patronul Mihai Rotaru. Înainte să plece de la Craiova, Rădoi și-a prezentat demisia de nenumărate ori până a-i fi acceptată de patronul oltenilor, semnalând oboseala psihică acumulată de stările sale de nervozitate și de trăirile intense din timpul partidelor

Un episod șocant a avut loc după un meci cu U Cluj, când Mirel Rădoi a răspuns în flash-interviu unui adversar care l-ar fi înjurat în timpul partidei, amenințându-l cu moartea într-un mod indirect: „N-aș vrea să dau nume, dar m-au înjurat de pe bancă. M-au înjurat de morți, de familie, de pe banca celor de la U Cluj. Le-am cerut să mă înjure de orice, dar nu de morți, pentru că altfel nu rămâne decât unul dintre noi viu”, declara antrenorul oltenilor de la acea vreme.

Rădoi a fost pus la încercare de declarațiile patronului și în timpul mandatului său la FCSB, însă nu a reacționat la cald. Totuși, ceea ce ar putea însemna că a fost totuși deranjat de criticile vehemente ale lui Gigi Becali la adresa lui Vlad Chiricheș. La ultima sa conferință de presă dinaintea unui meci la FCSB, Mirel Rădoi chiar a recunoscut că