Atenție, Real Madrid! Mbappe va pleca dacă nu se îndeplinește o condiție!

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Kylian Mbappe a fost integralist în sâmbătă seară cu Villarreal, 1-0 pe Santiago Bernabeu, într-un duel al rundei cu numărul #8 din La Liga. Unicul gol al întâlnirii a fost semnat de Yan Diomande, iar superstarul francez s-a remarcat mai mult prin ratări uriașe decât prin contribuții ofensive decisive. În acest context, jurnaliștii spanioli alimentează și mai mult speculațiile privind potențiala sa despărțire de „galactici” în vară, iar mai nou s-a aflat și care ar fi condiția crucială impusă de acesta pentru a continua alături de „los blancos”.

Kylian Mbappe va rămâne la Real Madrid doar dacă echipa va fi pe placul lui!

În ultimele zile s-a discutat tot mai mult despre faptul că la finele actualei stagiuni, iar acum, Daniel Riolo, jurnalist la Radio Monte Carlo, a revenit cu un update în ceea ce privește situația superstarului francez. Acesta a anunțat că atacantul „galacticilor” vrea să i se îndeplinească o dorința fermă pentru a continua pe Santiago Bernabeu, ceea ce poate reprezenta un adevărat semnal de alarmă pentru Florentino Perez și întreaga conducere „blanco”.

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„Dacă Mbappe nu are echipa pe care și-o dorește, foarte probabil va pleca de la Real Madrid în vară. Deja pare că totul îi este indiferent, pare să fie în lumea lui. Echipa este aceeași ca anul trecut, cu aceleași probleme. Nu s-a schimbat absolut nimic”, a explicat Riolo pentru Cadena SER. De asemenea, acesta a mai precizat și faptul că Mbappe a fost extrem de dezamăgit de club, deoarece nu i s-a făcut mai multă promovare în lupta pentru Balonul de Aur din acest an, unde marii favoriți sunt Harry Kane și Lamine Yamal.

Secetă dramatică pentru Kylian Mbappe de când a semnat cu Real Madrid

Atacantul în vârstă de 27 de ani a semnat cu în vara lui 2024, iar de atunci și până în prezent, chiar dacă din punct de vedere individual lucrurile au mers excelent pentru el (94 de goluri și 14 pase decisive în 112 meciuri disputate în toate competițiile), situația colectivă nu este deloc una roz. Singurele trofee cucerite de „los blancos” în ultimii doi ani sunt Cupa Intercontinentală (2024) și Supercupa Europei (2024).

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Pe plan intern, „galacticii” au pierdut categoric lupta cu marea rivală Barcelona, un deznodământ care pare foarte posibil și în acest sezon, iar în UEFA Champions League supremația i-a revenit de două ori consecutiv lui PSG, tocmai echipa pe care Mbappe a părăsit-o pentru a semna cu Real Madrid.