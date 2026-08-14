Atenție, SuperLiga! Internaționalul român și-a reziliat contractul și poate fi adus în România pe gratis

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Daniel Paraschiv (27 de ani) a rămas fără echipă după ce în a doua jumătate a sezonului precedent a fost cedat sub formă de împrumut la Rapid. Giuleștenii nu și-au dorit să-l păstreze, așa că el s-a întors la Real Oviedo. Deși au revenit în Segunda Division, spaniolii l-au anunțat că nu se mai bazează pe serviciile sale.

Daniel Paraschiv, dat afară de la Real Oviedo. Comunicatul clubului

Fostul atacant al lui FC Hermannstadt a făcut parte din lotul lui Real Oviedo care a promovat în La Liga în urmă cu un an, însă el nu a fost păstrat pentru prima scenă a fotbalului iberic. În prima parte a sezonului, el a fost împrumutat la Leonesa, în Segunda, după care

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După doar 4 goluri pentru giuleșteni, care au ratat din nou calificarea pentru o cupă europeană, prin urmare el s-a întors în Spania. Înaintea noului sezon, românul a fost anunțat de rezilierea contractului: „Real Oviedo l-a anunțat pe fotbalistul român Daniel Paraschiv de rezilierea contractului său, ceea ce înseamnă că jucătorul nu mai face parte din lotul clubului. Clubul îi mulțumește atacantului pentru profesionalismul, angajamentul și dăruirea de care a dat dovadă în perioada petrecută ca jucător, în care a apărat cu mândrie culorile clubului.

Fotbalistul român a ajuns la Real Oviedo în 2024 și a făcut parte dintr-un lot care va intra în istorie: cel care a reușit promovarea înapoi în La Liga. Acum, clubul îi urează mult succes în viitoarele sale demersuri profesionale. Mulțumim pentru tot, Daniel”, se arată în comunicatul emis de Real Oviedo.

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Comunicado oficial: Daniel Paraschiv 📲 🔵⚪ — Real Oviedo (@RealOviedo)

Internaționalul român poate fi transferat gratis în SuperLiga României

Daniel Paraschiv a prins transferul la Real Oviedo după ce a arătat foarte bine în SuperLiga României, pentru FC Hermannstadt. Atacantul a marcat 31 de goluri pentru sibieni în 95 de meciuri, iar spaniolii au plătit o sumă de 700.000 de euro în schimbul său. De asemenea, el a bifat și o selecție la echipa națională.

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Atacantul a intrat doar 20 de minute din postura de rezervă și a înscris golul victoriei într-un meci amical contra Moldovei. În prezent, el a rămas fără echipă de club. Cu siguranță, el poate ajuta orice echipă din SuperLiga României, mai ales pe cele din partea a doua a clasamentului, care visează la un loc în play-off.

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