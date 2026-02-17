Atenție, tricolori! Un arbitru turc, lovit în plină figură cu o trotinetă chiar în timpul unui meci. Video

ADVERTISEMENT

Fotbalul amator din Turcia a ieșit în evidență cu un episod reprobabil. Un arbitru a fost lovit în plină figură cu o trotinetă chiar în timpul unui meci desfășurat în ligile inferioare.

România are în continuare șanse de calificare la Campionatul Mondial din această vară. Pe elevii lui Mircea Lucescu îi așteaptă barajul cu Turcia. Cum duelul va avea loc pe Beșiktaș Park, fotbaliștii români trebuie să se aștepte la o atmosferă apăsătoare.

Cu mai puțin de două luni înainte de Turcia – România, fotbalul turc a cunoscut un episod reprobabil. În timpul unui meci, un arbitru asistent a fost lovit în plină figură cu o trotinetă, obiectul fiind aruncat de fani după o decizie controversată.

Acest incident a avut loc în timpul meciului dintre Darendespor și Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, din etapa a 10-a a Ligii 1 amatoare din Malatya. În timp ce scorul era egal, 1–1, un gol marcat de Darendespor a fost anulat de arbitrul asistent pentru ofsaid.

După anularea golului, o trotinetă a fost aruncată de un suporter peste gard, iar aceasta l-a lovit pe arbitrul asistent. În urma impactului, oficialul a fost rănit și s-a prăbușit pe teren preț de câteva minute.

Ce s-a întâmplat după ce arbitrul a fost lovit

Comisiile urmează să decidă soarta meciului și măsurile care vor fi luate împotriva celor responsabili. prin pasiunea suporterilor, însă, de această dată, printr-un exemplu negativ.