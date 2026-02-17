Sport

Atenție, tricolori! Un arbitru turc, lovit în plină figură cu o trotinetă chiar în timpul unui meci. Video

Imagini reprobabile vin din fotbalul turc. Un arbitru a fost lovit în plină figură cu o trotinetă chiar în timpul unui meci. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
17.02.2026 | 07:30
Atentie tricolori Un arbitru turc lovit in plina figura cu o trotineta chiar in timpul unui meci Video
ULTIMA ORĂ
Scene reprobabile în Turcia! Un arbitru, lovit în plină figură cu o trotinetă. Foto: Colaj Fanatik
Fotbalul amator din Turcia a ieșit în evidență cu un episod reprobabil. Un arbitru a fost lovit în plină figură cu o trotinetă chiar în timpul unui meci desfășurat în ligile inferioare.

Un arbitru turc, lovit în plină figură cu o trotinetă chiar în timpul unui meci

România are în continuare șanse de calificare la Campionatul Mondial din această vară. Pe elevii lui Mircea Lucescu îi așteaptă barajul cu Turcia. Cum duelul va avea loc pe Beșiktaș Park, fotbaliștii români trebuie să se aștepte la o atmosferă apăsătoare.

Cu mai puțin de două luni înainte de Turcia – România, fotbalul turc a cunoscut un episod reprobabil. În timpul unui meci, un arbitru asistent a fost lovit în plină figură cu o trotinetă, obiectul fiind aruncat de fani după o decizie controversată.

Acest incident a avut loc în timpul meciului dintre Darendespor și Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, din etapa a 10-a a Ligii 1 amatoare din Malatya. În timp ce scorul era egal, 1–1, un gol marcat de Darendespor a fost anulat de arbitrul asistent pentru ofsaid.

După anularea golului, o trotinetă a fost aruncată de un suporter peste gard, iar aceasta l-a lovit pe arbitrul asistent. În urma impactului, oficialul a fost rănit și s-a prăbușit pe teren preț de câteva minute.

Ce s-a întâmplat după ce arbitrul a fost lovit

Partida dintre Darendespor și Hekimhan Belediyesi Girmanaspor a fost oprită după ce arbitrul asistent a fost lovit în plină figură cu o trotinetă.

Comisiile urmează să decidă soarta meciului și măsurile care vor fi luate împotriva celor responsabili. Fotbalul turc a ieșit din nou în evidență prin pasiunea suporterilor, însă, de această dată, printr-un exemplu negativ.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
