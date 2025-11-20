Atenție unde vă țineți cardurile! Metoda prin care oamenii sunt lăsați fără bani chiar și când se află în propria locuință

ADVERTISEMENT

Cardurile au ușurat viețile românilor, mulți preferând să le treacă direct în telefonul mobil ca să scape de o corvoadă, însă avansul tehnologic a venit cu provocările sale. În ultimii ani, s-au înmulțit cazurile de furt de pe card cu ajutorul unor dispozitive, fără ca hoții să atingă măcar portofelul păgubiților sau cardurile acestora.

Atenție unde îți ții cardurile: cum poți rămâne fără bani

Prin NFC (Near Field Communication – comunicație în câmp apropiat), o tehnologie fără fir, cu rază scurtă, oamenii pot fi goliți de bani cu ajutorul unor dispozitive, indiferent că sunt în mijloacele de transport în comun sau în propria locuință. Se pare că hoții de carduri nu se mai limitează doar la vânătoarea de bani în trenuri, autobuze sau la semafoare, în zonele aglomerate în general. Potrivit Romania TV, locatarii dintr-o scară de bloc au rămas cu cardurile golite după ce infractorii doar s-au apropiat cu dispozitivele de clonare a cardurilor de ușile lor, căutând semnalul.

Întrebarea care se impune e următoare: se poate realiza un astfel de furt chiar atât de ușor? Specialistul contactat de FANATIK ne-a spus că e puțin probabil ca un astfel de hacker ambulant să poată fura datele de pe card dacă ești în propria locuință la o distanță considerabilă de ușa . Distanța de la care se poate face asta este de 4 centimetri, conform tehnologiei NFC. Cu alte cuvinte, , ar trebui să ții portofelul cu cardul tău foarte aproape de ușa locuinței, nu la o distanță mai mare de 5 centimetri. Dar, având în vedere că mulți români au cuierele pe holul casei, unele aproape lipite de ușă, nu e chiar imposibil să se întâmple așa ceva. Totuși, la o distanță mai mare de 4 centimetri, așa ceva nu se poate realiza.

Vânătorii de carduri pot fura bani din propria ta locuință, fără să îți treacă pragul casei? Puțin probabil. Cu o mică excepție…

„Nu se pot clona sau fura banii de pe carduri la distanțe foarte mari. Nu se poate așa ceva. Doar dacă sunt cardurile puse undeva aproape de ușă, atunci există o șansă”, a declarat Alexandru Panait, pentru FANATIK, expert în securitate cibernetică.

Acesta ne explică, în continuare, cum se poate realiza acest lucru fără contact fizic, dacă două persoane se află aproape una de cealaltă, într-un autobuz, de pildă. „Da, într-adevăr, prin NFC se pot copia datele cardului și se pot face plăți contactless cu cardurile respective sau chiar scoate banii direct de pe card, fără a se cumpăra produse. Cu cât o tehnologie este mai ușor de folosit pentru oameni și mai facilă pentru utilizarea ei în viață de zi cu zi, cu atât este și mai accesibilă persoanelor rău intenționate.

„Tehnologia poate fi exploatată de criminalii cibernetici”

Vulnerabilitățile sunt mult mai mari, iar tehnologia poate fi exploatată de către criminalii cibernetici. (…) Există dispozitive specializate care copiază semnalul de tip NFC, adică semnalul emis de card. Dispozitivele pot replica și emite mai departe, cu alte cuvinte, copiază cardul. De regulă, cardurile noi au un mecanism de protecție prin care schimbă chei criptografice la fiecare citire și automat nu se pot copia datele de pe acestea, dar există, într-adevăr, și carduri de pe care se pot copia datele.

Notificarea că banii au fost extrași din cont va fi primită, evident. În funcție de setările de la card, poți primi sau nu notificarea tranzacției, dar asta ține strict de furnizorul care a emis cardul și dacă tu ca utilizator ai confirmat că îți dorești o astfel de opțiune, ca înainte de fiecare ban care pleacă din cont să fie nevoie să confirmi. Dacă acel card nu e pe lângă alte carduri NFC, acesta poate fi copiat în mijlocul de transport în cazul în care distanța nu e mai mare de 3-4 centimetri față de punctul de contact”, ne-a mai spus Panait.

Ce este NFC și cum ajung banii dintr-un dispozitiv în altul. De ce nu pot fi manevrați de la distanțe mai mari de 4 centimetri

Ce este acest NFC și ce trebuie să știi despre tehnologia prin care vânătorii de carduri își pot umple conturile? Așa cum spuneam mai sus, este vorba despre o tehnologie cu o rază de 4 centimetri care permite dispozitivelor să comunice între ele când sunt foarte aproape (contactless) sau se ating. NFC se folosește mai ales la plățile cu telefonul. Tehnologia este bazată pe inducție electromagnetică și, practic, dispozitivul (fie că e telefon, POS sau cardul bancar) generează un mic câmp electromagnetic.

Când un alt dispozitiv se apropie destul de mult, bobinele lor interne intră în rezonanță. Așa se transmit date rapid și sigur. Furtul de date nu se poate face de la distanțe foarte mari deoarece sistemul NFC folosește raza scurtă, tocmai ca tranzacțiile sau schimbul de informații să fie cât se poate de sigur și, pe lângă asta, așa se consumă puțină energie plus că sunt prevenite conectările accidentale.