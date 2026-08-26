Sport

Atenție, Universitatea Craiova! Cifrele care le dau fiori jucătorilor lui Coelho înaintea returului cu Ararat

Universitatea Criova conduce autoritar în clasamentul golurilor încasate pe debut de meci în competițiile europene. Aceasta este vestea proastă. Vestea bună este că și Ararat Armenia este pe listă.
Bogdan Baratky Tudor
26.08.2026 | 22:57
Atentie Universitatea Craiova Cifrele care le dau fiori jucatorilor lui Coelho inaintea returului cu Ararat
ANALIZĂ FANATIK
Universitatea Craiova e echipa care a primit cele mai multe goluri pe început de meci în Europa. Foto: colaj Fanatik
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Universitatea Craiova se află în fața celui mai important examen al ultimilor ani – returul cu Ararat Armenia din playoff-ul Europa League. Am spus “cel mai important” și nu doar “important”, obligat practic de coeficientul UEFA al fotbalului românesc în acest sezon. Deși traseul din tururile preliminare a fost unul în aparență abordabil pentru olteni, toți adversarii de până acum (mai puțin ML Vitebsk) au ridicat serioase probleme Universității, echipă care pare încă departe de forma și foamea de performanță din sezonul trecut.

Statistica îi dă fiori Universității Craiova înaintea returului cu Ararat: e echipa cu cele mai multe goluri încasate pe debut de meci în Europa

Materialul de față nu își propune însă să dezbată cauzele prestațiilor sub așteptări ale Craiovei. Este doar un exercițiu statistic plecat de la realitatea golurilor încasate devreme în meci de Craiova în acest sezon, atât în campionatul intern, cât și în cupele europene. FANATIK a analizat rezultatele europene ale tuturor cluburilor calificate în play-off-ul Europa League și Conference League, contabilizând golurile încasate de aceste echipe în primele 20 de minute ale partidelor. Concluzia, veți vedea, nu e deloc una îmbucurătoare, dar există totuși și vești bune pentru olteni.

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În turul 1 preliminar al UCL, Craiova a întâlnit ML Vitebsk. În meciul tur, câștigat clar de olteni cu 4-1 în deplasare, gazdele au marcat unicul gol chiar în minutul 20 (Valeri Gromyko). Evident, la acel moment nu era deloc clar că acesta este începutul unei serii negative pentru Universitatea, mai ales că nu au existat efecte neplăcute ale acestui gol. Doar că la Sofia, în turul 2 preliminar UCL, Universitatea pierde la limită (0-1), cu un gol încasat în minutul 8 (Kristian Dimitrov). Iar meciul retur de la Craiova e decis de două goluri primite devreme – minutele 13 și respectiv 16 (Everton Bala, Aldair Neves). “Talentul” oltenilor se manifestă plenar și în meciul retur cu KuPS, finlandezii deschizând scorul pe Oblemenco chiar în minutul 4 (Valentín Gasc).

  • ML Vitebsk – Universitatea 1-4 (Valeri Gromyko 20’)
  • Levski Sofia – Universitatea 1-0 (Kristian Dimitrov 8’)
  • Universitatea – Levski Sofia 2-2 (Everton Bala 13’, Aldair Neves 16’)
  • Universitatea – KuPS 2-1 (Valentín Gasc 4’)

Cinci goluri încasate așadar de olteni în primele 20 de minute ale partidelor europene. 6, cu golul lui Alexandros Malis din meciul tur cu Ararat, marcat însă după unele statistici în minutul 21. Cronometrul televiziunii arată totuși că mingea intră în plasă în minutul 19:53.

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Campionatul intern confirmă faptul că golul luat devreme nu este o coincidență și nu are legătură cu meciurile internaționale. Universitatea a primit primul gol în minutul 8 în înfrângerea 1-5 cu Dinamo (Alberto Soro) și în minutul 7 la meciul pierdut pe Oblemenco cu FC Argeș (Yanis Pîrvu). Că să nu lungim discuția, Universitatea Craiova este lider incontestabil în Europa la acest capitol. Cele 5 (6?) goluri încasate în primele 20 de minute ale partidelor europene îi plasează pe olteni pe primul loc în acest clasament.

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„Concurența” oltenilor în Europa: ce echipe mai primesc gol în primele 20 de minute

  • Žalgiris Kaunas (UEL) – 4 goluri
  • Shamrock Rovers (UECL) – 4 goluri
  • Kairat Almaty (UEL) – 3 goluri
  • Saint Gallen (UECL) – 3 goluri
  • PAOK (UECL) – 3 goluri
Universitatea Craiova - 5 goluri primite în primele 20 de minute în Europa
Universitatea Craiova – 5 goluri primite în primele 20 de minute în Europa

În play-off-ul Europa League există două cluburi care încearcă să conteste supremația oltenilor. Cea mai bine plasată este Žalgiris Kaunas, care a primit 4 goluri în primele 20 de minute ale partidelor din Europa (Drita, Dinamo Zagreb și Besiktas – 2). Urmează Kairat Almaty cu 3 goluri încasate (de la Levski Sofia, Anderlecht și Omonia). Ei bine, în play-off-ul Conference League, Shamrock Rovers vine tare din urmă cu 4 gouri primite și reprezintă un real pericol întrucât a demonstrat că poate lua 3 într-un singur meci, până în minutul 20 (cu Egnatia, în turul 3 Europa League). Saint Gallen și PAOK completează topul “performerelor” cu câte 3 goluri primite în primele 20 de minute.

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Și o veste bună pentru U Craiova: Ararat Armenia e la rândul său pe listă!

Vestea bună pentru Universitatea este aceea că și Ararat Armenia a punctat în această statistică. A primit gol în minutul 14 de la Riga (în primul tur preliminar UCL) și în minutul 12 de la…Shamrock Rovers (în turul 2 preliminar UCL). Și a pierdut ambele partide în cele din urmă (disputate, într-adevăr, în deplasare). Desigur, departe de “performanța” Craiovei, dar cu un start bun de meci Universitatea își poate ușura misiunea din Armenia.

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