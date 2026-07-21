Atenţie, Universitatea Craiova! El e marele pericol al lui Levski Sofia. Analiza Wyscout a adversarului din Champions League

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Cu o valoare medie a jucătorilor din lot de 1,42 milioane de euro (față de 1,21 milioane Craiova), . Vă oferim o radiografie atentă a campioanei Bulgariei, mai jos.

Stil orientat spre posesie, sigur, dar pozitiv și ofensiv, foarte asemănător cu al Științei

Nu doar valoarea celor două loturi este foarte similară, ci și stilul de joc. Dubla bulgarilor cu ne-a arătat o echipă de posesie (58% a fost posesia medie contra bosniacilor), care vrea mingea și știe să-și construiască ocazii de gol, dar mai ales una cu mare calitate în atac.

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În returul câștigat clar acasă marți seara (4-0 la Sofia), Levski a avut un xG total de 1,2, dar a marcat de 4 ori. Adică bulgarii au dat de aproape patru ori mai multe goluri decât ne-ar fi indicat claritatea ocaziilor pe care și le-au creat.

Au bătut Banja Luka cu pase inspirate și dueluri unu la unu câștigate

Acuratețea paselor fotbaliștilor lui Levski pare și ea un indiciu al calității foarte bune din lotul adversarilor. În returul de la Sofia, Levski a reușit un remarcabil procent de 84% pase înainte și 81% pase progresive, adică în față, cu verticalizări, în loc de în lateral sau în spate. Pentru comparație, în Supercupa cu U Cluj, Știința a reușit doar 124 de pase progresive reușite din 159 de încercări, adică un procent de 78%.

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Atacanții lui Levski nu sunt doar eficienți, ci și agresivi și puternici. Cu Banja Luka, aceștia au reușit să câștige 45% din duelurile ofensive (23 din 51), față de doar 31% (19 din 61) dueluri ofensive câștigate de Craiova cu U Cluj, în supercupă.

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Sistemul preferat de bulgari și calitatea antrenorului principal

O provocare pentru Craiova va fi și antrenorul advers, un nume destul de cunoscut. Spaniolul Julio Velasquez este un manager cu experiență importantă în campionate tari: 69 de meciuri pe bancă în prima ligă din Portugalia (Maritimo, Setubal), 28 în Eredivisie (Fortuna Sittard), 12 în Serie A (Udinese) și 8 în La Liga (Alaves).

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Velasquez e un antrenor care nu se ferește să schimbe sistemele de joc pe parcursul unui meci, dar de obicei oscilează între trei așezări destul de clasice: 4-4-2, 4-4-1 (pe acestea l-a folosit pe parcursul returului cu bosniacii), respectiv 4-2-3-1, sistemul lui preferat și pe care l-a folosit în meciul tur, cel din deplasare, din Bosnia.

Toate aceste formații indică o preocupare a spaniolului să atace mai ales zona centrală, de unde vin majoritatea ocaziilor lui Levski. Fazele periculoase ale Craiovei, de partea cealaltă, vin preponderent din banda stângă, unde Bancu și Baiaram alcătuiesc deja un cuplu „clasic” și foarte bine uns.

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Jucătorii de temut din lotul bulgarilor: doi brazilieni, un portughez și un irlandez

Când alege să joace cu un singur atacant (4-2-3-1), Velasquez îl folosește de obicei pe columbianul Juan Perea (1,90 metri), adus din Portugalia de la Coimbra. Acesta a marcat golul 4 în returul cu Banja Luka.

Chiar și mai periculoase par gurile de foc ale bulgarilor din momentele în care joacă cu doi atacanți centrali: brazilienii Reinaldo (autor al unei duble în retur) și Everton Bala (unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din lot, cotat la 3 milioane euro). Amândoi extreme la bază, cei doi sunt fotbaliști tehnici și compleți, cu gabarit suficient de bun. Folosiți preponderent atacanți centrali de Velasquez, sunt jucătorii care au creat cele mai multe faze de poartă cu bosniacii.

Un al treilea pericol pentru Craiova vine din stânga defensivei, unde joacă de asemenea un brazilian, Maicon, care este cel mai bine cotat fotbalist din lot: 3,5 milioane euro. În returul cu Banja Luka, Maicon a impresionat prin siguranță (96% procentaj de pase reușite) și forță (75% dueluri câștigate).

Adăugați la asta inteligența: Maicon a încercat doar o dată să dribleze, respectiv doar o dată să centreze, cu Banja Luka, însă atât driblingul cât și centrarea i-au ieșit, procentaj 100% deci la ambele categorii.

„Dispecerul” lui Levski și cel în jurul căruia gravitează tot jocul de atac este Serginho, un portughez venit în această vară de la nou-promovata Santa Clara, pentru 1 milion de euro. Serginho e folosit de Velasquez atât ca mijlocaș la închidere cât și ca mijlocaș ofensiv în spatele vârfului și a fost cel mai implicat fotbalist în returul cu Banja Luka: 58 de pase (dintre care 54 reușite), 17 dueluri directe pentru balon (dintre care 9 câștigate) și un număr impresionant de recuperări (7, dintre care 4 în jumătatea adversă de teren).

La fel de periculos este irlandezul Armstrong Oko-Flex, o extremă dreapta care s-a format la juniorii lui Arsenal și Celtic și a venit în iarna trecută de la Botev Plovdiv. Acesta a marcat câte un gol atât în turul cât și în returul cu Banja Luka, deși a stat pe teren doar în 63% din timp.

Nu au fost la fel de impresionanți în debutul din campionat

În prima etapă din prima ligă a Bulgariei, Levski a câștigat doar cu 2-1, dar a întâlnit o echipă net inferioară, pe nou-promovata Dunav Ruse. Cifrele echilibrate ale partidei sugerează că bulgarii erau deja cu gândul la turul cu Craiova.

A surprins mai ales faptul că cei de la Dunav au câștigat 53% dintre duelurile totale pentru balon, ceea ce sugerează o lipsă de implicare necaracteristică a celor de la Levski. Campionii Bulgariei au jucători spectaculoși în atac, însă cifrele ne arată că aceștia au un punct slab: anume, pierd multe dueluri fizice atunci când sunt „luați tare” de fundașii adverși. Atacanții lui Levski au pierdut 59% din duelurile directe cu apărarea gazdelor.

Și-au menajat bijuteriile aduse în această vară

În prima parte au fost menajate piesele grele, coordonatorul portughez Serginho și atacantul brazilian Reinaldo, veniți amândoi de la nou-promovata (în prima ligă portugheză) Santa Clara, în această vară. Levski a plătit 1,5 milioane de euro pentru Reinaldo și 1 milion pentru Serginho. Amândoi au fost introduși în minutul 62 și au avut prestații decente. Serginho a impresionat, ca de obicei, cu procentajul paselor reușite: 96% (23 din 24 de încercări).

Deși nu pare titular de drept și nu e clar dacă va începe din primul minut cu Craiova, omul meciului a fost extrema dreaptă de picior stâng David Kusso, cu 3 șuturi pe poartă din 5 încercări, 4 driblinguri reușite din 4 încercări, procentaj de 86% pase reușite și 62% dueluri câștigate (toate statistici mult peste media echipei).

Un gol norocos și altul foarte frumosc cu Ruse

Gazdele, care au jucat într-un clasic 4-2-3-1, au deschis scorul printr-un gol de „cascadorii râsului” în minutul 22. Angolezul Kusso a executat un corner de pe partea dreaptă, portarul lui Dunav a ieșit inexplicabil pe sub centrare, iar mingea în cădere a căzut pe pulpa căpitanului Dimitrov (fundaș central) și a intrat în poarta goală.

Repriza fusese controlată fără mari emoții de alb-albaștrii de la Levski, care au arătat același joc de posesie (70% la final), la mare siguranță, dar cu un tempo în minus față de ce a jucat Craiova cu UTA și împotriva unei echipe cu probleme serioase tehnice și de poziționare, mai degrabă rudimentară.

După ce s-au apărat foarte aproape de propria poartă în primele două treimi din meci, oaspeții de la Ruse au căutat egalarea și au urcat puțin liniile după minutul 65. Au fost aproape imediat pedepsiți de campionii de la Levski pe contraatac.

Un alt jucător care impresionează din atacul sofioților, brazilianul Everton Bala (joacă al doilea vârf sau număr 10 clasic, deși cu 17 pe spate), a dat o pasă genială, „liftată” peste toată apărarea adversă, iar algerianul Bouras a înscris, cu o lovitură frumoasă de cap.

Dacă nu cumva Levski a jucat special „la ralanti”, ca să adoarmă vigilența Craiovei, Știința ar putea întoarce sorții ușor defavorabili înaintea dublei. Miza pentru noi ar fi să impresionăm prin agresivitate în pressing, mai ales printr-o presiune mare pe fundașii centrali lenți și vulnerabili ai gazdelor. Ne așteaptă însă un meci de foc la Sofia, în fața unora dintre cei mai fierbinți fani din Estul Europei, „băieți răi” înfrățiți cu cei de la Lazio Roma.