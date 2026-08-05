Atenție, Universitatea Craiova! KuPS, mai periculoasă decât o arată cifrele Transfermarkt. Care sunt punctele forte ale finlandezilor

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Ca să vă faceți o idee despre forța Veikkausliiga, toate celelalte trei echipe finlandeze calificate în turul 2 preliminar Conference League au mers mai departe săptămâna trecută: HJK Helsinki (locul 5 sezonul trecut) a învins cu 8-0 la general pe nord irlandezii de la Coleraine, Ilves (locul 3 sezonul trecut) a trecut la penaltiuri de islandezii de la Starjnan, iar Inter Turku (locul 2 sezonul trecut) a dispus cu 3-1 de turcii pe care îi învinseseră și Craiova anul trecut, cei de la Bașakșehir.

Atenție, Universitatea Craiova! Cine este, cu adevărat KuPS, adversara din turul 3 preliminar al Europa League

Cum KuPS a câștigat ultimele două campionate și conduce și acum autoritar în clasament (cu o singură înfrângere în 18 etape), putem concluziona că e o echipă clar mai bună decât Inter Turku, care la rândul ei a trecut la pas de Bașakșehir. Va fi așadar o decât ne spune simplul nume al adversarului.

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O altă capcană ar fi să-i desconsiderăm pe finlandezi pentru că cel mai bine cotat fotbalist al lor conform Transfermarkt este mijlocașul Jyry (se citește „Iuru”), care a jucat ultimele trei sezoane pentru Petrolul. Dar Jyry NU este și cel mai periculos dintre jucătorii rivali conform cifrelor.

De fapt, cei mai în formă și periculoși jucători ai nordicilor sunt atacantul-golgheter Jaime Moreno și mijlocașul Petteri Pennanen, care aduce mult la stil cu Olaru (fost la FCSB). Ajuns la 35 de ani, veteranul Pennanen a participat (marcând sau pasând decisiv) la 18% din golurile echipei sale din acest sezon. Cel mai bun meci al lui din sezonul actual a fost fulminanta victorie cu 4-0 în deplasare la mult mai titrata rivală HJK Helsinki, când a înscris o dublă.

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Cât despre atac, surprinzătorul golgheter Jaime Moreno (nicaraguan care are și cetățenie italiană) are deja 10 goluri și 5 assist-uri în acest sezon. La 1,83 metri, Moreno pare tipul de atacant complet: e rapid și foarte puternic, lovește mingea cu ambele picioare, se demarcă excelent și marchează des atât din afara careului, cât și prin lovituri de cap.

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Stilul de joc al celor de la KuPS e foarte similar cu al celor de la Levski!

KuPS are un stil deloc specific echipelor nordice, de posesie sigură și relativ lentă, apropiindu-se mai mult de Levski Sofia și jocul ei meticulos, la ce arată pe teren. Sunt antrenați de unul dintre cei mai tineri manageri din competiție, finlandezul Miika Nuutinen (34 de ani). Acesta are un stil modern, de posesie atentă și pornită de obicei de la propriul portar, și are exact aceeași formație preferată ca a spaniolului de pe banca bulgarilor, un 4-2-3-1 care se transformă deseori, în special pe fazele ofensive, în 4-4-2.

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Pe de altă parte, Tommi Jyry, fost jucător în SuperLiga României la Petrolul Ploiești, acum vedeta lui KuPS, e de părere că jocul formației sale se aseamănă foarte mult cu cel practicat de FCSB în perioada când câștiga campionatul sau chiar de Universitatea Craiova. „KuPS este o echipă care dorește să dicteze jocul, să aibă mingea și să pună presiune pe adversar. Vezi multe similarități cu modul în care Craiova își dorea să joace cel puțin anul trecut în România. Ştii, ne place să avem mingea și știu că și Craiovei îi place să facă asta, și FCSB-ului îi place să facă asta, deci poate o compar cu FCSB şi Universitatea Craiova”, a declarat

Cum s-a descurcat KuPS în dubla cu azerii de la Sabah în turul 2 preliminar Champions League

KuPS vine, ca și Universitatea Craiova, tot după ce a fost eliminată în turul 2 preliminar Champions League. Au fost „articulați” cu 3-0 la general de azerii de la Sabah, dar statisticile celor două meciuri arată că finlandezii au jucat de la egal la egal cu azerii. E drept, par o echipă cu probleme pe terenuri străine, în special din cauza diferenței climatice importante, fapt confirmat în turul din Azerbaidjan. Deși au pierdut doar cu 1-0, finlandezii au fost dominați clar și la posesie (59% – 41% pentru azeri), și la ocazii de gol (3,83 xG – 0,69xG pentru Sabah).

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De notat că Masazir (orașul de unde vin cei de la Sabah) este un oraș chiar și mai călduros decât Craiova, în special seara. La ora meciului tur dintre Sabah și KuPS, temperatura pe stadionul local se apropia de 30 de grade Celsius, iar asta s-a simțit mai ales în duelurile directe pentru minge, pe care azerii le-au câștigat clar, semn că oaspeții au fost „sufocați”.

Returul cu ghinion pentru finlandezi, dar trădează și o echipă naivă și fără agresivitate

Situația s-a schimbat la returul dintre KuPS și Sabah, care s-a jucat la o temperatură de 19 grade Celsius și a fost dominat de gazde, în ciuda victoriei oaspeților (2-0 la final). Spre deosebire de tur, finlandezii au avut și posesia mai bună (57%) dar și mai multe ocazii de gol (1,48 xG față de 1,41 xG).

Finlandezii au controlat clar jocul și au ratat trei ocazii importante înainte ca azerii să deschidă norocos scorul în minutul 52, după un contraatac faza a doua transformat de Simic. Acela a fost momentul critic al dublei, de altfel. La 2-0 la general pentru adversari, KuPS a părut să se dezintegreze atât psihic, cât și fizic. Spațiile dintre liniile gazdelor au devenit mult mai generoase și mai ușor de exploatat, iar KuPS a părut o echipă boemă, chiar naivă. Au luat golul secund în minutul 70, pe un contraatac supranumeric al azerilor.

În ciuda posesiei bune și jocului muncitoresc și atent, mai ales de pe teren propriu, KuPS nu este o echipă care să facă pressing intens și are probleme cu echipele care știu să îl facă. Aceasta a fost, de altfel statistica care le-a pierdut și returul de acasă cu Sabah. Această slăbiciune a nordicilor e evidențiată de statistica PPDA („passes allowed per defensive action”). Cu cât e mai mic PPDA-ul unei echipe, așadar, cu atât mai bun e pressing-ul, iar din statistici vedem cum azerii au presat de două ori mai mult și mai bine decât finlandezii.

Ce trebuie să facă Craiova ca să îi învingă, deci? În primul rând să vină cu un rezultat bun din meciul tur, care nu va fi deloc ușor, având în vedere distanța, gazonul sintetic și condițiile meteo foarte diferite față de cele cu care suntem obișnuiți. În al doilea rând, să-i urce pe garduri în retur, pentru că finlandezii vor fi cu siguranță foarte vulnerabili în deplasare.