Atenție, Universitatea Craiova! Nici FCSB, nici CFR Cluj n-au câștigat la Inter d’Escaldes. Cifrele care dau fiori oltenilor

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Universitatea Craiova se pregătește pentru deplasarea din Andorra, acolo unde o va întâlni pe Inter d’Escaldes, joi, 22 octombrie, de la ora 19.45, în etapa a doua a fazei principale din Conference League. Deși adversara oltenilor provine dintr-un campionat modest, rezultatele sale europene de pe teren propriu transmit un avertisment serios. Inter d’Escaldes a pierdut un singur meci în ultimele zece partide disputate acasă în cupele europene, iar printre echipele care nu au reușit să câștige în Andorra se numără CFR Cluj și FCSB.

Universitatea Craiova, avertizată de rezultatele lui Inter d’Escaldes. FCSB a pierdut în Andorra!

Inter d’Escaldes a demonstrat în ultimii ani că poate pune probleme unor adversari cu experiență europeană, în special atunci când evoluează în Andorra. Formația care o va întâlni pe Universitatea Craiova a reușit să obțină rezultate importante inclusiv împotriva unor reprezentante ale fotbalului românesc.

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Primul precedent este cel din 27 iulie 2022, când CFR Cluj a remizat, scor 1-1, în deplasarea cu Inter d’Escaldes, în turul al doilea preliminar al Conference League. Genís Soldevila a deschis scorul pentru gazde, iar Ciprian Deac a egalat din penalty, în repriza secundă. Ardelenii au obținut calificarea datorită victoriei cu 3-0 din prima manșă, disputată la Cluj-Napoca.

Trei ani mai târziu, pe 15 iulie 2025, FCSB a avut parte de o experiență și mai neplăcută în Andorra. Campioana României de la acea vreme a fost învinsă cu 2-1 de Inter d’Escaldes, în manșa secundă a primului tur preliminar din Champions League. Risto Radunović a marcat pentru roș-albaștri, însă gazdele au întors rezultatul prin golurile înscrise de S. Andreu și A. Llovet. FCSB a mers mai departe datorită victoriei cu 3-1 din tur, dar înfrângerea din Andorra a reprezentat un semnal de alarmă și un rezultat dur pentru fotbalul românesc. Astfel, Universitatea Craiova devine a treia echipă românească din ultimii ani care se deplasează pentru un meci european împotriva lui Inter d’Escaldes.

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Un singur eșec în ultimele 10 meciuri europene de acasă! Bilanț impresionant pentru Inter d’Escaldes

Rezultatele înregistrate de formația din Andorra în ultimele zece meciuri europene disputate pe teren propriu arată de ce Universitatea Craiova trebuie să trateze confruntarea cu maximă atenție. În această perioadă, Inter d’Escaldes a obținut cinci victorii, patru remize și a suferit o singură înfrângere. Singura echipă care a câștigat în Andorra în această serie a fost , care s-a impus categoric, scor 4-0, în vara anului 2024.

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În rest, formația andorrană a învins adversari precum Hibernian, din Scoția, Velež Mostar, din Bosnia și Herțegovina, și FCSB, din România. Totodată, a reușit să evite înfrângerea în duelurile cu CFR Cluj, Olimpija Ljubljana și Lincoln Red Imps.

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Ultimele 10 meciuri europene disputate de Inter d’Escaldes pe teren propriu, în ordine cronologică:

Inter d’Escaldes – CFR Cluj (România) 1-1 — 2022

Inter d’Escaldes – Víkingur Gøta (Insulele Feroe) 2-1 — 2023

Inter d’Escaldes – Hibernian (Scoția) 2-1 — 2023

Inter d’Escaldes – Velež Mostar (Bosnia și Herțegovina) 5-1 — 2024

Inter d’Escaldes – AEK Atena (Grecia) 0-4 — 2024

Inter d’Escaldes – FCSB (România) 2-1 — 2025

Inter d’Escaldes – Olimpija Ljubljana (Slovenia) 1-1 — 2025

Inter d’Escaldes – Lincoln Red Imps (Gibraltar) 1-1 — 2026

Inter d’Escaldes – Flora Tallinn (Estonia) 2-0 — 2026

Inter d’Escaldes – Drita (Kosovo) 0-0 — 2026

Bilanțul este unul remarcabil: cinci victorii, patru egaluri și o singură înfrângere, cu 16 goluri marcate și 11 primite. În opt dintre cele zece partide, Inter d’Escaldes a reușit să înscrie cel puțin o dată. Un detaliu important este că aceste partide nu s-au disputat toate pe aceeași arenă. Formația andorrană a folosit de-a lungul anilor mai multe stadioane din principat pentru confruntările europene.

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Inter d’Escaldes a eliminat-o pe Drita și a ajuns în faza principală din Conference League

Adversara Universității Craiova a avut un parcurs important în preliminariile actualei ediții a Conference League. După ce a trecut de Flora Tallinn, formația andorrană a întâlnit-o pe Drita, reprezentanta statului Kosovo, în play-off, .

Prima manșă s-a încheiat la egalitate, 2-2, iar returul disputat în Andorra a rămas fără goluri inclusiv după prelungiri. Inter d’Escaldes a obținut calificarea la loviturile de departajare, unde s-a impus cu 4-2. Performanța i-a adus formației din Andorra prezența în faza principală a Conference League, acolo unde se află și Universitatea Craiova.

În prima etapă, Inter d’Escaldes a pierdut în deplasare, scor 0-2, cu Mjällby, reprezentanta Suediei. De cealaltă parte, Universitatea Craiova a început competiția cu o remiză, 1-1, împotriva spaniolilor de la Getafe. Oltenii au șansa acum să reușească ceea ce CFR Cluj și FCSB nu au izbutit în deplasările lor europene împotriva lui Inter d’Escaldes: să plece din Andorra cu toate cele trei punct!