“Ați lucra cu Marius Șumudică la FCSB?” Gigi Becali, răspuns neașteptat! Reacția fostului antrenor al Rapidului a stârnit hohote de râs în direct

FCSB a reușit, pentru al doilea sezon consecutiv, să se califice în „Faza Ligii” UEFA Europa League. Gigi Becali a oferit primele pentru această performanță, iar . Ce a spus Marius Șumudică despre suma primită de antrenorul cipriot.

Poate lucra Marius Șumudică la FCSB? Răspunsul lui Gigi Becali

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali și Marius Șumudică au purtat un dialog ce au stârnit hohote de râs. Întrebat dacă poate să colaboreze cu fostul antrenor al Rapidului, patronul FCSB a transmis că ar fi fost dispus în urmă cu câțiva ani, dar acum „Șumi” s-a „șmecherit” și nu mai acceptă să i se facă primul 11.

Totul a plecat de la o glumă a lui Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera e optimist că FCSB va ajunge să valoreze un miliard de euro în următorii ani, iar pe bancă se va afla Marius Șumudică.

„Clubul va costa, în 7-8 ani, un miliard de euro. (n.r. – Asta înseamnă că vă calificați în Champions League) În fiecare an, doar că trebuie să fie Șumi antrenor.

(n.r. – Credeți că veți lucra vreodată cu Șumudică?) Nu! Înainte zicea – ‘Ce mă interesează pe mine schimbările? Să stai cu nevasta în bucătărie, să aibă copiii ce le trebuie’. Acum s-a șmecherit, nu mai spune că poți să îi faci echipa”, a declarat Gigi Becali.

Marius Șumudică, nemulțumit de prima încasată de Elias Charalambous

Replica lui Marius Șumudică nu a întârziat să apară. Tehnicianul a mărturisit că ar „înnebuni” dacă el ar primi doar 300.000 de euro, așa cum a încasat Elias Charalambous, după o calificare ce aduce în vistieria clubului 20 de milioane de euro.

Marius Șumudică: „Păi nu am cum Gigi, cum să iau eu 300.000 de euro și tu să iei 20 de milioane? Cum să iau eu 300.000 de euro și tu 20 de milioane, păi înnebunesc!”.

Gigi Becali: „(n.r. – Râde) Păi ce să faci? Atât iei tu, pentru că nu ești împărat! Împărații iau 20 de milioane de euro”.

Marius Șumudică: „Lasă, dă-i lui Charalambous! Să ai baftă să ajungi unde vrei”.

Ce prime au încasat jucătorii FCSB după calificarea în Europa League

Gigi Becali a declarat că Vlad Chiricheș a primit o sumă de 200.000 de euro pentru calificarea FCSB-ului în Europa League, chiar dacă nu se regăsește pe lista UEFA. În ceea ce-l privește pe antrenorul Elias Charalambous, patronul echipei a precizat că acesta a încasat o primă de 300.000 de euro pentru aceeași performanță. În total, valoarea premiilor acordate jucătorilor și staffului s-a ridicat la 3 milioane de euro.

„Dacă vrea, el (n.r. – Chiricheș) poate să rămână în club. Din iarnă voi lua un jucător în loc. El poate rămâne în club, ca și respect față de el. A luat 200.000 de euro de calificare, doar că el nu a jucat nicio secundă. I-am dat banii, 200.000 de euro.

Am dat banii la toți băieții, 3 milioane de euro sub formă de prime. (n.r. – Au luat toți egal?) Unii au luat 300.000, alții au luat 200.000, iar alții 20.000 sau 30.000, cum are fiecare stipulat în contract.

(n.r. – Charalambous cât a luat?) A luat 300.000 de euro! El nu știe, nu e antrenor (n.r. – glumește), dar a luat 300.000. Dănciulescu i-a dat nota 4, doar că a luat 300.000”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică, aproape de a semna cu FCSB

Marius Șumudică a fost pe punctul de a ajunge la formația patronată de Gigi Becali. Acest lucru se întâmpla în vara anului 2021, după ce Toni Petrea îi părăsea pe roș-albaștri. Deși a avut contractul pe masă, „Șumi” a decis să nu semneze.

În urma acestui eveniment, Gigi Becali s-a simțit mințit de către antrenor și declara la acel moment că Marius Șumudică nu mai are ce căuta la FCSB: „M-a mințit în față. Nu mai are ce căuta la FCSB!”, spunea Gigi Becali în 2021.

Gigi Mustață, împotriva numirii lui Marius Șumudică

Deși în 2021 declara că Marius Șumudică nu are ce căuta la FCSB, . Acum o lună, patronul ”.

„Mai e o șansă să vină Șumi la FCSB, dar nu îl lasă Mustață. Eu îl luam, dar nu îl vrea Mustață! Dacă îl primește el, îi iau!”, a transmis Gigi Becali.