Sport

„Ați semna pentru un egal?” Reacția promptă a lui Victor Angelescu

Flaviu Popa
23.10.2026 | 21:40
Ati semna pentru un egal Reactia prompta a lui Victor Angelescu
ULTIMA ORĂ
Victor Angelescu nu se mulțumește cu egalul
Conducerea Rapidului pare sigură de victorie în derby cu FCSB, astfel că președintele Victor Angelescu nu s-ar mulțumi cu un egal contra formației lui Gigi Becali.
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Rapid are parte de un început de sezon perfect sub comanda lui Daniel Pancu: 27 de puncte după 12 etape, la două puncte de liderul Dinamo și cu 9 peste rivala FCSB. Astfel, înainte de mult așteptatul derby FCSB – Rapid, care va avea loc sâmbătă 24 octombrie de la ora 21:00, optimismul e la el acasă în Giulești.

Victor Angelescu pare sigur de victoria Rapidului în derby-ul cu FCSB și nu s-ar mulțumi cu egalul

Aflat în studioul Prima Sport, președintele Rapidului, Victor Angelescu, a fost întrebat dacă „ar semna pentru un egal”, adică dacă s-ar mulțumi cu un rezultat de egalitate în derby. Răspunsul acestuia a fost ferm: „Nu, niciodată! În niciun caz!”.

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Optimismul lui Angelescu nu pare împărtășit de pariori sau casele de pariuri. Astfel, dacă în urmă cu o săptămână o victorie FCSB avea o cotă de 2.70, similară cu cea a Rapidului, acum victoria gazdelor pe Arena Națională primește o cotă de 2.10, în timp ce o victorie a giuleștenilor e cotată la 3.20.

Daniel Pancu încearcă să-i calmeze pe fani înainte de derby: „Nu am mai văzut asta”

Spre deosebire de Victor Angelescu, antrenorul Daniel Pancu anunță că nu vede sub nicio formă echipa sa favorită în derby. „Nu am mai văzut, nici măcar când antrenor era Mircea Lucescu și jucau Lupu, Sabău, Rednic, să aud înaintea unui joc în deplasare cu Steaua sau FCSB că Rapid e favorită, cât am auzit săptămâna asta. Asta chiar e o ştire, Rapid să joace în deplasare şi să fie considerată favorită. O prostie din punctul meu de vedere, o prostie.

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Pentru că, oricum, nu există nicio favorită, niciodată în vreun derby. Şi au fost multe exemple, mai multe de partea Rapidului, le-am trăit şi eu pe câteva, în care ei plecau favoriţi clar pe hârtie, iar Rapid se impunea”, a declarat Daniel Pancu. Cu o victorie în derby, Rapidul are toate șansele să o scoată pe FCSB din lupta la titlu, cu toate că au mai rămas multe etape de disputat.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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