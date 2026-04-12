„Ați stat toți 3 la șpriț?” Poveste fabuloasă la Londra cu Adi Mutu, Daniel Pancu și legendarul Robbie Williams

Într-o intervenție la FANATIK, Adi Mutu, 47 de ani, fostul jucător al naționalei și al unor echipe uriașe din Europa, precum Chelsea, Juventus sau Fiorentina, a dezvăluit o poveste fabuloasă petrecută în capitala Angliei. În centrul ei au fost, alături de „Briliant”, Daniel Pancu și vedeta muzicii din insulă, Robbie Williams.

Cum s-au întâlnit, la Londra, Adi Mutu, Daniel Pancu și legendarul Robbie Williams

În ediția de sâmbătă, 21 martie a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici l-a avut invitat, printre alții, și pe fostul mare atacant român Adrian Mutu. „Briliantul” a fost întrebat de moderator despre o întâmplare petrecută cu mai mulți ani în urmă în care „actorii” au fost el, Daniel Pancu, 48 de ani, și starul internațional al muzicii, Robbie Williams, 52 de ani.

Actualul antrenor de la CFR Cluj se afla în vizită la Londra, unde locuia Mutu. de națională au dat nas în nas cu Robbie Williams. S-a întâmplat la un hotel. „(n.r. Care a fost întâmplarea cu tine, Daniel Pancu și Robbie Williams?) Eh, cine ți-a spus aceste lucruri? Probabil, într-o seară la Londra, altfel unde să-l fi văzut pe Robbie Williams. Ah, ba da, îmi amintesc. Ne-am întâlnit cu el.

Era Pancone pe la mine. Ne-am întâlnit cu el. Cânta la un pian, acolo, într-un hotel. (n.r. Ați stat la un șpriț cu Robbie Williams) Da, știi cum e. De la ‘Salut-Salut, Ce faci?’, 10 minute de vorbă, la șpriț. Cred că nici nu știe Robbie Williams ce e ăla un șpriț”, a afirmat Mutu, cel care a fost jucător al celor de la Chelsea.

Care este echipa de club favorită a lui Robbie Williams

Vorbim de una dintre cele mai cunoscute vedete ale muzicii pop britanice din ultimele decenii. El a ieșit la rampă inițial în anii '90 ca membru al trupei Take That, una dintre cele mai populare band-uri din Marea Britanie. Ulterior, după ce a părăsit trupa, în 1995, și-a construit o carieră solo de succes.

Pe plan „fotbalistic”, presa britanică a dezvăluit faptul că Robbie Williams este un fan declarat al lui Port Vale încă din copilărie. Acesta e clubul din orașul său natal (Stoke-on-Trent). De altfel, în 2024, artistul a fost numit președinte al lui Port Vale. În 2006, el a cumpărat acțiuni majoritare la club pentru a-l ajuta financiar, notează .

