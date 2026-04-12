Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Ați stat toți 3 la șpriț?” Poveste fabuloasă la Londra cu Adi Mutu, Daniel Pancu și legendarul Robbie Williams

Adi Mutu a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, o întâmplare memorabilă petrecută în urmă cu mai mulți ani, la Londra. „Actorii” principali: el, Daniel Pancu și Robbie Williams.
Adrian Baciu
12.04.2026 | 12:00
Ati stat toti 3 la sprit Poveste fabuloasa la Londra cu Adi Mutu Daniel Pancu si legendarul Robbie Williams
EXCLUSIV FANATIK
Aventuri la Londra, cu Adi Mutu, Daniel Pancu și legendarul Robbie Williams. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Într-o intervenție la FANATIK, Adi Mutu, 47 de ani, fostul jucător al naționalei și al unor echipe uriașe din Europa, precum Chelsea, Juventus sau Fiorentina, a dezvăluit o poveste fabuloasă petrecută în capitala Angliei. În centrul ei au fost, alături de „Briliant”, Daniel Pancu și vedeta muzicii din insulă, Robbie Williams.

Cum s-au întâlnit, la Londra, Adi Mutu, Daniel Pancu și legendarul Robbie Williams

În ediția de sâmbătă, 21 martie a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici l-a avut invitat, printre alții, și pe fostul mare atacant român Adrian Mutu. „Briliantul” a fost întrebat de moderator despre o întâmplare petrecută cu mai mulți ani în urmă în care „actorii” au fost el, Daniel Pancu, 48 de ani, și starul internațional al muzicii, Robbie Williams, 52 de ani.

ADVERTISEMENT

Actualul antrenor de la CFR Cluj se afla în vizită la Londra, unde locuia Mutu. La un moment dat, cei doi foști colegi de națională au dat nas în nas cu Robbie Williams. S-a întâmplat la un hotel. „(n.r. Care a fost întâmplarea cu tine, Daniel Pancu și Robbie Williams?) Eh, cine ți-a spus aceste lucruri? Probabil, într-o seară la Londra, altfel unde să-l fi văzut pe Robbie Williams. Ah, ba da, îmi amintesc. Ne-am întâlnit cu el.

Era Pancone pe la mine. Ne-am întâlnit cu el. Cânta la un pian, acolo, într-un hotel. (n.r. Ați stat la un șpriț cu Robbie Williams) Da, știi cum e. De la ‘Salut-Salut, Ce faci?’, 10 minute de vorbă, la șpriț. Cred că nici nu știe Robbie Williams ce e ăla un șpriț”, a afirmat Mutu, cel care a fost jucător al celor de la Chelsea.

ADVERTISEMENT
Care este echipa de club favorită a lui Robbie Williams

Nu există fan al muzicii și nu numai care să nu fi auzit de Robbie Williams. Vorbim de una dintre cele mai cunoscute vedete ale muzicii pop britanice din ultimele decenii. El a ieșit la rampă inițial în anii ’90 ca membru al trupei Take That, una dintre cele mai populare band-uri din Marea Britanie. Ulterior, după ce a părăsit trupa, în 1995, și-a construit o carieră solo de succes.

ADVERTISEMENT
Pe plan „fotbalistic”, presa britanică a dezvăluit faptul că Robbie Williams este un fan declarat al lui Port Vale încă din copilărie. Acesta e clubul din orașul său natal (Stoke-on-Trent). De altfel, în 2024, artistul a fost numit președinte al lui Port Vale. În 2006, el a cumpărat acțiuni majoritare la club pentru a-l ajuta financiar, notează BBC.

ADVERTISEMENT

„Ați stat toți 3 la șpriț?” Poveste fabuloasă la Londra cu Adi Mutu, Daniel Pancu și legendarul Robbie Williams. Exclusiv

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
