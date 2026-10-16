„Atitudine de mers la shopping”. S-au contrat dur în direct din cauza lui Baiaram: „Nu a fost cu mapa, a fost cu sapa”

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Ștefan Baiaram a fost subiectul unei dispute aprinse între Sabin Ilie și Pavel Badea, după prestația sa din partida Universității Craiova cu Getafe, din Conference League. După ce fostul atacant a criticat dur atitudinea și jocul fotbalistului, folosind expresia „atitudine de mers la shopping”, Badea a explicat la FANATIK SUPERLIGA că Baiaram a avut un rol defensiv important și că presiunea publicului își poate pune amprenta asupra evoluțiilor sale. Cei doi au continuat schimbul de replici în direct, cu opinii diferite despre responsabilitatea jucătorului și așteptările suporterilor.

Andrei Vochin, analiză dură după prestația modestă a lui Ștefan Baiaram cu Getafe

Andrei Vochin consideră că Ștefan Baiaram a contribuit mai degrabă la jocul defensiv al Universității Craiova, în special prin ajutorul oferit lui Nicușor Bancu, decât la acțiunile ofensive. Analistul FANATIK a remarcat că fotbalistul a evitat duelurile unu la unu și a preferat, în repetate rânduri, să paseze înapoi sau către cel mai apropiat coechipier.

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„Baiaram a vrut să-și ajute echipa, dar tot ce a putut să facă aseară a fost să-l ajute pe Bancu pe zona defensivă. A făcut apărare. În schimb, în zona de atac, acolo unde ar trebui să facă diferența, nu a avut nici măcar o inițiativă. Dacă ați observat, de câte ori primea mingea în tușă se orienta către propria poartă, să dea pasă la cel mai apropiat jucător. A avut comportament de mijlocaș defensiv de siguranță.

În zona în care joacă el trebuie să provoci adversarul, să-l duci la un duel unu la unu. B , unul în banda dreaptă, celălalt în stânga. Baiaram a intrat prima dată în interiorul terenului ca să creeze superioritate în minutul 40. A fost prima lui intrare din stânga, apariție în centru dreapta, cumva și a rămas singura.

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A început puțin mai bine repriza a doua, a dat în sfârșit o pasă în față, a aruncat o minge în careu lui Assad și cam atât. Când a intrat Matei, a jucat 20 de minute, a scos două faulturi, un cartonaș galben și a și finalizat o dată cu capul. De asta spun că evaluarea ar trebui să țină cont de ce arăți tu pe teren. Dacă sunt jucători care continuă să nu arate, oricât ai încerca să ajuți, cred că pui în pericol rezultatul echipei”, a spus Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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„Atitudine de mers la shopping“. Ce îi reproșează Sabin Ilie lui Baiaram

La rândul său, Sabin Ilie a criticat atitudinea și prestația lui Ștefan Baiaram, nu a avut curajul necesar pentru a-și pune în valoare calitățile. Fostul atacant a subliniat că Baiaram ar fi trebuit să caute mai des duelurile directe, driblingurile și centrările, dar și să încerce pase în spatele apărării adverse.

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„Baiaram a avut o atitudine de mers la shopping. Nu îl înțeleg. Calitate are, dar cred că este ieșit din formă, este timid. El trebuie să-și pună calitățile lui forte în valoare. Adică în poziție de unu la unu, să dribleze, să centreze, să scoată faulturi. Ok, nu îți iese, că nici Assad nu a avut inspirație maximă ieri, dar Baiaram a jucat extrem de slab. N-a cerut o minge în spatele apărării. Cu siguranță că dacă-l ajuta și Cicâldău juca mult mai bine, cu toate că a fost unul dintre cei mai buni jucători. S-a văzut experiența lui și faptul că nu are frică de jocuri mari”, a spus și Sabin Ilie.

Pavel Badea îi ia apărarea lui Baiaram: „Este într-un con de umbră”

Pavel Badea a intervenit în discuție și a admis că Baiaram nu a mai arătat curajul obișnuit în duelurile directe. Totuși, acesta a atras atenția că presiunea publicului și lipsa încrederii pot influența jocul unui fotbalist, mai ales atunci când este vorba despre un jucător format la Craiova, de la care suporterii au așteptări mari.

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„Am observat cu tristețe că în multe momente nu mai are curajul să se ducă în lupta directă de unu la unu. Asta e calitatea lui, să creeze superioritate pe faza ofensivă și a depăși adversarul. În momentul în care ai clipe de reținere sau nu mai ai susținerea totală a publicului, nu mai ai curajul acesta de a te duce într-un duel unu la unu, să driblezi. Sper să treacă de aceste momente și să revină în prim-plan. Este într-un con de umbră, ceea ce nu e bine deloc pentru el”, a declarat Pavel Badea.

Sabin Ilie a revenit însă asupra ideii că atitudinea unui jucător contează decisiv în relația cu suporterii. În opinia sa, fanii se așteaptă ca fotbaliști precum Baiaram și Alexandru Cicâldău să facă diferența în meciuri importante.

„Totul pleacă și de la atitudine când e vorba de fani. Oamenii asta taxează. Uite-te la Teles, un om care mi-a plăcut. Are atitudine, propune ceva în teren. Evoluția lui Bancu poate fi câteodată mai slabă, dar se zbate mereu. Cu Baiaram se întâmplă ceva acum”, a intervenit Sabin Ilie.

Pavel Badea a explicat că pretențiile publicului craiovean sunt legate și de istoria fotbalistică a orașului, unde au evoluat de-a lungul timpului numeroși jucători de valoare. Fostul fotbalist consideră că declarațiile făcute anterior de Baiaram au contribuit la expunerea acestuia în fața criticilor.

„Oltenii au avut șansa să vadă echipe bune pe Ion Oblemenco pe parcursul anilor, dar și jucători de valoare. De aceea e clar că îl simt pe Ștefan și au pretenții mai mari de la el decât poate duce în momentul de față. A avut și neinspirația de a da anumite declarații, ceea ce a făcut să ajungă un pic în gura lumii, ceea ce nu e bine pentru un jucător. Când jucam și mă înjurau ai mei, turbam. Mă simțeam atacat direct. Când mă înjurau adversarii, era un motiv în plus de mobilizare pentru mine. Situația de a te contesta ai tăi doare”, a răspuns Pavel Badea.

Sabin Ilie nu este convins de explicația lui Pavel Badea

Discuția a continuat, iar Sabin Ilie a respins ideea că Baiaram s-ar fi retras în principal pentru a-l ajuta pe Nicușor Bancu în defensivă. Fostul atacant a susținut că jucătorul ar fi trebuit să se implice mai mult în ofensivă, inclusiv prin solicitarea unor pase în spatele apărării.

„Tu trebuie să faci ceva ca jucător. Dacă sunt suporterul Craiovei și vin la meci, mă aștept ca Cicâldău și cu Baiaram să-mi decidă meciurile, că de aceea vin la meci. Păi când vin și văd că face doi pași stânga, doi în dreapta, cum să-i atragi pe suporteri? El aseară n-a încercat nimic”, a continuat Sabin Ilie.

Pavel Badea a revenit cu o explicație legată de dificultatea adversarului și de efortul depus de Baiaram în faza defensivă. În opinia sa, partida cu Getafe nu era contextul cel mai simplu pentru ca fotbalistul să iasă în evidență prin acțiuni individuale, iar o reușită într-un meci de campionat l-ar putea ajuta să-și recapete încrederea.

„E greu să ieși în prim-plan cu reușite extraordinare la un meci cu Getafe. Revirimentul se poate întâmpla la un meci de campionat, să dai un gol, o pasă. În momentul în care ar reuși să finalizeze una-două acțiuni pe care echipa și le creează, e clar că și el va câștiga încredere, iar suporterii îl vor cauționa. La TV nu se văd toate mișcările unui jucător în teren. Efortul a fost mare, a făcut apărarea cu Bancu. Reușitele pe atac n-au fost cele care se așteaptă de la el. A trebuit să vină la munca de jos acum, pentru că Getafe este o echipă care te pune în dificultate. Pe partea lui erau jucători tehnici, cu forță și s-a concentrat pe faza defensivă”, a explicat Pavel Badea.

Sabin Ilie nu a fost însă de acord cu această interpretare și a insistat că Baiaram a evitat implicarea în atac din cauza dificultăților întâmpinate în duelurile cu adversarii: „Nu-mi spune mie, Pavel, că s-a retras pentru că voia să îl ajute pe Bancu. S-a retras pentru că a simțit că în atac e mâncat cu fulgi cu tot dacă se duce acolo. Asta e realitatea. El trebuia să ceară mingea în spate, să se implice mai mult, cum a făcut Cicâldău. Eu îi doresc binele, am zis mereu că va ajunge mare, dar acum se întâmplă ceva”, a mai spus Sabin Ilie.

Pavel Badea explică rolul lui Baiaram din meciul cu Getafe: „Ieri nu a fost cu mapa, ci a fost cu sapa”

În finalul discuției, Pavel Badea a nuanțat criticile la adresa lui Baiaram și a explicat că prestația fotbalistului trebuie privită și prin prisma efortului defensiv pe care l-a depus în fața unei echipe precum Getafe. Fostul jucător al Universității Craiova a recunoscut că evoluția ofensivă nu a fost cea așteptată, dar a cerut ca publicul să țină cont și de presiunea pusă pe umerii tânărului fotbalist.

„Hai să-i dăm un alibi. Ieri nu a fost cu mapa, ci a fost cu sapa. A fost la munca de jos, a trebuit să facă un efort dublu față de meciurile din campionat, unde adversarii nu te pun în dificultate așa cum a făcut-o Getafe. Totodată, importanța meciului și-a pus amprenta pe exprimarea lui. Nu a fost un meci reușit, dar nici cel mai slab. Presiunea este imensă pe el și e păcat, că e jucător format aici și e greu să formezi unul ca el. E un jucător care merită mai mult decât are din partea publicului în acest moment”, a încheiat Pavel Badea.