Atleta care este comparată cu Paige Spiranac. Duce o viață de lux și bifează apariții de senzație

O atletă originară din Spania, pe numele său, Clara Fernandez, este comparată cu renumita jucătoare de golf Paige Spiranac. Tânăra sportivă duce o viață de lux, trai pe care-l afișează în mediul virtual și frumoasa blondină din Statele Unite ale Americii.

Sportiva, asemănată în ultima vreme cu Paige Spiranac

Clara Fernandez (22 ani) este o atletă în plină ascensiune, care a reușit să adune o comunitate mare pe rețelele de socializare. Tânăra, născută pe 22 octombrie 2003, este urmărită de peste 750.000 de persoane pe contul de Instagram, majoritatea internauților sugerând faptul că are mari șanse să calce pe urmele unei sportive de renume.

E , catalogată drept . Fosta jucătoare de golf, ajunsă la vârsta de 33 de ani cucerește oamenii de pe rețelele de socializare datorită imaginilor de infarct. Se pare că mizează pe aceeași ”rețetă” inclusiv săritoarea cu prăjina din Spania.

În drumul spre succes aceasta afișează o existență plină de opulență prin intermediul fotografiilor sale. În multe dintre ele se află în vacanță sau practicând diferite activități în aer liber. Sportul este un mod de viață pentru ea. În plus, face furori cu silueta sa de invidiat. Frumoasa șatenă are un corp tras prin inel.

Adoră să imortalizeze momentele de care se bucură sau colaborările pe care le semnează. Are parteneriate cu branduri de top, ceea ce înseamnă că partea materială este extrem de importantă pentru ea. Clara Fernandez demonstrează că are calități și trăsături fizice care ar putea să o ajute într-o eventuală carieră în lumea modei.

Cine este, de fapt, atleta comparată cu Paige Spiranac

Clara Fernandez s-a născut în Catalonia și a început să practice sport de la o vârstă fragedă. În adolescență, atleta a excelat la săritura cu prăjina. Potrivit , tânăra a cochetat inițial cu triatlonul, pregătindu-se pentru natație, alergare pe distanțe lungi și ciclism. În cele din urmă a luat o decizie neașteptată.

Și-a îndreptat atenția spre domeniul în care este acum, dorind să fie cât mai activă. Datorită pasiunii sale, dar mai ales a ambiției sale uriașe a câștigat Campionatele Spaniei de sală sub 16 ani. Anterior, tânăra a obținut medalia de argint la Festivalul Olimpic European pentru Tineret din Azerbaidjan din 2019.

În 2025 a stabilit un record personal de 4,25 metri la săritura cu prăjina. În prezent, cea comparată cu Paige Spiranac ocupă locul 187 în ierarhia mondială. Mai mult decât atât, muncește din greu pentru a ajunge cât mai repede în elita senioarelor.

în schimb, iberica încearcă mereu sporturi noi, dovadă că anul trecut a făcut surfing în Țara Bascilor. Vacanțele sale au purtat-o în destinații de top, printre care se numără New York sau Agadir. Recent, Clara Fernandez a mers la Jerez pentru a urmări o cursă de Moto GP, fiind invitată de unul dintre sponsorii ei principali.

”Sportul meu îmbină puterea și eleganța”

„Ceea ce încerc să fac în fiecare zi este să îmi stabilesc obiective pe termen scurt, realiste, care să mă motiveze. Sunt din Barcelona și practic atletismul, mai precis proba de săritură cu prăjina.

Cred că sportul meu, mai exact, îmbină puterea și eleganța, pentru că este un sport atât de tehnic încât totul se calculează la milimetru. Cred că acestea sunt momente în care mă simt puternică.

De exemplu, când trec peste ștachetă și cad pe saltea, fără îndoială, cred că este un moment care definește perfect forța pe care o simțim”, a declarat Clara Fernandez, mai arată sursa citată mai sus.

În planul personal atleta a avut o relație sentimentală cu fostul jucător de tenis și om de afaceri Marc Lerch. Cei doi au format un cuplu în anul 2023. În momentul de față, frumoasa șatenă nu are nicio imagine cu un posibil partener de viață, aspect pe care dorește cel mai probabil să-l țină departe de lumina reflectoarelor.