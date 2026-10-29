Julieta Gallego a murit la doar 24 de ani în accidentul feroviar din Spania!

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O veste cutremurătoare zguduie lumea sportului. Joi, 29 octombrie, Julieta Gallego s-a stins din viață la vârsta de doar 24 de ani. Era era una dintre sportivele de perspectivă ale atletismului spaniol și a murit în urma coliziunii dintre două trenuri de mare viteză, în apropierea localității Urda, situată la sud de Madrid.

Julieta Gallego a murit la doar 24 de ani! Atleta, printre victimele tragediei feroviare din Spania

Julieta Gallego, specializată în săritura în lungime, era legitimată la clubul AD Sprint din Madrid și împlinise 24 de ani pe 9 octombrie 2026. Decesul său a fost confirmat oficial de Federația Spaniolă de Atletism, care a transmis un mesaj de condoleanțe familiei și apropiaților.

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Conform presei din Spania, Julieta a fost una dintre victimele . Două trenuri de mare viteză, unul aparținând companiei Renfe și celălalt operatorului Iryo,

Atleta iberică în vârstă de 24 de ani locuia în Germania, dar continua să reprezinte clubul AD Sprint, din Madrid, în competițiile de atletism. Julieta Gallego participa des la Campionatele Spaniei dintre cluburi și avea un record personal de 5,90 metri în proba de săritură în lungime.

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În 2023, Julieta Gallego a ocupat locul al patrulea la Campionatele Spaniei pentru sportivii sub 23 de ani. Vestea morții tinerei sporitve a provocat o durere profundă în rândul colegilor, antrenorilor și reprezentanților atletismului spaniol.

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Mesaj sfâșietor după moartea Julietei Gallego

Imediat după tragica veste că Julieta Gallego s-a stins din viață la doar 24 de ani, clubul AD Sprint a reacționat printr-un comunicat emoționant, postat pe rețelele de socializare. Reprezentanții clubului din capitala Spaniei au transmis că întreaga comunitate sportivă este devastată de dispariția tinerei sportive.

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„Astăzi este o zi foarte tristă pentru întreaga familie AD Sprint. Ne luăm rămas-bun de la atleta noastră Julieta Gallego, membră a grupei de sărituri, care ne-a părăsit în urma tragicului accident feroviar de la Urda (Toledo). Suntem cu toții profund îndurerați și dorim să transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor, colegilor și tuturor celor care au iubit-o. Odihnește-te în pace, Julieta. Vei face mereu parte din familia noastră Sprint”, au transmis reprezentanții clubului AD Sprint.

La rândul său, Federația Spaniolă de Atletism, a deplâns dispariția sportivei. „Familia atletismului spaniol se alătură durerii provocate de decesul Julietei Gallego, atletă a clubului AD Sprint, în accidentul feroviar produs la Urda (Toledo)”, a scris Federaţia Spaniolă de Atletism (RFEA) într-o postare pe X. „Dorim să transmitem condoleanţele noastre şi tot sprijinul nostru familiei sale, celor dragi şi colegilor ei de club”.