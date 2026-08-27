Sport

Atletico Madrid, anunț oficial după ce Julian Alvarez a lipsit din nou de la antrenamente

Scandal monstru între Atletico Madrid și Barcelona pentru Julian Alvarez! Decizia radicală a madrilenilor după ce starul argentinian a absentat din nou de la antrenamente.
Mihai Dragomir
27.08.2026 | 16:16
Atletico Madrid anunt oficial dupa ce Julian Alvarez a lipsit din nou de la antrenamente
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Julian Alvarez pune paie pe foc la Atletico Madrid. Comunicatul clubului și decizia luată în cazul jucătorului. Foto: Colaj FANATIK.
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Scandal total în La Liga, după ce Atletico Madrid a rupt tăcerea și a emis un comunicat oficial extrem de tăios în legătură cu Julian Alvarez, dorit de FC Barcelona. Conducerea madrilenilor a luat o decizie definitivă. Ce se întâmplă, de fapt.

Atletico Madrid, anunț oficial despre Julian Alvarez

Tensiunile au atins cote maxime pe Metropolitano. Julian Alvarez forțează un transfer la FC Barcelona și a recurs la un gest extrem: a refuzat să se prezinte la antrenamente pentru a doua zi consecutiv, chiar înaintea meciului de sâmbătă cu Sevilla. Războiul a început încă din timpul Cupei Mondiale din 2026, când atacantul argentinian și-a exprimat public dorința de a părăsi echipa madrilenă.

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Declarațiile sale din cantonamentul „Pumelor” au înfuriat la culme conducerea clubului spaniol, care a decis acum să contraatace dur. Conducerea lui Atletico nu s-a mai abținut și a dat cărțile pe față. Într-un comunicat oficial publicat joi, madrilenii o acuză direct pe FC Barcelona de lipsă de etică și profesionalism.

„Membrii Consiliului de Administrație al lui Atletico Madrid și-au exprimat în unanimitate sprijinul total pentru decizia clubului de a NU negocia transferul lui Julian Alvarez la Barcelona. Suntem deschiși negocierilor pe piața transferurilor, dar întotdeauna într-o manieră etică și profesionistă, cu respect reciproc între cluburi. Susținem pe deplin poziția anunțată anterior de club, conform căreia Barcelona nu a respectat aceste condiții, prin urmare, nu au existat și nu vor exista negocieri cu ei pentru transferul lui Julian Alvarez”, se arată în comunicatul emis de echipa lui Diego Simeone.

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Decizia lui Atletico Madrid în privința lui Julian Alvarez

Deși trupa lui Hansi Flick îl dorește cu disperare pentru a-și întări atacul, mai ales după plecarea veteranului Robert Lewandowski, iar Alvarez trage sforile să plece, Atletico nici nu vrea să audă de o afacere cu marea rivală din La Liga. Argentinianul are contract valabil până în anul 2030, iar șefii săi i-au transmis cât se poate de clar că va rămâne la club.

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„Atletico Madrid are încredere că jucătorul nostru va înțelege decizia și se va concentra să muncească la capacitate maximă pentru a ajuta clubul să-și atingă obiectivele, așa cum a făcut-o deja în cele două sezoane în care ne-a apărat culorile”, se încheie mesajul conducerii lui Atletico Madrid, care plătea 75 de milioane de euro către Manchester City pentru atacantul argentinian în 2024.

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  • 120.000.000 de milioane de euro este cota de piață a lui Julian Alvarez
  • 49 de goluri a marcat pentru madrileni în total
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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