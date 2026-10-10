Sport

Atletico Madrid, atac plin de ironie la adresa rivalei Real Madrid: „Toți medicii din lume s-au înșelat”

Atletico Madrid a luat-o peste picior pe marea rivală locală Real Madrid după ce Fede Valverde a revenit la antrenamentele echipei lui Jose Mourinho! Mesajul ironic s-a viralizat rapid în mediul online.
Dragoș Petrescu
10.10.2026 | 20:14
Atletico Madrid atac plin de ironie la adresa rivalei Real Madrid Toti medicii din lume sau inselat
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Real Madrid, luată peste picior de marea rivală Atletico după recuperarea lui Fede Valverde // FOTO: colaj FANATIK
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Atletico Madrid a lansat încă un atac plin de ironie pe social-media la adresa marii rivale locale Real Madrid. De această dată, motivul a fost reprezentat de recuperarea rapidă a căpitanului Federico Valverde (28 de ani), mijlocașul uruguayan care s-a întors vineri la antrenamentele echipei lui Jose Mourinho după o absență de aproape trei săptămâni. Acesta a lipsit din cauza unor probleme la gleznă ce au fost cauzate chiar în derby-ul cu Atletico, meci disputat pe 20 septembrie și pierdut de „galactici” cu scorul de 1-2.

Real Madrid și Fede Valverde, ironizați de Atletico Madrid pe rețelele de socializare!

Dorim să felicităm clubul Real Madrid pentru că scrie istorie în continuare, demonstrând că 100% din comunitatea medicală a lumii s-a înșelat”, a fost mesajul postat de Atletico Madrid pe social-media, însoțit de hashtag-urile „Recuperare miraculoasă”, „Raport medical”, „Entorsă de gradul trei” și „Povestea pe care ai creat-o”, „los colchoneros” sugerând astfel că „galacticii” ar fi mințit în momentul în care au prezentat fișa medicală a fotbalistului imediat după derby.

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Cei de la Atletico se referă la faza din minutul 44 al derby-ului cu Real, atunci când Kang-in Lee a avut o intrare dură asupra lui Valverde, calcându-l pe gleznă pe acesta. Arbitrul Ortiz Arias a acordat fault, însă nu a scos din buzunar și cartonașul roșu, o decizie care a fost definitivă, deoarece asistenții din camera VAR nu au intervenit. Echipa lui Jose Mourinho a contestat vehement verdictul, considerând că sud-coreeanul trebuia eliminat. Ulterior, „los blancos” au publicat și celebra fișa medicală în care a fost precizat faptul că Fede Valverde a suferit o „traumă severă la glezna stângă”.

Valverde ar fi trebuit să absenteze trei luni, dar s-a întors la antrenamentele lui Real Madrid după doar trei săptămâni!

Reacțiile clubului de pe Santiago Bernabeu nu s-au oprit însă doar la acest prim raport medical. La două zile distanță de la meciul pierdut pe Metropolitano, Real Madrid a actualizat diagnosticul fotbalistului, anunțând că Valverde s-a ales cu o entorsă de gradul trei, iar în presa spaniolă s-a vehiculat că recuperarea sa ar putea dura până la trei luni, moment în care prima reprezentativă din din Uruguay a chemat de urgență un înlocuitor pentru acțiunea echipei naționale.

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După doar trei săptămâni însă, Federico Valverde a revenit la antrenamente Realului și a fost declarat apt pentru confruntarea cu Villarreal din La Liga de sâmbătă, acesta fiind și motivul pentru care cei de la Atletico au lansat atacul ironic pe rețelele de socializare.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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