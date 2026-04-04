Atletico Madrid – Barcelona 1-2, live video, în derby-ul etapei 30 din Spania. Catalanii câștigă pe Metropolitano și sunt cu o mână pe trofeul din LaLiga!

Barcelona s-a impus în derby-ul rundei cu numărul #30 din La Liga, 2-1 pe Metropolitano cu Atletico Madrid, și profită de . În acest moment, catalanii au șapte puncte avans în fruntea clasamentului din Spania, iar lupta la titlu pare deja decisă. Marcus Rashford și Robert Lewandowski au marcat pentru echipa lui Hansi Flick, în timp ce Giuliano Simeone a semnat golul gazdelor. Atletico a jucat mai bine de o repriză în inferioritate numerică, asta după ce Nico Gonzalez a fost eliminat în prelungirile primului act, pentru un fault comis asupra lui Lamine Yamal din postura de ultim apărător. De asemenea, a existat si o fază controversată în debutul reprizei secunde, . Cele două echipe se vor întâlni și în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. Manșa tur este programată miercuri, 8 aprilie, de la ora 22:00, și se va disputa pe Camp Nou.

Min. 90+6 : Final de meci pe Metropilitano. Catalanii s-au impus cu 2-1!

Min. 88: GOOOL BARCELONA! Robert Lewandowski face 2-1 pentru trupa lui Hansi Flick, înscriind cu umărul din câțiva metri, după o respingere neinspirată a lui Musso.

Min. 70 : Dintr-o poziție ideală, Ferran Torres l-a luat la țintă pe Musso. Rămâne 1-1 pe Metropolitano.

Min. 60 : După o acțiune individuală de toată frumusețea, Lamine Yamal a reluat puțin pe lângă poarta gazdelor.

Min. 50: Moment controversat pe Metropolitano! Inițial, Gerard Martin a primit cartonașul roșu pentru un fault dur asupra lui Thiago Almada, dar după revederea fazei la monitorul VAR, arbitrul de centru și-a schimbat decizia, iar fotbalistul Barcelonei a scăpat doar cu un cartonaș galben.

Min. 46 : Startul reprizei secunde.

Min. 45+9 : Final de primă repriză.

Min. 45+3′: Atletico a rămas in 10! Nico Gonzalez a văzut cartonașul roșu pentru un fault comis asupra lui Lamine Yamal și a fost eliminat.

Min. 42: GOOOOL BARCELONA! Marcus Rashford a restabilit egalitatea cu un șut printre picioarele lui Musso.

Min. 39: GOOOOL ATLETICO! Giuliano Simeone a marcat dintr-o poziție de unu contra unu cu Joan Garcia. Pasa decisivă i-a aparținut stoperului Clement Lenglet, fostul jucător al Barcelonei.

Min. 35 : Ocazie mare Barcelona! Lamine Yamal a lovit bara porții lui Musso din interiorul careului.

Min. 12 : Ocazie Barcelona! Fermin Lopez a reluat spre poarta lui Musso, dar portarul argentinian a izbutit să respingă.

Min. 10 : Ocazie mare Atletico! Antoine Griezmann l-a ridiculizat pe Cubarsi în careul advers, însă a șutat modest dintr-o poziție ideală, iar Joan Garcia a reținut fără probleme.

Min. 1: Start de meci pe Metropolitano.

ATLETICO MADRID (4-4-2) : Musso – Molina, Le Normand, Lenglet, N. Gonzalez – Simeone, Koke, Vargas, Almada – A. Baena, Griezmann.

Rezerve : Esquivel – Alvarez, Bonar, Diaz, Gimenez, Hancko, Lookman, Morcillo, Puric, Ruggeri, Seidu, Sorloth.

Antrenor : Diego Simeone.

Rezerve: Aller, Szczesny – Balde, Bardghji, Bernal, Casado, Espart, Gavi, Kounde, Lewandowski, Marques, Torres.

Antrenor: Hansi Flick.

Atletico Madrid – Barcelona din etapa a 30-a a a campionatului spaniol este deja episodul cu numărul 3 între cele două rivale, care se vor duela și pentru un loc în semifinalele UEFA Champions League. Primul episod s-a consumat în decembrie 2025, atunci când „extratereștrii” au câștigat derby-ul disputat în etapa a 19-a, scor 3-1. A urmat apoi „dubla” nebună din semifinalele Cupei Spaniei. Mai întâi, . Apoi, catalanii au încercat cu . După blockbuster-ul de sâmbătă, urmează „dubla” din sferturile Champions League. Turul se va juca la Barcelona, miercuri, 8 aprilie, iar returul la Madrid, marți, 14 aprilie.

Înaintea duelului direct, Atletico Madrid este pe locul 4 în LaLiga, cu 57 de puncte, cu 13 mai multe decât Betis, motiv pentru care Atleti stă fără emoții în privința locului de Liga Campionilor. De cealaltă parte, Barcelona este lider în LaLiga, cu 73 de puncte, cu patru mai multe decât principala urmăritoare, Real Madrid. Ca de obicei, pe site-ul FANATIK vei avea la dispoziție toate informațiile despre meciul etapei din Spania: Atletico Madrid – Barcelona. Aici găsești detalii în timp real despre echipele de start, desfășurarea partidei și principalele declarații ale combatanților. Tot de aici afli când și cine înscrie în duelul de foc de pe Metropolitano.

Ce s-a întâmplat în acest sezon, între Atletico și Barca. 11 goluri în 3 partide

Cum spuneam, sâmbătă, 4 aprilie, Atletico și Barca se vor înfrunta pentru a patra oară în acest sezon. În prima confruntare, disputată pe Camp Nou, gazdele au câștigat cu 3-1. Atunci, madrilenii au deschis scorul, prin Baena (14), dar echipa lui Hansi Flick a întors rezultatul. Pentru catalani au marcat Raphinha (26), Dani Olmo (65) și Ferran Torres (90+6), în timp ce Lewandowski a ratat un penalty (36).

A venit apoi „dubla” din semifinalele Cupei Spaniei. În turul disputat pe 12 februarie, Ateltico Madrid a demolat-o pe Barcelona încă din prima repriză, rezultatul final fiind stabilit încă de la pauză. Autogolul lui Eric Garcia (6) și reușitele lui Griezmann (14), Lookman (33) și Alvarez (45+2) au adus victoria echipei lui Simeone cu scorul de 4-0. Trupa lui Hanski Flick a încercat o remontada spectaculoasă, dar victoria de la returul din 3 martie, scor 3-0, nu a fost suficientă. Pe Camp Nou au punctat Bernal (29, 72) și Raphinha (45+2 penalty).

Cum arată echipele probabile în Atletico – Barcelona. Raphinha, marele absent

La capitolul echipe probabile, Hansi Flick are doi mari absenți. Este vorba despre Andreas Christensen și Raphinha, care nu vor putea să o ajute pe Barca nici în „dubla” din semifinalele Champions League. Sunt însă și vești bune pentru antrenorul german. Pentru partida de sâmbătă, Alejandro Balde va fi apt de joc, iar săptămâna viitoare vor reveni și Frenkie de Jong și Jules Kounde. De cealaltă parte, Diego Simeone se confruntă și el cu probleme medicale. Marele absent al argentinianului este goalkeeperul titular, Jan Oblak. Dacă portarul sloven nu va reveni prea curând între buturile lui Atletico, Simeone speră să îl recupereze până săptămâna viitoare pe mijlocașul Pablo Barrios.

Atletico Madrid – Barcelona, echipele probabile:

Atletico Madrid: Musso – Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Cardoso, Koke, Lookman – Griezmann, Alvarez

Barcelona: J. Garcia – E. Garcia, Cubarsi, G. Martin, Cancelo – Bernal, Pedri – Yamal, F. Lopez, Rashford – Lewandowski

Cum arată cotele la pariuri pentru meciul Atletico Madrid – Barcelona

În acest moment, Barcelona pare greu de oprit în cursa pentru câștigarea titlului. Cu cinci victorii consecutive, trupa lui Hansi Flick este cea mai în formă din LaLiga. Bookmakerii le acordă prima șansă catalanilor, cu o cotă de 2.27 la victorie. Dincolo, cei care mizează pe Atletico trebuie să știe că primesc o cotă de 3.05.

Cine transmite la TV, în România, Atletico Madrid – Barcelona

Derby-ul din Spania din runda a 30-a, Atletico Madrid – Barcelona, va fi transmis în România de posturile de televiziune Digi Sport 1 și Prima Sport 1. În plus, De asemenea, împătimiții fotbalului iberic de înaltă calitate vor putea fi la curent, în timp real, cu tot ce se întâmplă în acest meci grație site-ului , care va transmite fiecare fază sub format LIVE TEXT.