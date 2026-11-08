Atletico Madrid – Barcelona, live în etapa 12 din La Liga. Madrilenii vor deveni lideri dacă înving campioana

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Etapa a 12-a din La Liga programează un derby de foc pe Riyadh Air Metropolitano. Atletico Madrid primește vizita Barcelonei, într-un duel care poate schimba configurația podiumului din Spania înaintea pauzei internaționale. Catalanii sunt lideri, cu două puncte peste formația lui Diego Simeone, însă o victorie a gazdelor ar trimite-o pe Atletico pe prima poziție. Partida se joacă astăzi, 8 noiembrie, de la ora 22:00.

LIVE VIDEO Atletico Madrid – Barcelona, duel direct pentru primul loc în La Liga

Barcelona vine la Madrid din postura de lider, cu 30 de puncte acumulate în primele 11 etape. Echipa pregătită de Hansi Flick a câștigat 10 partide și a suferit un singur eșec, în fața lui , scor 1-2. Catalanii au un bilanț ofensiv impresionant: 46 de goluri marcate, cu 34 mai multe decât cele primite. În etapa precedentă, gruparea blaugrana a făcut spectacol în fața lui Alaves, pe care a învins-o cu 6-1, apoi a trecut de Aston Villa cu 3-0 în Liga Campionilor.

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De partea cealaltă, Atletico Madrid ocupa poziția secundă la începutul acestui weekend, cu 28 de puncte. Acum însă, , scor 3-0, formația lui Diego Simeone a coborât pe ultima treaptă a podiumului din Spania. Gazdele de astăzi au nouă victorii, un egal și o singură înfrângere în campionat și traversează o perioadă excelentă în La Liga, cu șapte succese consecutive. Ba mai mult, madrilenii au încasat doar opt goluri în cele 11 meciuri disputate până în prezent, fiind echipa cu cea mai solidă defensivă din competiție. Totuși, înaintea derby-ului de duminică, Atletico vine după un eșec pe teren propriu în Liga Campionilor, 0-2 cu Bayern Munchen.

Cele două echipe au și câteva absențe importante. Atletico nu se va putea baza pe Cristian Romero și Johnny Cardoso, în timp ce Barcelona are o listă mai lungă de indisponibili: Rodri, Dani Olmo, Roony Bardghji și Xavi Espart sunt OUT, iar , Jules Kounde și Andreas Christensen au probleme medicale și sunt incerți. În atac, toate privirile vor fi îndreptate spre Raphinha, autor a 15 goluri în primele 10 apariții din La Liga, dar și spre Lamine Yamal. La gazde, Julian Alvarez este principala gură de foc.

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Statistici între Atletico Madrid și Barcelona

Atletico Madrid și Barcelona au o istorie bogată a confruntărilor directe. Cele două formații s-au întâlnit de 254 de ori în toate competițiile, iar bilanțul este favorabil catalanilor: 116 victorii pentru Barcelona, 81 pentru Atletico și 57 de remize. În campionat, diferența este și mai clară: Barcelona are 83 de succese în cele 178 de dueluri, față de cele 53 ale madrilenilor, în timp ce 42 de partide s-au încheiat la egalitate.

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Chiar dacă Atletico a avut rezultate importante în confruntările din acest an, Barcelona a câștigat ultimele patru deplasări de campionat pe terenul madrilenilor. În schimb, echipa lui Simeone a demonstrat că poate pune probleme serioase rivalei: în sezonul precedent a eliminat-o din Liga Campionilor, după o dublă manșă spectaculoasă în sferturile competiției.

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Cine transmite la TV în România Atletico Madrid – Barcelona

Derby-ul dintre Atletico Madrid și Barcelona se joacă duminică, 8 noiembrie 2026, de la ora 22:00, pe stadionul Riyadh Air Metropolitano din Madrid. Partida face parte din etapa a 12-a a campionatului Spaniei și va putea fi urmărită în direct în România pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

De asemenea, fanii vor putea urmări confruntarea online, prin intermediul platformelor de streaming ale celor două televiziuni, în funcție de abonamentul deținut. Miza este uriașă: Atletico poate trece pe primul loc cu o victorie, în timp ce Barcelona încearcă să-și păstreze avantajul în fruntea clasamentului.

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Cotele la pariuri pentru Atletico Madrid – Barcelona

Casele de pariuri o văd pe Barcelona favorită în deplasarea de la Madrid, în ciuda formei foarte bune arătate de Atletico în campionat. Cotele pot varia de la un operator la altul și se pot modifica până la startul partidei. Printre variantele disponibile pe piețele de pariuri se numără: