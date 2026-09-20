Atletico Madrid – Real Madrid 0-0, etapa 7 din La Liga, LIVE VIDEO: Pauză pe Metropolitano!

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Atletico Madrid și Real Madrid, formațiile pregătite de Diego Simeone și Jose Mourinho, se înfruntă ACUM, pe Estadio Metropolitano, în cel mai așteptat meci al rundei cu numărul #7 din La Liga. Vezi pe FANATIK cele mai importante informații din meci, statisticile și situația din fruntea clasamentului în Spania.

Min. 1: Start de meci pe Estadio Metropolitano!

Echipele de start în Atletico Madrid – Real Madrid

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak – Llorente, Pubill, Romero, Hancko – Simeone, Baena, Cardoso, Grimaldo – Lee, David

Rezerve: Musso – Alvarez, Castillo, Dominguez, Hjulmand, Koke, Le Normand, Lookman, Martinez, Mendoza, Ortiz, Vargas

Antrenor: Diego Simeone

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REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois – Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella – Valverde, Tchouameni – Guler, Bellingham, Vinicius – Mbappe

Rezerve: Lunin, Alexander-Arnold, Asencio, Camavinga, Carreras, Diaz, Diomande, Endrick, Espi, Pitarch, Rudiger, Silva

Antrenor: Jose Mourinho

Stadion: Estadio Metropolitano (Madrid)

Arbitru: Miguel Angel Ortiz Arias

Atletico Madrid – Real Madrid, cel mai așteptat meci al rundei cu numărul #7 din La Liga

Cele două mari echipe madrilene nu-și permit pași greșiți în economia luptei pentru titlu din Spania, asta pentru că liderul a obținut o nouă victorie importantă și are număr maxim de puncte după primele șapte etape. În cazul în care Real Madrid se va impune astăzi, trupa lui s-ar apropia la 3 puncte de formația blaugrana, în timp ce Atletico, dacă va câștiga derby-ul, ar micșora diferența față de Barcelona la 5 lungimi.