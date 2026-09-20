Atletico Madrid – Real Madrid 0-0, etapa 7 din La Liga, LIVE VIDEO: Pauză pe Metropolitano!

Atletico Madrid și Real Madrid, formațiile pregătite de Diego Simeone și Jose Mourinho, se înfruntă ACUM, pe Estadio Metropolitano, în cel mai așteptat meci al rundei cu numărul #7 din La Liga. Vezi pe FANATIK cele mai importante informații din meci, statisticile și situația din fruntea clasamentului în Spania.
Min. 1: Start de meci pe Estadio Metropolitano!
ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak – Llorente, Pubill, Romero, Hancko – Simeone, Baena, Cardoso, Grimaldo – Lee, David
Rezerve: Musso – Alvarez, Castillo, Dominguez, Hjulmand, Koke, Le Normand, Lookman, Martinez, Mendoza, Ortiz, Vargas
Antrenor: Diego Simeone
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois – Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella – Valverde, Tchouameni – Guler, Bellingham, Vinicius – Mbappe
Rezerve: Lunin, Alexander-Arnold, Asencio, Camavinga, Carreras, Diaz, Diomande, Endrick, Espi, Pitarch, Rudiger, Silva
Antrenor: Jose Mourinho
Stadion: Estadio Metropolitano (Madrid)
Arbitru: Miguel Angel Ortiz Arias
Cele două mari echipe madrilene nu-și permit pași greșiți în economia luptei pentru titlu din Spania, asta pentru că liderul Barcelona a obținut o nouă victorie importantă și are număr maxim de puncte după primele șapte etape. În cazul în care Real Madrid se va impune astăzi, trupa lui Jose Mourinho s-ar apropia la 3 puncte de formația blaugrana, în timp ce Atletico, dacă va câștiga derby-ul, ar micșora diferența față de Barcelona la 5 lungimi.