Atletico Madrid – Real Sociedad, live video în finala Cupei Spaniei. Elevii lui Simeone au restabilit egalitatea!

ADVERTISEMENT

Finala Copa del Rey din acest an se dispută ACUM, pe stadionul La Caruja din Sevilla. Atletico Madrid și Real Sociedad sunt echipele care au ajuns până în ultimul act. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre această partidă, de la detalii dinaintea fluierului de start, la scorul final, până la reacțiile cele mai importante.

Min. 25 : Șutul lui Carlos Soler a fost blocat în ultimul moment de către Marcos Llorente.

: Șutul lui Carlos Soler a fost blocat în ultimul moment de către Marcos Llorente. Min. 11: GOOOL ATLETICO MADRID! Ademola Lookman a restabilit egalitatea cu un șut în diagonală din interiorul careului.

Ademola Lookman a restabilit egalitatea cu un șut în diagonală din interiorul careului. Min. 1: GOOOL REAL SOCIEDAD! După doar 15 secunde, Barrenetxea a reluat cu capul în poarta lui Musso.

După doar 15 secunde, Barrenetxea a reluat cu capul în poarta lui Musso. Min. 1: Start de meci în finala Cupei Spaniei!

ATLETICO MADRID (4-4-2) : Musso – Molina, Pubill, Le Normand, Ruggeri – G. Simeone, Llorente, Koke, Lookman – Griezmann, Alvarez.

REZERVE : Oblak – Almada, Baena, Barrios, Bonar, Cardoso, Gonzalez, Lenglet, Mendoza, Sorloth, Vargas.

ANTRENOR : Diego Simeone

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Marrero – Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez – Turrientes, Soler – Barrenetxea, Sucic, Guedes – Oyarzabal.

REZERVE: Remiro – Beitia, Elustondo, Gorrotxategi, Herrera, Kubo, Marin, Mendez, Munoz, Oskarsson, Wesley.

ANTRENOR: Pellegrino Matarazzo

Atletico Madrid – Real Sociedad, marea finală din Cupa Spaniei

Data de 18 aprilie 2026 aduce microbiștilor un meci foarte interesant. Atletico Madrid și Real Sociedad se confruntă în finala Cupei Spaniei. Meciul stârnește interes major, mai ales pe pământul iberic. Madrilenii au moralul ridicat,

ADVERTISEMENT

Cum au ajuns Atletico Madrid și Real Sociedad în finală

Atletico Madrid a ajuns în ultimul act al competiției după o confruntare în semifinale tot cu Barcelona. Deși , a fost suficientă să asigure calificarea în finală. De partea cealaltă, Real Sociedad a avut un duel 100% basc împotriva lui Athletic Bilbao, pe care a învins-o doar cu 1-0.

Istoricul rezultatelor dintre cele două echipe

Ultimele 5 dispute directe dintre cele două echipe s-au consumat în campionat și o au pe Atletico Madrid învingătoare în majoritatea întâlnirilor. Iată ce scoruri au fost înregistrate la precedentele meciuri:

ADVERTISEMENT

Atletico Madrid – Real Sociedad 3-2 (7 martie 2026)

Real Sociedad – Atletico Madrid 1-1 (4 ianuarie 2026)

Atletico Madrid – Real Sociedad 4-0 (10 mai 2025)

Real Sociedad – Atletico Madrid 1-1 (6 octombrie 2024)

Real Sociedad – Atletico Madrid 0-2 (25 mai 2024)

Cote la pariuri pentru Atletico Madrid – Real Sociedad, meciul din finala Cupei Spaniei

Casele de pariuri o văd „favorită” pe Atletico Madrid să câștige acest meci. Cota madrilenilor la victorie este de 1.83, în timp ce cota primită de Real Sociedad pentru un succes este de 4.50. Variantele precum „peste 1.5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, aduc cote de 1.29, respectiv 1.80.

ADVERTISEMENT

Vezi live video Cupa Spaniei, finala. Actualizări, declarații, rezumat

Pe Fanatik.ro poți fi la curent cu toate fazele importante din finala Cupei Spaniei. Ai toată acțiunea în format LIVE TEXT, cu actualizări în timp real, iar la final vei putea urmări rezumatul confruntării.

ADVERTISEMENT

Totodată, aici vei găsi și cele mai importante declarații ale fotbaliștilor și antrenorilor implicați în marea confruntare iberică. Site-ul nostru îți va pune la dispoziție toate informațiile de care ai nevoie!