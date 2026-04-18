Atletico Madrid – Real Sociedad, live video în finala Cupei Spaniei. Elevii lui Simeone au restabilit egalitatea!

Finala Copa del Rey din acest an se dispută ACUM, pe stadionul La Caruja din Sevilla. Atletico Madrid și Real Sociedad sunt echipele care au ajuns până în ultimul act.
Data de 18 aprilie 2026 aduce microbiștilor un meci foarte interesant. Atletico Madrid și Real Sociedad se confruntă în finala Cupei Spaniei. Meciul stârnește interes major, mai ales pe pământul iberic. Madrilenii au moralul ridicat, reușind în urmă cu câteva zile să elimine Barcelona din sferturile Champions League.
Atletico Madrid a ajuns în ultimul act al competiției după o confruntare în semifinale tot cu Barcelona. Deși catalanii au învins cu 3-0 la retur, victoria cu 4-0 în tur a echipei lui Diego Simeone a fost suficientă să asigure calificarea în finală. De partea cealaltă, Real Sociedad a avut un duel 100% basc împotriva lui Athletic Bilbao, pe care a învins-o doar cu 1-0.
Ultimele 5 dispute directe dintre cele două echipe s-au consumat în campionat și o au pe Atletico Madrid învingătoare în majoritatea întâlnirilor. Iată ce scoruri au fost înregistrate la precedentele meciuri:
Casele de pariuri o văd „favorită” pe Atletico Madrid să câștige acest meci. Cota madrilenilor la victorie este de 1.83, în timp ce cota primită de Real Sociedad pentru un succes este de 4.50. Variantele precum „peste 1.5 goluri” sau „ambele echipe marchează: Da”, aduc cote de 1.29, respectiv 1.80.
