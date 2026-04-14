”Atletico rezistă pe Metropolitano și revine în semifinalele Champions League”. Presa spaniolă, împărțită după calificarea în fața Barcelonei

Atletico și Barcelona au oferit un spectacol pe cinste în returul din sferturile Champions League, iar presa din întreaga lume a scris la superlativ despre un duel colosal. Chiar dacă formația ”blaugrana” s-a impus cu 2-1 pe Metropolitano, în careul de ași au ajuns madrilenii.

Presa spaniolă, în delir după bătălia dintre Atletico și Barcelona din Champions League

Trupa lui Diego Simeone și a ajuns din nou în semifinalele Champions League după o pauză de 9 ani. Iar presa din capitala Spaniei a jubilat după ce Atletico a oprit-o din drum pe rivala din Catalunya.

Sub titlul ”Atletico rezistă pe Metropolitano și revine în semifinalele Champions League”, cotidianul Marca a scris: ”Metropolitano este în sărbătoare. Ce bătălie s-a dat astăzi între acești doi giganți ai fotbalului spaniol.

Barcelona a dat totul pentru a reveni. A fost aproape de a marca de mai multe ori, dar Atletico a supraviețuit, agățându-se de paradele lui Musso și de golul lui Lookman, care îi trimite pe oamenii lui ‘Cholo’ Simeone în semifinale”.

Portarul Juan Musso, eroul de pe Metropolitano

Publicația As a titrat ”¡Musso Atleti!”, considerând că prestația portarului argentinian Juan Musso a fost decisivă în obținerea calificării și a notat faptul că Atletico a ajuns din nou în semifinalele Champions League după 9 ani.

”Sânge, sudoare și semifinale. Atleti avansează în Champions League în urma unui meci epic în care și-a revenit după golurile marcate de Lamine și Ferran în primele 23 de minute. Golul lui Lookman a compensat greșelile lui Lenglet.

Au rezistat și au dominat ultimele 20 de minute după cartonașul roșu al lui Eric Garcia. Fanii îmbătrâniseră, fețele lor se iveau riduri, dar reușiseră: semifinala. Și ‘Thunderstack’ va continua să rezoneze în întreaga Europă”, a notat sursa citată.

Presa catalană, resemnată după eliminarea Barcelonei

”Barca eșuează”, este titlul dat de Mundo Deportivo. ”Barca câștigă cu 2-1 cu o demonstrație de orgoliu, dar Atletico rezistă după victoria cu 2-0 din prima manșă de pe Camp Nou și merge în semifinale. O bătălie fotbalistică de primă clasă!

Intrările lui Lewandowski și Rashford, în locul lui Ferran și Fermin, nu au îmbunătățit jocul Barcelonei în ultimele minute, iar cartonașul roșu al lui Eric într-o fază controversată a pus capăt speranțelor Barcelonei, deși Araujo putea să egaleze cu o lovitură de cap în minutul 90+8”, au scris jurnaliștii catalani.

Sub titlul ”Barca în 10 oameni nu reușește să realizeze miracolul, iar Atletico va fi în semifinale”, publicația Sport a notat: ”O victorie insuficientă pentru Barca, care a dat totul. Oamenii lui Hansi Flick au meritat mult mai mult. Atletico de Madrid este semifinalistă și a început sărbătoare”.

Presa internațională se înclină după spectacolul din Atletico – Barcelona 1-2

Publicația L’Equipe a titrat ”Atletico rezistă atacului Barcelonei”. ”Victorioasă cu 2-0 pe Camp Nou în prima manșă, trupa lui Diego Simeone a rezistat ferm împotriva echipei lui Hansi Flick, care preluase conducerea devreme și era condusă de un Lamine Yamal impresionant.

O surpriză a devenit rapid o posibilitate reală, dar furtuna s-a potolit prea curând după pauză, iar Atletico Madrid, învinsă cu 1-2, a avansat în semifinale. Șansa Barcelonei trecuse: la fel ca în Copa del Rey (0-4, 3-0), oamenii lui Flick au eșuat în încercarea de a reveni în fața lui Atleti. Vor trebui să se consoleze cu un probabil titlu în La Liga”, au scris jurnaliști francezi.

”Barca, victorie fără revenire: Lookman trimite Atletico în semifinalele Champions League”, este titlul dat de italieni de la Gazzetta dello Sport, care au notat: ”Pe Metropolitano, Ferran Torres și Yamal le-au adus catalanilor un avantaj în prima repriză, dar Colchoneros au redus scorul cu fostul atacant al Atalantei și, datorită unui , au mers în runda următoare”.