Sport

Ea este sportiva din România care a uimit lumea atletismului. Record și titlu mondial sub privirile americanilor

Tânăra atletă Ștefania Uță (18 ani) a devenit campioană mondială U20. Sportiva noastră s-a impus cu un timp fantastic în proba de 400 metri garduri.
Traian Terzian
10.08.2026 | 06:15
Ea este sportiva din Romania care a uimit lumea atletismului Record si titlu mondial sub privirile americanilor
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Ștefania Uță (18 ani) a devenit campioană mondială de atletism. Sursă foto: cosr.ro
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O nouă rază de soare a apărut în atletismul român. Ea poartă numele Ștefania Uță și este noua campioană mondială U20, după ce a câștigat finala competiției ce s-a desfășurat la Oregon (SUA).

Atleta Ștefania Uță este campioană mondială

Ștefania Uță a câștigat duminică, 9 august, finala probei de 400 metri garduri de la Mondialele U20. Ea a încheiat cursa cu timpul de 55 de secunde și 33 de sutimi, stabilind și un nou record european pentru această categorie de vârstă.

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”ȘTEFANIA UȚĂ ESTE CAMPIOANĂ MONDIALĂ U20 LA 400mg! 55.33! Un nou record european U20 și un nou record personal pentru Ștefania Uță, care câștigă aurul mondial la Oregon! După 57.93 în serii, al treilea timp din concurs, și 56.87 în semifinale, Ștefania a venit în finală și a alergat cea mai rapidă cursă a carierei sale.

LOCUL 1. 55.33. RECORD EUROPEAN U20. PERSONAL BEST. Ștefania Uță este campioană mondială U20 la 400 m garduri! Felicitări, Ștefania Uță! Felicitări, Alina Enescu!”, este mesajul postat pe contul de Facebook al Federației Române de Atletism.

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Alexia Ioana Dospin, campioană europeană U23

Ultima performanță notabilă pentru atletismul românesc a avut loc în urmă cu mai bine de un an. Atunci, Alexia Ioana Dospin a devenit campioană europeană U23 în proba de triplu salt, cu o săritură care a măsurat 14.05 metri.

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Însă, competiția desfășurată anul trecut la Bergen a fost marcată de un scandal uriaș. Sprintera Maria Mihalache a acuzat faptul că a fost scoasă abuziv din lot de către șefii federației, deși își cumpărase și biletele de avion.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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