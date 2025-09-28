Atletul care a fost înrolat fără voia sa în armata rusă: ”Această semnătură mi-a ruinat viaţa”

Războiul dintre Rusia și Ucraina face victime și în rândul sportivilor. Cine este, de fapt, atletul din , care a fost înrolat fără voia sa în armata rusă. Și-a pus semnătura pe un contract ce i-a ruinat viaţa complet.

Atletul din Kenya, înrolat fără voia sa în armata rusă

Au trecut mai bine de 3 ani de la izbucnirea conflictului din Rusia și Ucraina și ies la iveală tot mai multe momente înduioșătoare. Un atlet originar din Kenya a dezvăluit că a fost recrutat fără știrea sa în armata rusă.

Sportivul care practică această activitate de 10 ani și-a expus povestea emoționantă într-o filmare. Clipul a fost făcut public de brigada 57 motorizată care îl prezent pe bărbat drept un cetățean care a fost capturat pe front, în regiunea Harkov.

Potrivit , bărbatul în vârstă de 36 de ani, care se numește Evans, a căzut într-o capcană întinsă în timpul unei vacanțe. Acesta se afla în Sankt Petersburg, într-o perioadă care nu a fost specificată în videoclipul care are o durată de 10 minute.

Urma să se întoarcă în țara natală, însă cu o zi înainte de a pleca în Kenya a fost abordat de un bărbat. Acesta i-a propus să-i prelungească viza pentru Rusia. De asemenea, i-a transmis că îi va găsi un loc de muncă.

Din păcate, în seara respectivă atletul din Kenya a semnat un contract în limba rusă care s-a dovedit a fi o reală pedeapsă. Evans a fost grăbit să-și pună semnătura pe act, ulterior fiindu-i luate pașaportul și telefonul mobil.

Evenimentele se derulează extrem de rapid pentru că alți bărbați vin să-l ia cu mașina. Sportivul este dus către o destinație necunoscută, sugerându-i că va merge într-un loc unde se va relaxa. Câteva ore mai târziu, atletul kenyan ajunge într-un lagăr militar.

Povestea emoționantă a atletului din Kenya

„Mi-au spus că voi lupta sau voi muri. Nu sunt un inamic al Ucrainei, eram prizonierul situaţie. Această semnătură mi-a ruinat viaţa”, a povestit Evans, în filmarea realizată în faţa Brigăzii 57 motorizate.

Mai târziu, atletul kenyan a povestit că timp de o săptămână s-a antrenat. În această perioadă a învățat să mânuiască o armă, într-o tabără în care „majoritatea erau ruşi, dar erau şi belaruşi şi tadjici”.

Pentru că nu vorbește limba rusă nu a înțeles prea multe din instrucțiunile care i s-au dat. După ce s-a terminat pregătirea a fost trimis direct într-o zonă de luptă, unde a încercat să supraviețuiească, alegând să fugă.

„Mi-am scos echipamentul şi am fugit prin pădure, spre liniile ucrainene. Dacă aş fi mers în cealaltă direcţie, aş fi fost împuşcat. M-au legat şi m-au dus la comandantul lor. Mi-au dat apă şi mâncare”, a completat atletul.

Atletul kenyan, capturat de armata ucraineană

Timp de două zile bărbatul din Kenya a rătăcit prin zona respectivă, dar a dat peste o patrulă ucraineană care l-a ameninţat cu arma. Le-a explicat situaţia în care se afla, implorând în momentul de față să nu fie trimis înapoi în Rusia.

Se gândește cu groază la un potențial schimb de prizonieri. În plus, se teme că va fi ucis de armata rusă în situația în care va fi trimis de către armata ucraineană înapoi. Așadar, cere implorare și îndurare din partea oamenilor.

„O să mă omoare. Am o fiică de 16 ani acasă, care locuieşte cu mama mea. Are nevoie de mine”, a încheiat kenyan, în videoclipul publicat recent pe YouTube de către Brigada 57 motorizată.

Cum sunt recrutați africanii în armata rusă

În altă ordine de idei, nu mai este niciun secret faptul că Rusia recrutează africani lipsiți de pregătire militară. Aceștia sunt folosiți în războiul cu Ucraina, care a fost declanșat de către Rusia pe data de 24 februarie 2022.

Mai mult decât atât, Kievul a anunţat capturarea unor mercenari proveniţi din mai multe ţări africane. Cetățenii din aceste națiuni sunt atraşi de promisiunile unor locuri de muncă şi bani mulți, însă mulți se înrolează de bunăvoie.

Majoritatea provin din Togo, Nigeria sau Camerun. Pe de altă parte, există și oameni care sunt victime ale manipulării și ajung să fie recrutați cu forța. Acest lucru a fost scos la suprafață de o anchetă a jurnaliștilor de la France 24, difuzată în iunie 2024.