Program Banca Transilvania, ING, BRD, BCR, Raiffeissen și CEC Bank de Crăciun și Revelion 2025. ATM-uri și bancomate cu numerar disponibil

Așa cum se întâmplă în fiecare an, băncile din România își modifică programul de lucru în pragul sărbătorilor de iarnă. Iată lista bancomatelor deschise de Crăciun și Revelion 2025 și recomandările pentru cei care au de rezolvat operațiuni la ghișeu în această perioadă.

Sucursale bănci & ATM-uri cu program special de Crăciun și Revelion

Programul de lucru al băncilor din România este ajustat de Crăciun și Revelion. Unitățile vor fi închise în zilele de 25 și 26 decembrie 2025, având în vedere că sunt sărbători legale. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, majoritatea sediilor bancare vor avea program scurt. Începând cu 27 decembrie, programul de funcționare va reveni la normal.

Același lucru se va întâmpla la trecerea dintre ani. Astfel, pe 31 decembrie, multe sucursale vor avea program redus, iar pe 1 și 2 ianuarie 2026, ghișeele vor fi închise. Spre deosebire de sucursalele bancare, cele mai multe ATM-uri vor rămâne funcționale non-stop, inclusiv de Crăciun și Revelion. Prin urmare, clienții vor avea acces permanent la numerar.

pe 24 decembrie. Cele mai multe sucursale vor închide la ora 16:00, în timp ce sediile din centrele comerciale vor fi deschise până la 17:00. În prima zi de Crăciun, pe 25 decembrie, toate unitățile BT vor fi închise. Pe 26 decembrie, clienții sunt așteptați la sediile din centrele comerciale. Doar acestea vor fi deschise, programul fiind între orele 10:00-18:00.

În perioada 27-30 decembrie, programul de lucru va fi normal la Banca Transilvania. Pe 31 decembrie, toate sucursalele BT vor închide la ora 16:00. Pe 1 ianuarie, ghișeele vor fi închise, iar pe 2 ianuarie vor fi deschise doar cele din centrele comerciale.

Sucursalele ING Bank vor funcționa cu program special de sărbători. În zilele libere legale (25, 26 decembrie și 1, 2 ianuarie), majoritatea unităților vor fi închise pentru clienți. Pe 24 și 31 decembrie, unitățile vor avea program scurt, în general până în jurul orei 14:00.

Clienții BRD sunt informați că în Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, dar și pe 31 decembrie 2025, programul va fi până la ora 15:00. Singurele sucursale deschise conform programului normal vor fi cele aflate în centrele comerciale din țară. Pe 25-26 decembrie 2025, 1-2 ianuarie 2026, majoritatea agențiilor BRD nu vor fi deschise.

De asemenea, BCR de 24 decembrie 2025 (până la ora 15:00) și 31 decembrie (până la ora 14:00), cu excepția unităților din centrele comerciale. Acestea vor fi deschise în intervalul orar 10:00-20:00. Pe 25, 26 decembrie 2025 și 1-2 ianuarie 2026, sucursalele BCR vor fi închise.

Pe 25 și 26 decembrie 2025, respectiv pe 1 și 2 ianuarie 2026, toate unitățile Raiffeisen Bank vor fi închise indiferent de locație. Excepție fac sucursalele din centrele comerciale și mall-uri, unde programul va fi adaptat.

CEC Bank anunță că pe 25 și 26 decembrie, de Crăciun, unitățile vor fi închise publicului. Același lucru se va întâmpla în zilele de 1 și 2 ianuarie. Pe 24 decembrie și 31 decembrie 2025, sucursalele vor funcționa cu program scurt.

Bancomate non-stop de Crăciun și Revelion

Chiar dacă sucursalele bancare își reduc programul sau sunt închise de Crăciun și Revelion, bancomatele rămân disponibile clienților non-stop pe toată durata sărbătorilor de iarnă. ATM-urile permit retrageri de numerar, dar și alte operațiuni simple.

Astfel, bancomatele vor continua să funcționeze atât pe 25 și 26 decembrie 2025, cât și pe 1 și 2 ianuarie 2026, clienții având acces permanent la numerar sau alte servicii de bază. Totuși, reprezentanții băncilor recomandă planificarea operațiunilor mai complexe înainte de aceste date. De asemenea, oamenii pot apela la aplicațiile mobile sau internet banking pentru diverse plăți și transferuri.

Cum folosești safe ATM în noaptea de Revelion

În noaptea de Revelion pot fi făcute fraude financiare în zona ATM-urilor, uneori chiar mai des, având în vedere că oamenii sunt grăbiți sau mai puțin atenți. Dacă rămâneți fără numerar în noaptea de Revelion și sunteți nevoiți să folosiți ATM-urile chiar în primele ore ale noului, specialiștii recomandă să alegeți un bancomat aflat într-o zonă bine iluminată, sigură și circulată.

Înainte de a introduce cardul, cel mai bine ar fi să verificați dacă mai sunt și alte persoane în preajmă. Dacă o situație vă ridică suspiciuni, căutați un alt ATM. Recomandat ar fi să nu folosiți ATM-ul dacă observați diverse dispozitive montate pe tastatură sau pe fanta cardului, deoarece acestea pot fura datele și puteți deveni victima unei fraude prin metoda skimming.

De asemenea, indicat este să acoperiți tastatura cu mâna atunci când introduceți codul PIN. Dacă întâmpinați o problemă, de exemplu în cazul în care ATM-ul se blochează, nu acceptați ajutorul străinilor. După retragere, verificați tranzacțiile în aplicația băncii.

Alternative: plăți mobile și limite de retragere

Având în vedere că retragerile de numerar de la ATM depind de programul de alimentare al bancomatelor și pot fi riscante, mai ales în noaptea dintre ani, mulți români aleg o altă variantă: plățile mobile. Această alternativă este utilă mai ales pentru plata consumației în restaurante, magazine, dar și în benzinării sau în cazul serviciilor de transport.

Varianta este mult mai simplă și rapidă, iar riscul de fraudă este mai redus. Pe de altă parte, în cazul retragerilor de la ATM există limite zilnice de retragere stabilite de bănci. Acestea variază în funcție de unitatea bancară și pot ajunge la câteva mii de lei pe zi. Limitele de retragere au tocmai scopul de a preveni pagubele mari în cazul fraudelor financiare.