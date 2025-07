Atmosferă anti-românească la Csikszereda – Dinamo?! Dezvăluirile unui oficial FRF: „N-am văzut să se bată românii cu ungurii”

Mihai Stoichiță, director tehnic al FRF, a comentat la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre . Stoichiță a negat vehement că la Miercurea Ciuc ar exista o atmosferă anti-românească.

Reacție oficială dinspre FRF despre o atmosferă anti-românească la Csikszereda – Dinamo

Oficialul FRF a susținut că, , nu au existat probleme de altă natură. Stoichiță a exclus o bătaie între suporterii „câinilor roșii” și susținătorii celor de la Csikszereda, români de etnie maghiară.

„Înainte de meci am fost la președintele Andrei Nicolescu, la Kopic, la toată lumea de la Dinamo. Le-am urat succes. După aceea m-am dus la Csikszereda. După aia m-am dus în tribună. Ce s-a întâmplat în afara stadionului nu știu. Nu e o atmosferă anti-românească la Csikszereda, pentru că au mai fost români în jurul meu. Au mai fost români în jurul meu, în tribuna aceea, și s-au comportat ca întotdeauna, civilizat.

Nu cred că au ceva cu românii. Nu există așa ceva. Tot ce s-a întâmplat a fost în sectorul acela unde au fost suporterii dinamoviști. În rest, nu vă supărați, mai erau români acolo o mulțime. Acolo au fost problemele, în sectorul fanilor lui Dinamo. Acolo au fost incidentele. Sunt două versiuni. Unii spun într-un fel, alții spun în altul.

Am văzut ce s-a văzut la televizor. Nu a fost o bătaie. E exagerat! Ce bătaie să fie?! Unii dintre suporterii dinamoviști au stat până la sfârșitul jocului acolo, în sectorul acela. N-am văzut să se bată românii cu ungurii. Nu pot să spun acest lucru, că e o atmosferă anti-românească la Csikszereda.

Observațiile lui Mihai Stoichiță de la stadion

La meciul ăsta nu am auzit niciodată să strige ‘Ria, Ria, Ungaria!’ Ce strigă în limba maghiară nu înțeleg. În partea cealaltă era galeria maghiară. Incidentele au fost în galeria lui Dinamo, în colțul stadionului. Ce probleme să aibă? Eu vă spun ce am văzut! Ce s-o fi întâmplat între ei, ce au vorbit eu cu jandarmii, cu forțele de securitate?

Acolo în tribună nu a intervenit Jandarmeria. Nu știu ce a fost în afara stadionului. Ce a fost observabil din tribuna oficială, unde am stat eu, în niciun caz nu au fost aceste lucruri. Nu mi s-a părut că ungurii i-au provocat pe dinamoviști. Pentru că nu suporterii unguri au participat la aceste incidente. Incidentele au avut loc între jandarmi, poliție, pază și suporterii români. Aia am văzut eu.

Eu nu am văzut să se bată suporteri români cu unguri. Adică suporteri ciucani cu suporteri dinamoviști. Că e urât să spunem că s-au bătut unguri cu români. Eu nu am văzut asta! Ei sunt români de etnie maghiară. Nu sunt unguri. Eu nu cred că are rost să o dăm pe adversitate etnică.

Eu cred că aici este o mare greșeală. Aici este vorba despre fotbal. Și unii dintre noi, suporterii, începem să o dăm pe adversitate etnică. Altfel nu m-aș mai duce la Ciuc, la Sfântu Gheorghe. Sunt foarte binevenit acolo mereu când mă duc și sunt român”, a declarat Mihai Stoichiță în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

