Atmosferă de derby veritabil la Dinamo – U Craiova! Banner exploziv al oltenilor după decizia privind palmaresul „Științei”: „Asta e tot ce contează”. Foto

Dinamoviștii sunt recunoscuți pentru faptul că au parte de susținere importantă și la meciurile de acasă și la cele din deplasare. Chiar dacă la meciul cu Universtatea Craiova suporterii alb-roșii nu prea s-au înghesuit la stadion, galeriile sunt la datorie fără doar și poate.

Spectacol în tribune la derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova

pe Arena Națională, în timp ce Universitatea Craiova este susținută de circa 1.000 de suporteri veniți din Bănie.

Ironiile nu au lipsit din tribune la derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova, iar cei care au ieșit la atac au fost suporterii gazdelor. Galeria dinamovistă a afișat un banner ironic la adresa gazdelor, cu puțin timp după startul partidei: „Ați venit la Capitală, cum ați strâns bani de bilet? Ați dat prazul la bucată sau tot chetă la bilet?”.

Oltenii s-au ridicat și ei la înălțime

Nu doar suporterii dinamoviști au fost în formă maximă, ci și cei ai Universității Craiova. Chiar dacă vremea de afară nu este una tocmai ideală pentru fotbal, oltenii au decis să facă deplasarea în Capitală într-un număr consistent. Practic, ultrașii olteni au ținut să arate că susțin echipa indiferent de context și s-au prezentat la meci cu multă energie, dar și cu cântecele specifice. Mai mult de atât, la jumătatea reprizei, fanii alb-albaștrii au folosit și câteva materiale pirotehnice.

Aproximativ 1.000 de suporteri au fost prezenți la meciul dintre .

Banner exploziv al oltenilor după decizia privind palmaresul „Științei”

Suporterii Universității Craiova au venit rapid cu un răspuns în tribune, afișând un banner cu trimitere directă la disputa privind palmaresul clubului: „La noi e marca Științei, asta e tot ce contează / Pentru că palmaresul marca o urmează!”, a fost mesajul transmis de fanii olteni, într-o evidentă ironie la adresa deciziei Curții de Apel.

De asemenea, suporterii Universității Craiova au afișat un nou mesaj, de această dată cu tentă provocatoare la adresa rivalilor: „În jocul capturilor ca de obicei trișați / Batiste în loc de bannere și la chiloți le băgați”, au transmis oltenii, într-o ironie directă legată de conflictele și acuzațiile apărute de-a lungul timpului între galerii.

Ce s-a judecat, de fapt, la ultimul termen din proces. Ce se întâmplă cu palmaresul Universității Craiova

Unul dintre punctele cheie ale conflictului a fost titlul de campioană cucerit în sezonul 1990-1991. De-a lungul anilor, au existat încercări repetate de a pune sub semnul întrebării validitatea acestui trofeu, pe fondul discuțiilor legate de continuitatea juridică a clubului după reorganizarea din 1991. Decizia Curții de Apel nu anulează și nu invalidează acest titlu, ceea ce reprezintă un câștig important pentru Adrian Mititelu.

j, instanța confirmă, practic, cadrul juridic stabilit anterior, respingând pretențiile formulate de CS Universitatea Craiova. Din această perspectivă, hotărârea poate fi interpretată ca o victorie clară în instanță pentru Adrian Mititelu.

Chiar dacă hotărârea este una definitivă la nivelul apelului, părțile mai au deschisă calea recursului, care poate fi formulat în termen de 30 de zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casație și Justiție.