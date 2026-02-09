Sport

Atmosferă de derby veritabil la Dinamo – U Craiova! Banner exploziv al oltenilor după decizia privind palmaresul „Științei”: „Asta e tot ce contează”. Foto

Confruntarea dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 26 a SuperLigii, a avut parte de o atmosferă de derby veritabil, la care au contribuit din plin și fanii celor două echipe.
Bogdan Ciutacu, Cristian Măciucă, Tibi Cocora
09.02.2026 | 20:36
Atmosfera de derby veritabil la Dinamo U Craiova Banner exploziv al oltenilor dupa decizia privind palmaresul Stiintei Asta e tot ce conteaza Foto
ULTIMA ORĂ
10 poze
Vezi galeria
Confruntarea dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 26 a SuperLigii, a avut parte de o atmosferă de derby veritabil. Foto: Fanatik.
ADVERTISEMENT

Dinamoviștii sunt recunoscuți pentru faptul că au parte de susținere importantă și la meciurile de acasă și la cele din deplasare. Chiar dacă la meciul cu Universtatea Craiova suporterii alb-roșii nu prea s-au înghesuit la stadion, galeriile sunt la datorie fără doar și poate.

Spectacol în tribune la derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova

Aproximativ 15.000 de fani ai lui Dinamo sunt prezenți la meci pe Arena Națională, în timp ce Universitatea Craiova este susținută de circa 1.000 de suporteri veniți din Bănie.

ADVERTISEMENT

Ironiile nu au lipsit din tribune la derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova, iar cei care au ieșit la atac au fost suporterii gazdelor. Galeria dinamovistă a afișat un banner ironic la adresa gazdelor, cu puțin timp după startul partidei: „Ați venit la Capitală, cum ați strâns bani de bilet? Ați dat prazul la bucată sau tot chetă la bilet?”.

Confruntarea dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 26 a SuperLigii, a avut parte de o atmosferă de derby veritabil. Foto: Fanatik.
Confruntarea dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 26 a SuperLigii, a avut parte de o atmosferă de derby veritabil. Foto: Fanatik.

Oltenii s-au ridicat și ei la înălțime

Nu doar suporterii dinamoviști au fost în formă maximă, ci și cei ai Universității Craiova. Chiar dacă vremea de afară nu este una tocmai ideală pentru fotbal, oltenii au decis să facă deplasarea în Capitală într-un număr consistent. Practic, ultrașii olteni au ținut să arate că susțin echipa indiferent de context și s-au prezentat la meci cu multă energie, dar și cu cântecele specifice. Mai mult de atât, la jumătatea reprizei, fanii alb-albaștrii au folosit și câteva materiale pirotehnice.

ADVERTISEMENT
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le...
Digi24.ro
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”

Aproximativ 1.000 de suporteri au fost prezenți la meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 26 a SuperLigii.

ADVERTISEMENT
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”:...
Digisport.ro
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”

Suporterii Universității Craiova au venit rapid cu un răspuns în tribune, afișând un banner cu trimitere directă la disputa privind palmaresul clubului: „La noi e marca Științei, asta e tot ce contează / Pentru că palmaresul marca o urmează!”, a fost mesajul transmis de fanii olteni, într-o evidentă ironie la adresa deciziei Curții de Apel.

Confruntarea dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 26 a SuperLigii, a avut parte de o atmosferă de derby veritabil. Foto: Fanatik.
Confruntarea dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 26 a SuperLigii, a avut parte de o atmosferă de derby veritabil. Foto: Fanatik.

De asemenea, suporterii Universității Craiova au afișat un nou mesaj, de această dată cu tentă provocatoare la adresa rivalilor: „În jocul capturilor ca de obicei trișați / Batiste în loc de bannere și la chiloți le băgați”, au transmis oltenii, într-o ironie directă legată de conflictele și acuzațiile apărute de-a lungul timpului între galerii.

ADVERTISEMENT

Ce s-a judecat, de fapt, la ultimul termen din proces. Ce se întâmplă cu palmaresul Universității Craiova

Unul dintre punctele cheie ale conflictului a fost titlul de campioană cucerit în sezonul 1990-1991. De-a lungul anilor, au existat încercări repetate de a pune sub semnul întrebării validitatea acestui trofeu, pe fondul discuțiilor legate de continuitatea juridică a clubului după reorganizarea din 1991. Decizia Curții de Apel nu anulează și nu invalidează acest titlu, ceea ce reprezintă un câștig important pentru Adrian Mititelu.

Prin menținerea sentinței Tribunalului Dolj, instanța confirmă, practic, cadrul juridic stabilit anterior, respingând pretențiile formulate de CS Universitatea Craiova. Din această perspectivă, hotărârea poate fi interpretată ca o victorie clară în instanță pentru Adrian Mititelu.

Chiar dacă hotărârea este una definitivă la nivelul apelului, părțile mai au deschisă calea recursului, care poate fi formulat în termen de 30 de zile de la comunicare, la Înalta Curte de Casație și Justiție.

 

S-au înțeles! Universitatea Craiova, lovitură în ultima zi de mercato
Fanatik
S-au înțeles! Universitatea Craiova, lovitură în ultima zi de mercato
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Iubita lui Jake Paul a luat medalia...
Fanatik
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Iubita lui Jake Paul a luat medalia de aur!
O trădează Boateng pe Dinamo?! Ce spun MM Stoica și Victor Angelescu despre...
Fanatik
O trădează Boateng pe Dinamo?! Ce spun MM Stoica și Victor Angelescu despre un transfer la FCSB sau Rapid
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Universitatea Craiova transferă în ziua derby-ului cu Dinamo! Ce jucător se alătură lotului lui...
iamsport.ro
Universitatea Craiova transferă în ziua derby-ului cu Dinamo! Ce jucător se alătură lotului lui Filipe Coelho
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!