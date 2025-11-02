Atmosferă de derby veritabil la Universitatea Craiova – Rapid! Bannere ironice ale giuleștenilor: „Acest ‘oraș’ are realizare, doar când vin băieții din capitală în deplasare”. Foto și video

ADVERTISEMENT

Giuleștenii sunt recunoscuți pentru faptul că au parte de susținere importantă și la meciurile de acasă, și la cele din deplasare.

Spectacol făcut de suporteri la meciul dintre Universitatea Craiova și Rapid

Ultrașii rapidiști au primit o veste importantă, la derby-ul cu Dinamo, când Liviu Ungurean, zis Bocciu, a revenit pe stadion, după ce i-a expirat interdicția. Acesta a contribuit prin influența sa la o atmosferă de top pe care fanii echipei lui Constantin Gâlcă au făcut-o pe Arena Națională, aprecierea venind chiar și de la rivali, care au recunoscut că a fost o prestație de top pentru ultrașii formației feroviare.

Emulația care s-a produs este evidentă, iar suporterii lui Rapid s-au mobilizat exemplar pentru meciul din Bănie, cu Universitatea Craiova. Peste 2000 de fani au făcut deplasarea și au susținut jucătorii, iar sectorul oaspete a fost aproape plin până la refuz. Imaginile surprinse de reporterii FANATIK sunt grăitoare și arată devotamentul, iubirea și pasiunea pe care orice suporter trebuie să o aibă pentru echipa pe care o iubește.

18.574 de suporteri au fost pe stadion la U Craiova – Rapid, 1.256 dintre aceștia fiind rapidiști

Atmosfer făcută de suporterii Rapidului la Craiova

Liviu Ungurean a vorbit despre mutarea ultrașilor în Peluza Sud

, o parte din ultrașii de la Peluza Nord s-au mutat în Peluza Sud, iar în rândul suporterilor rapidiști s-a vorbit despre o trădare. Totuși, cu suporterii care s-au mutat.

„Sunt băieții acolo care au drumul lor și să fie sănătoși. Le doresc succes. Noi suntem Peluza Nord, dar tot rapidiști sunt și ei. La noi nu există conflicte ca la alte echipe, doar că băieții de la Original și ceilalți au luat un alt drum. E alegerea lor. Eu am încercat și voi încerca mereu să îi conving, sunt prietenii noștri. La noi nu există diferențe mari de mentalitate cum există pe la alte echipe”, a spus Liviu Ungurean, pentru FANATIK.

Oltenii s-au ridicat și ei la înălțime

Nu doar suporterii Rapidului au fost în formă maximă, ci și cei ai Universității Craiova. Oltenii s-au certat cu jucătorii recent, după egalul cu Metaloglobus, iar tensiunea a făcut ca atmosfera la meciul de Cupa României, cu Dumbrăvița, să fie una ridicată.

Totuși, ultrașii olteni au ținut să arate că susțin echipa indiferent de context și s-au prezentat la cel mai înalt nivel cu Rapid. Aproximativ 20.000 de suporteri au fost prezenți la meciul dintre Rapid și Universitatea Craiova, din etapa cu numărul 15 a SuperLigii.

Galeria Rapidului, bannere ironice la meciul cu Universitatea Craiova

Ironiile nu au lipsit din tribune la derby-ul Universitatea Craiova – Rapid, iar cei care au ieșit la atac au fost suporterii Rapidului. Galeria giuleștenilor a afișat bannere ironice la adresa gazdelor.

„Vă dați mari în ultraserie, dar sunteți consilieri la Primărie” / „Pe plan ultra acest „oraș” are realizare, doar când vin băieții din capitală în deplasare” / „Blugi mulați nu aveți haz, toată Bănia miroase a praz” / „Blugi murdari, nu aveți cultură, mâine vă duceți la agricultură!”, au fost mesajele bucureștenilor.