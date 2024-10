Răzvan Prodan a intrat în legătură telefonică, în direct la FANATIK SUPERLIGA, și a discutat despre meciul Rangers – FCSB 4-0 și despre faptul că și-ar dori să meargă pe Ibrox pentru a simți atmosfera făcută de suporterii scoțieni.

Atmosfera de la Rangers – FCSB 4-0 l-a convins pe fiul lui Didi Prodan să meargă pe Ibrox: “Abia aștept să ajung și eu acolo”

Răzvan Prodan a fost cucerit de atmosfera de pe Ibrox atunci când a văzut meciul Rangers – FCSB, scor 4-0. După duelul din Europa League, că își dorește să meargă în Glasgow, locul unde s-a născut, pentru a simți pe pielea sa show-ul făcut de scoțieni.

La FANATIK SUPERLIGA, fundașul care evoluează în liga a 3-a a mărturisit că , deși Rangers s-a dovedit a fi echipa mai bună.

“Părerea mea este că s-a văzut diferența de nivel dintre campionatul României și cel al Scoției. A fost un meci frumos pentru ei și pentru publicul care a urmărit meciul.

Doar de la televizor am văzut atmosfera de acolo, încă nu am ajuns pe Ibrox. Deși, îmi doresc să ajung acolo cu prima ocazie pe care o am.

Aseară am ținut cu FCSB și în general țin cu echipele din România în cupele europene, indiferent de cine joacă.

Când îmi permite timpul sper să am această ocazie de a merge la un meci al celor de la Glasgow Rangers”, a spus Răzvan Prodan, la FANATIK SUPERLIGA.

Răzvan Prodan, înaintea meciului campioanei României din Europa League

“(n.r. Cu cine ții în acest meci?) Cu FCSB, bineînțeles! Țin cu echipele românești în cupele europene, indiferent de adversar. Va fi, însă, foarte complicat cu Rangers, o echipă peste PAOK, după părerea mea.

Cu calitate mai mare, mai agresivă. Sufletește, aș miza pe o victorie cu 2-0 pentru FCSB, dar și o remiză ar fi OK. Important va fi să stăm bine tactic, să-i prindem pe contraatac, fiindcă avem jucători cu astfel de calități

(n.r. Te simți legat de Rangers?) Prea puțin! Am stat acolo câteva luni după naștere. Abia după venirea lui Ianis la Rangers mi-am mai îndreptat atenția spre echipă. E al treilea român la club, au mai fost înainte doar tata și Goian.

Am urmărit partide din campionat, din cupele europene și e clar că e o formație care etalează intensitate și agresivitate. Mi-a părut rău pentru ce a pățit Ianis acolo după Euro, o situație nasoală, dificil de gestionat.

A fost o problemă de neînțeles, mai ales că venea după turneul final din Germania, unde a contribuit la acel traseu remarcabil al naționalei.

(n.r. Ce așteptări ai de la FCSB în meciul cu Rangers?) Foarte mari! E campioana României și, chiar dacă a început mai greu campionatul, sunt sigur că se va redresa.

În plus, traseul european de până acum a fost remarcabil. Îmi plac mult Șut și Olaru. Păcat că Darius va lipsi la Glasgow! E un jucător decisiv, care s-ar putea adapta în orice mare campionat de pe continent”, a spus fiul lui Didi Prodan înaintea meciului de pe Ibrox, conform .

Răzvan Prodan, despre Rangers - FCSB, cariera sa și despre tatăl său, Didi Prodan