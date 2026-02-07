Sport

Atmosferă de senzație la derby-ul CFR Cluj – U Cluj. Zeci de torțe în peluza oaspeților. Foto și Video

CFR Cluj - U Cluj se desfășoară în etapa a 26-a din SuperLiga. Stadionul din Gruia a luat foc în momentul în care Damjan Djokovic a deschis scorul pe tabelă.
Alex Bodnariu, Iulian Stoica
07.02.2026 | 20:33
CORESPONDENŢĂ DE LA CLUJ
Show pirotehnic asigurat de fanii lui U Cluj în derby-ul cu CFR Cluj. Sursă foto: Colaj Fanatik
Etapa cu numărul 26 din SuperLiga ne aduce în prim-plan un duel extrem de interesant, CFR Cluj – U Cluj. Arena din Gruia a fost luată cu asalt de spectatorii rivalelor, iar atmosfera de la golul marcat de Damjan Dkojovic a fost una spectaculoasă.

Atmosferă de senzație la derby-ul CFR Cluj – U Cluj

Duelul Clujului a ajuns la un nou episod în etapa a 26-a din SuperLiga. Deși meciul dintre CFR și U se dispută în Gruia, fanii „studenților” au fost cei care au ieșit în evidență.

Damjan Djokovic a deschis scorul în minutul 5 cu o lovitură de cap, însă suporterii lui U Cluj nu au arătat deznădejde și au început spectacolul în tribunele stadionului „Dr. Constantin Rădulescu”.

FANATIK a surprins momentul în care „studenții” aflați în peluză au aprins zeci de torțe și au început să scandeze mesaje pentru a-i motiva pe elevii lui Cristiano Bergodi.

În ciuda cântecelor, defensiva Universității a mai cedat încă o dată în primul sfert de oră. Lorenzo Biliboc a profitat de o gafă în defensiva rivalei și a dublat diferența de pe tabelă în minutul 10.

Show pirotehnic în galeria U Cluj la derby-ul cu CFR

Scandal înainte de CFR Cluj – U Cluj

În ultimii ani au avut loc numeroase dezbateri legate de numărul mare de suporteri ai Universității Cluj prezenți în Gruia la duelurile cu CFR Cluj. Pentru a evita posibile incidente, Iuliu Mureșan a hotărât să ofere „studenților” mai multe bilete în peluză decât cota minimă prevăzută, astfel că la meci sunt așteptați peste 3.000 de fani ai echipei vizitatoare.

Cu toate că s-au făcut eforturi pentru ca evenimentul să se desfășoare fără incidente, cu aproximativ o oră înainte de fluierul de start, suporterii Universității Cluj i-au acuzat pe jandarmi de comportament abuziv. Fanii au fost ținuți în afara stadionului și nu li s-a permis accesul, în ciuda faptului că ora de început a meciului se apropia.

