Atmosferă de senzație la derby-ul CFR Cluj – U Cluj. Zeci de torțe în peluza oaspeților. Foto și Video

Etapa cu numărul 26 din SuperLiga ne aduce în prim-plan un duel extrem de interesant, CFR Cluj – U Cluj. Arena din Gruia a fost luată cu asalt de spectatorii rivalelor, iar atmosfera de la golul marcat de Damjan Dkojovic a fost una spectaculoasă.
Duelul Clujului a ajuns la un nou episod în etapa a 26-a din SuperLiga. Deși meciul dintre CFR și U se dispută în Gruia, fanii „studenților” au fost cei care au ieșit în evidență.
Damjan Djokovic a deschis scorul în minutul 5 cu o lovitură de cap, însă suporterii lui U Cluj nu au arătat deznădejde și au început spectacolul în tribunele stadionului „Dr. Constantin Rădulescu”.
FANATIK a surprins momentul în care „studenții” aflați în peluză au aprins zeci de torțe și au început să scandeze mesaje pentru a-i motiva pe elevii lui Cristiano Bergodi.
În ciuda cântecelor, defensiva Universității a mai cedat încă o dată în primul sfert de oră. Lorenzo Biliboc a profitat de o gafă în defensiva rivalei și a dublat diferența de pe tabelă în minutul 10.
În ultimii ani au avut loc numeroase dezbateri legate de numărul mare de suporteri ai Universității Cluj prezenți în Gruia la duelurile cu CFR Cluj. Pentru a evita posibile incidente, Iuliu Mureșan a hotărât să ofere „studenților” mai multe bilete în peluză decât cota minimă prevăzută, astfel că la meci sunt așteptați peste 3.000 de fani ai echipei vizitatoare.
Cu toate că s-au făcut eforturi pentru ca evenimentul să se desfășoare fără incidente, cu aproximativ o oră înainte de fluierul de start, suporterii Universității Cluj i-au acuzat pe jandarmi de comportament abuziv. Fanii au fost ținuți în afara stadionului și nu li s-a permis accesul, în ciuda faptului că ora de început a meciului se apropia.