Atmosferă de senzație la finala Europa League dintre Freiburg și Aston Villa! Ce au făcut fanii celor două echipe în startul jocului. Foto și Video

Freiburg și Aston Villa se întâlnesc la Istanbul în finala Europa League, iar ocazia este una foarte specială pentru fanii celor două formații, care au făcut spectacol în startul jocului.
Bogdan Mariș
20.05.2026 | 22:18
Fanii celor de la Freiburg și Aston Villa au făcut spectacol în startul finalei Europa League. FOTO: colaj Fanatik
Freiburg și Aston Villa se înfruntă în ultimul act al ediției 2025-2026 din Europa League. Fanii celor două grupări sunt prezenți în număr mare la Istanbul, arena Beșiktaș Park fiind gazda partidei cu trofeul pe masă. Suporterii au făcut spectacol încă din startul jocului pentru a-și susține favoriții în această partidă.

Atmosferă de senzație la finala Europa League

Înainte de startul jocului a avut loc un spectacol de zile mari oferit de organizatori, înainte ca fostul internațional turc Ilhan Mansiz să iasă pe gazon cu trofeul pentru care cele două echipe se luptă miercuri seară. După startul jocului, ambele grupuri de suporteri au realizat scenografii spectaculoase pe arena din Istanbul.

Aston Villa caută un nou trofeu european după 44 de ani de „secetă”, ultimele fiind cucerite în 1982: Cupa Campionilor Europeni și Supercupa Europei. Astfel, fanii grupării din Birmingham au făcut deplasarea în număr mare în Turcia pentru a susține echipa antrenată de Unai Emery, care este un adevărat expert al acestei competiții, reușind să o câștige de 4 ori cu Sevilla și Villarreal. Villa și Freiburg nu luptă doar pentru prestigiu în finala Europa League, ci și pentru premiul impresionant pus la dispoziție de UEFA.

Cum s-au calificat Aston Villa și Freiburg în finala Europa League

Aston Villa a avut un parcurs excelent în faza ligii din Europa League, pe care a încheiat-o cu 7 succese și o singură înfrângere. Astfel, gruparea din Premier League a ocupat locul 2, în urma celor de la Lyon, care i-au depășit doar datorită golaverajului. În faza eliminatorie, echipa pregătită de Unai Emery a trecut de Lille (1-0 și 2-0), Bologna (3-1 și 4-0) și Nottingham Forest (0-1 și 4-0).

De cealaltă parte, Freiburg a avut un parcurs puțin mai dificil, reușind să se califice direct în optimi după 5 victorii, 2 remize și un eșec în faza ligii. Germanii au trecut mai apoi de Genk în optimi (0-1 și 5-1), Celta Vigo în sferturi (3-0 și 3-1) și de Braga în semifinale (1-2 și 3-1) înainte de a o înfrunta pe Villa în finala de la Istanbul.

