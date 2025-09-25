Sport
Atmosferă de senzație la Go Ahead Eagles – FCSB! Ce scenografie au afișat suporterii olandezi. Video

Meciul Go Ahead Eagles - FCSB din prima etapă a grupei de Europa League s-a disputat într-o atmosferă cu totul specială creată de suporterii olandezi! Ce au făcut înainte de start
Gabriel-Alexandru Ioniță
25.09.2025 | 20:07
Atmosfera de senzatie la Go Ahead Eagles FCSB Ce scenografie au afisat suporterii olandezi Video
ULTIMA ORĂ
Scenografia afișată de suporterii olandezi înainte de Go Ahead Eagles - FCSB. Foto: captură X

Fanii „vulturilor” au marcat așa cum se cuvine acest moment istoric pentru ei și pentru echipa lor, cea care în sezonul trecut a câștigat pentru prima dată în istoria sa Cupa Olandei și astfel a obținut această accedere în Europa League.

Scenografie de senzație afișată de suporterii olandezi la meciul Go Ahead Eagles – FCSB din Europa League

Batavii au afișat o scenografie de mari dimensiuni, desfășurată pe întreaga lor peluză. Ei s-au folosit, în mod așteptat în mare măsură, de denumirea clubului și de sigla sa, și au desenat un vultur, pe un fond format din culorile echipei, galben și roșu, alături de mesajul, mai mult decât sugestiv, în limba engleză: „Zboară ca un vultur”.

De asemenea, și FCSB a avut parte de un sprijin destul de puternic la acest meci, în ciuda relațiilor destul de tensionate din această perioadă dintre echipă și suporteri, situație generată de rezultatele slabe din campionat. Formația roș-albastră a fost susținută de câteva sute de fani în Olanda, iar cu puțin timp înainte de startul partidei jucătorii lui Charalambous chiar au mers în fața sectorului respectiv pentru a-i saluta pe suporteri și pentru a le mulțumi pentru sprijin.

FCSB a folosit primul 11 anunțat de Gigi Becali la Fanatik Superliga

Campioana României s-a prezentat la acest prim meci al său în faza principală din Europa League cu primul 11 anunțat cu exactitate de patronul Gigi Becali în urmă cu doar patru zile în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Echipele de start de la acest meci:

Go Ahead Eagles (4-2-3-1): De Busser- Deijl, Nauber, Kramer, James- Meulensteen, Linthorst- Goudmijn, Breum, Suray- Edvardsen; Rezerve: Plogmann, Jansen, Verdoni, Twigt, Smit, Weijenberg, Margaret, Van Zwam, Dirksen, Stokkers, Adelgaard, Rahmouni; Antrenor: Melvin Boel

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu- Graovac, Ngezana, Popescu, Kiki- Alhassan, Edjouma- Miculescu, Olaru, Cisotti- Alibec; Rezerve: Zima, Bîrligea, Tănase, Politic, Toma, Pantea, Radunovic, Oct. Popescu, Thiam; Antrenor: Elias Charalambous

