Atmosferă de sărbătoare în Craiova înainte de Universitatea – Getafe! Ce-i așteaptă pe fanii oltenilor de la 18:00. Anunțul campioanei României

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Getafe a revenit în cupele europene după o pauză de șapte ani, prilej de sărbătoare pentru fanii înfocați. Aproximativ 300 de suporteri ai spaniolilor au făcut deplasarea în România pentru întâlnirea cu Universitatea Craiova și au creat o atmosferă spectaculoasă în oraș.

Nu doar fanii spanioli sunt puși pe spectacol la acest meci. Universitatea Craiova a transmis că își așteaptă suporterii începând cu ora 18:00 în inelul interior de la Tribuna a II-a, unde vor avea parte de un întreg program special ce cuprinde diverse activități cu care să se delecteze înaintea partidei de la 19:45.

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„FAN ZONE ȘTIINȚA | MATCHDAY EXPERIENCE GETAFE De la ora 18:00, ne vedem în inelul interior de la Tribuna a II-a pentru o experiență specială dedicată întregii familii alb-albastre! Trofeele Supercampionilor, expuse pentru suporteri, 3 roboți spectaculoși, Face painting, Modelaj de baloane, Spectacol de magie, DJ, muzică și atmosferă de sărbătoare, Ecran cu videoclipuri speciale. Ne vedem în “Vulcan”!” a transmis Universitatea Craiova pe pagina oficială a clubului.

Atmosferă fantastică la Universitatea Craiova – Getafe

În ziua jocului din prima etapă a grupei de Conference League, majoritatea susținătorilor lui Getafe și-au început show-ul la terasele și barurile din centrul orașului. Cu tricouri, eșarfe și fulare în culorile echipei favorite, spaniolii au petrecut câteva ore relaxante prin Craiova.

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Cum vremea este destul de rece în România, unii dintre ei au ales să se încălzească cu vin fiert și chiar s-au format cozi destul de mari la punctele de vânzare. Alții, mai curajoși, au încercat băuturi alcoolice locale mai tari.

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Unii dintre ei nu au rezistate gradelor ridicate din pahare și s-au ales cu amețeli serioase. ”Mâncarea voastră nu nu se compară cu a noastră. În Spania e mai bună mâncarea, dar palinca e bună pentru sănătate”, a spus un suporter ”vesel” al celor de la Getafe.

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Alți fani ai formației spaniole au ales să se plimbe prin oraș și să viziteze cele mai interesante locuri din Craiova. Cum dragostea pentru echipa favorită este mai presus de orice pentru cei mai înfocați fani și cei de la Getafe și-au arătat atașamentul. Ei au arborat tricoul echipei la Grădina Botanică și în fața Universității. Deși rivali în Conference League, oltenii i-au primit cu brațele deschise pe iberici, iar atmosfera este una relaxantă.

Oltenii pregătesc o coregrafie impresionantă

În schimb, atmosfera va fi una încinsă în stadionul ”Ion Oblemenco”, . În ziua marelui meci s-a anunțat sold out în Peluza Nord, iar în celelalte părți ale arenei mai erau foarte puține bilete disponibile.

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Suporterii campioanei României pregătesc o coregrafie excepțională pentru confruntarea cu Getafe, iar șefii galeriei le-au cerut celor care vor veni în peluză să nu mute foliile amplasate pe scaune și să le ridice doar la semnalul dat prin portavoce.

Cum va juca Universitatea Craiova

Din informațiile obținute de FANATIK, antrenorul pentru duelul cu Getafe, din prima etapă a grupei de Conference League, care se va disputa joi, 15 octombrie, de la ora 19:45.

Singurele dubii ale portughezului sunt legate de jucătorii care vor acoperi banda dreaptă. Iată cum va arăta primul ”11” al Universității Craiova: L. Popescu – Romanciuk, Stevanovic, Screciu – Teles (Tavares), Băluță, Cicâldau (Lameira), Bancu – D. Matei (Cicâldău), Assad, Baiaram.