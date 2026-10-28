Atmosferă dezolantă la Dinamo – Chindia. Fanii nu s-au înghesuit la Arena Națională. Video

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În etapa a 2-a a , Dinamo întâlnește divizionara secundă Chindia Târgoviște. Partida nu este chiar un punct de atracție pentru suporterii ”roș-albi”, astfel că atmosfera este una dezolantă la stadion.

Atmosferă liniștită înainte de Dinamo – Chindia

Deși alături de echipă la toate jocurile pe care favoriții le dispută, fanii lui Dinamo nu s-au înghesuit, totuși, să vină pe Arena Națională la duelul cu Chindia Târgoviște, din .

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Vremea urâtă, cu ploaie continuă, probabil că a contat foarte mult în alegerea suporterilor. Mulți dintre aceștia nu au dorit să se deplaseze la stadion pe un astfel de timp urât și au preferat să urmărească jocul în fața micilor ecrane, astfel că se preconizează că nu vor fi mai mult de 3.000 de spectatori.

Atmosfera în fan zone este departe de cea de la meciurile din campionat, dar chiar și așa s-au format cozi la mici și bere. Micii dinamoviști care nu s-au speriat de ploaie și au venit la stadion au avut parte de o surpriză din partea clubului. Un angajat este prezent în zona dedicată lor și le face baloane uriașe de săpun.

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Cum arată echipele la Dinamo – Chindia

Un moment hazliu s-a petrecut în momentul sosirii autocarului celor de la Chindia Târgoviște la Arena Națională. Mijlocașul ivorian Kevin Doukoure a fost primul care a coborât și a plecat imediat spre vestiare. Însă, jucătorul formației din Liga 2 a fost întors din drum de o persoană de la firma de pază, care le-a transmis dâmbovițenilor sa meargă la intrarea oaspeților. Așa că aceștia au urcat din nou în autocar și au mers la poarta de intrare care le este dedicată.

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Antrenorul lui Dinamo, Nuno Campos, a făcut mai multe modificări în primul ”11” față de jocurile din campionat, astfel că în echipa de start și-au făcut apariția jucători care au evoluat mai puțin în acest sezon.

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Dinamo: Roșca – Benavides, Pascual, Fetai, Opruț – Tarbă, Soro, Verreth, Pinto – Hintsa, Zandbergen. Rezerve: Bellaarouch, R. Radu, Duțu, Opriș, Cr. Mihai, Armstrong, Cîrjan, Mazilu, Karamoko. Antrenor: Nuno Campos.

Chindia: Isvoranu – Estacio, Bilali, Issah, Bruma – Bogdan, Roșu, Grobry, Costin – Camara, Popadiuc. Rezerve: Mocan, Briceag, Celea, Carrillo, Mihai, Petre, Dumitrache, Vladu, Tamași. Antrenor: Leo Grozavu.