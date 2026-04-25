Atmosferă electrizantă înainte de PAOK – OFI Creta! Detaliile remarcate de reporterii Fanatik. Foto și video

Cupa Greciei a ajuns la ultimul act din acest sezon, iar PAOK și OFI Creta se vor lupta pentru marele trofeu. Răzvan Lucescu vrea să pună mâna cu orice preț pe marele trofeu. Suporterii ambelor formații sunt alături de favoriții lor, iar spectacolul nu lipsește. FANATIK te ține la curent cu toate detaliile direct din Grecia, din orașul Volos.

Atmosferă excepțională pe străzile orașului Volos înainte de PAOK – OFI Creta, din finala Cupei Greciei

Întâlnirea dintre PAOK Salonic și OFI Creta, din finala Cupei Greciei, se va disputa sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 20:30, pe Panthessaliko Stadium din Volos. Meciul, care va putea fi urmărit pe AntenaPlay, prezintă interes major pentru suporterii ambelor echipe, poporul elen fiind cunoscut pentru dragostea sa față de fotbal. Atmosfera de meci mare a început să se simtă încă de la orele prânzului.

Mii de fani ai lui PAOK Salonic au luat cu asalt terasele de pe portul orașului Volos. Aceștia, în calitate de simpli suporteri, au început să cânte și să danseze la unison, însă fără să provoace pagube. Interesant este faptul că terasele au paza asigurată de angajați ai restaurantelor, poliția nefiind solicitată pentru a asigura liniștea și ordinea. Ultrașii vor sosi mai târziu, fiind transportați de autocare.

Cine transmite PAOK – OFI Creta, finala Cupei Greciei

În România, . Trustul a decis ca meciul dintre PAOK și OFI Creta să fie transmis în exclusivitate pe platforma AntenaPLAY. Astfel, doritorii vor trebui să-și facă un abonament, al cărui preț pornește de la 7.99 de euro pentru cel Standard, în timp ce unul Premium se ridică la 10.99 de euro. Există și varianta Student la doar 4.99 de euro. Reînnoirea abonamentului se poate face lunar, la 6 luni sau anual. Totuși, FANATIK este singura publicație online din România care are reporteri la Volos, astfel că veți putea fi la curent în permanență cu ceea ce se întâmplă la meciul din finala Cupei Greciei.

Cum au ajuns PAOK și OFI Creta în finala Cupei Greciei

. OFI Creta, formația pregătită de Christos Kontis, s-a calificat în marea finală după ce a trecut de Levadiakos cu 2-1 la general. Răzvan Lucescu va fi în a cincea finală ca antrenor al lui PAOK, chiar în anul centenarului, și în cea de-a 13-a a carierei sale.

