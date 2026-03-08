Scene șocante la Rapid – U Craiova 1-0. Feșnic a oprit partida din cauza scandarilor rasiste, iar jandarmii au creat haos după ce au dat cu gaze accidental! Comunicat oficial: „Ne cerem scuze”. Update

ADVERTISEMENT

ne-a adus un meci pe care o să-l mai vedem de două ori în play-off, între, iar suporterii au recunoscut importanța partidei și au umplut stadionul până la refuz.

Jandameria a anunțat că incidentele din repriza secundă au fost provocate de o degajare accidentală de gaze lacrimogene. Aceste probleme l-au făcut inclusiv pe Mircea Lucescu să părăsească stadionul.

„Precizare meci de fotbal Rapid București – Universitatea Craiova În repriza secundă, în zona Tribunei a II-a, în cadrul dispozitivului de jandarmi a fost acționat accidental, pentru scurt timp, un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă.

În acest context, arbitrul a oprit meciul timp de 3 minute, din cauza efectelor substanței. Menționăm faptul că efectul a fost de scurtă durată și nicio persoană nu a solicitat asistență medicală. Ne prezentăm scuze tuturor pentru acest incident izolat!”, a fost comunicatul Jandarmeriei.

În minutul 62 al reprizei secunde, partida din Giulești a fost întreruptă din cauza unor incidente din tribune. Jandarmeria a folosit gazele lacrimogene în exces și asta i-a afectat inclusiv pe jucători.

Cu 10 minute înainte de finalul confruntării au existat noi probleme, partida fiind din nou întreruptă, asta după ce suporterii de la tribuna 2 s-au certat cu Nicușor Bancu și Ștefan Baiaram. Crainicul arenei a făcut un anunț cu privire la scandările rasiste venite de la galeria oaspeților, iar Horațiu Feșnic amenință că trimite jucătorii la cabine.

Atmosferă de excepție la partida dintre Rapid și Universitatea Craiova. Mesajele afișate de cele două galerii

Cu câteva ore înainte de startul partidei din Giulești, organizatorii au anunțat că nu mai sunt bilete și meciul o să se joace cu casa închisă. Atmosfera promitea așadar încă de dinainte de fluierul de start, iar așteptările au fost confirmate de cele întâmplate. Gazdele i-au ironizat pe fanii grupării din Bănie cu un mesaj legat de identitate, au folosit materiale pirotehnice și au cântat fără oprire.

„Lăsați fără palmares și fără istorie / Lei să vă numiți doar când vorbiți de zodie”, a stat scris pe un banner al giuleștenilor. Replica a venit din partea oltenilor: „Șucăr mare în Ferentari / V-ați certat pe creițari?”.

Alte mesaje afișate de cele două galerii:

Rapid

Te vom iubi Rapidule chiar dacă nu o să reușești / Dar tu să lupți ca niciodată să vină titlul în Giulești

8 martie, ce sărbătoare frumoasă / Am plătit bilet chiar de ziua noastră

Universitatea Craiova

Comică duma cu singuri împotriva tuturor / Când pe tricouri aveți primăria de sector

Acum că stați în două părți / Care dă-n cafea și care în cărți?

Pe dezertori i-ați altoit pentru disidență / Sau la cașcaval v-au făcut concurență?”

Lovitura de start a partidei dintre Rapid și Universitatea Craiova a fost dată de Oana Negrea

Rapid a continuat tradiția de a avea un invitat special care să dea lovitura de start a meciurilor de pe teren propriu. De data aceasta, Oana Negrea, jucătoare legitimată la echipa feminină a clubului, care a devenit prima din istoria grupării care să meargă la echipa națională a României, a fost invitata organizatorilor.

„Moment istoric! Oana Negrea a fost convocată la naționala mare a României și este astfel prima jucătoare a Rapidului care merge la naționala feminină de seniori. Mijlocașul nostru, al doilea căpitan al echipei, cu 8 goluri și 12 pase decisive în acest sezon, a fost convocată de Massimo Pedrazzini pentru startul în preliminariile pentru Campionatul Mondial 2027 din Brazilia.

Tricolorele fac parte din Grupa C5, alături de Cipru și Republica Moldova, iar la începutul lunii martie vor disputa primele meciuri din campania de calificare”, a fost anunțul clubului.