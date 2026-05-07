LIVE

Atmosfera specială în Ghencea, la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Scenografie spectaculoasă a Peluzei Sud. Stadionul nu e plin!

În ziua în care se împlinesc 40 de ani de când Steaua București câștiga Cupa Campionilor Europeni, meciul roș-albaștrilor contra lui Sepsi se va disputa într-o atmosferă de vis. Imagini spectaculoase de la stadion
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
07.05.2026 | 19:01
Atmosfera speciala in Ghencea la 40 de ani de la castigarea Cupei Campionilor Europeni Scenografie spectaculoasa a Peluzei Sud Stadionul nu e plin
ULTIMA ORĂ
Peluza Sud, scenografie spectaculoasă la 40 de ani de la Sevilla. Foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

Astăzi, 7 mai 2026, se împlinesc 40 de ani de când regretatul Helmuth Duckadam primea supranumele de „Eroul de la Sevilla”, iar Steaua București devenea „Regina Europei”, după ce o învingea pe FC Barcelona la loviturile de departajare. Partida dintre Steaua și Sepsi se dispută chiar în această zi, iar FANATIK vă va oferi toate momentele spectaculoase de pe Ghencea.

UPDATE: Peluza Sud, scenografie spectaculoasă înainte de Steaua – Sepsi

Radu Miruță, ministrul Apărării, a fost surprins de FANATIK în timp ce filma galeria Stelei înaintea fluierului de start al meciului cu Sepsi. Fanii roș-albaștrilor își pun speranțele în liderul politic în ceea ce privește promovarea în SuperLiga. Ștefan Iovan, legendarul fotbalist al Stelei, a dat lovitura de start în lacrimi.

ADVERTISEMENT

Daniel Oprița, actualul antrenor al Stelei, dar și jucătorii au purtat tricouri speciale cu Sevilla 40 și numărul 7. Chiar înaintea fluierului de start, Peluza Sud Steaua a afișat o scenografie spectaculoasă.

Stefan Iovan

Peluza Sud, scenografie spectaculoasă la 40 de ani de la Sevilla. Foto: Fanatik
Peluza Sud, scenografie spectaculoasă la 40 de ani de la Sevilla. Foto: Fanatik

40 de ani de la Cupa Campionilor Europeni. Eveniment cu 11.000 de fani pe Ghencea la meciul Steaua – Sepsi OSK

Pe 7 mai 1986, Steaua București devenea prima echipă din estul Europei care reușea să câștige Cupa Campionilor Europeni, după ce trecea de catalanii de la FC Barcelona în actul final. Astăzi, la 40 de ani distanță, fotbaliștii generației Steaua 86 vor fi prezenți pe Ghencea pentru a fi omagiați de un număr de aproximativ 11.000 de suporteri.

ADVERTISEMENT
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
Digi24.ro
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier

Evenimentul este pregătit cu foarte mare atenție, iar suporterii vor putea observa încă de la intrarea pe stadion tricourile pictate ale marilor legende ale Stelei. Printre acestea se numără atât jucători precum Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Ilie Dumitrescu sau Dan Petrescu, dar și jucătorii generației câștigătoare de Cupa Campionilor Europeni, precum Victor Pițurcă, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici sau Helmuth Duckadam.

ADVERTISEMENT
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne...
Digisport.ro
Lovitură de proporții: NU pentru Rusia, DA pentru Belarus! Moscova a reacționat: ”Ne distrug”
Tricourile legendelor Stelei pictate la intrarea pe Ghencea
Tricourile legendelor Stelei pictate la intrarea pe Ghencea. Foto: FANATIK

Scenografie emoționantă în memoria lui Emeric Ienei la Peluza Nord

Cu câteva ore înaintea meciului, în zona Peluzei Nord s-a afișat o pânză specială în memoria marelui antrenor Emeric Ienei, care s-a aflat pe banca tehnică a echipei ce a obținut cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. Din păcate, el ne-a părăsit la sfârșitul anului trecut, pe 5 noiembrie, la vârsta de 88 de ani.

ADVERTISEMENT
Pânză în memoria lui Emeric Jenei
Pânza de la Peluza Nord, în memoria lui Emeric Ienei. Foto: FANATIK

În partea opusă, la Peluza Sud, galeria înfocată a Stelei deja s-a prezentat pe Ghencea și a început să facă atmosferă. În zona respectivă au fost agățate pânze cu drapelul României, dar și fanioane cu cele mai importante meciuri ale Stelei: Finala CCE cu Barcelona, semifinala cu Anderlecht, dar și meciul pentru Supercupa Europei, împotriva lui Dinamo Kiev.

Fanioane meciuri Steaua
Cele mai importante meciuri din istoria generației Steaua 86. Foto: FANATIK
Fostul campion cu FCSB, aproape de transfer!
Fanatik
Fostul campion cu FCSB, aproape de transfer!
De ce a murit, de fapt, Ilie Bărbulescu, fundașul Stelei ’86. Dezvăluirile sfâșietoare...
Fanatik
De ce a murit, de fapt, Ilie Bărbulescu, fundașul Stelei ’86. Dezvăluirile sfâșietoare ale soției: „Fiica mea se ruga de el să meargă”. Exclusiv
Cine arbitrează CFR Cluj – Universitatea Craiova, meciul care poate decide titlul! Vassaras...
Fanatik
Cine arbitrează CFR Cluj – Universitatea Craiova, meciul care poate decide titlul! Vassaras nu a stat la discuții după ultimele scandaluri
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Ștefan Iovan le-a dat o replică tăioasă foștilor săi colegi de la Steaua,...
iamsport.ro
Ștefan Iovan le-a dat o replică tăioasă foștilor săi colegi de la Steaua, la 40 de ani distanță de la câștigarea CCE: 'Toate cu o limită'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!