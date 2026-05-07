Atmosfera specială în Ghencea, la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni. Scenografie spectaculoasă a Peluzei Sud. Stadionul nu e plin!

ADVERTISEMENT

Astăzi, 7 mai 2026, se împlinesc 40 de ani de când regretatul Helmuth Duckadam primea supranumele de „Eroul de la Sevilla”, iar Steaua București devenea „Regina Europei”, după ce o învingea pe FC Barcelona la loviturile de departajare. Partida dintre Steaua și Sepsi se dispută chiar în această zi, iar FANATIK vă va oferi toate momentele spectaculoase de pe Ghencea.

Radu Miruță, ministrul Apărării, a fost surprins de FANATIK în timp ce filma galeria Stelei înaintea fluierului de start al meciului cu Sepsi. Fanii roș-albaștrilor își pun speranțele în liderul politic în ceea ce privește promovarea în SuperLiga. Ștefan Iovan, legendarul fotbalist al Stelei, a dat lovitura de start în lacrimi.

ADVERTISEMENT

Daniel Oprița, actualul antrenor al Stelei, dar și jucătorii au purtat tricouri speciale cu Sevilla 40 și numărul 7. Chiar înaintea fluierului de start, Peluza Sud Steaua a afișat o scenografie spectaculoasă.

40 de ani de la Cupa Campionilor Europeni. Eveniment cu 11.000 de fani pe Ghencea la meciul Steaua – Sepsi OSK

Pe 7 mai 1986, Steaua București devenea prima echipă din estul Europei care reușea să câștige Cupa Campionilor Europeni, după ce trecea de catalanii de la FC Barcelona în actul final. Astăzi, la 40 de ani distanță, fotbaliștii generației Steaua 86 vor fi prezenți pe Ghencea pentru a fi omagiați de un număr de aproximativ 11.000 de suporteri.

ADVERTISEMENT

Evenimentul este pregătit cu foarte mare atenție, iar suporterii vor putea observa încă de la intrarea pe stadion tricourile pictate ale marilor legende ale Stelei. Printre acestea se numără atât jucători precum Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Ilie Dumitrescu sau Dan Petrescu, dar precum Victor Pițurcă, Adrian Bumbescu, Miodrag Belodedici sau Helmuth Duckadam.

ADVERTISEMENT

Scenografie emoționantă în memoria lui Emeric Ienei la Peluza Nord

Cu câteva ore înaintea meciului, în zona Peluzei Nord s-a afișat o pânză specială în memoria marelui antrenor Emeric Ienei, care s-a aflat pe banca tehnică a echipei ce a obținut cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

În partea opusă, la Peluza Sud, galeria înfocată a Stelei deja s-a prezentat pe Ghencea și a început să facă atmosferă. În zona respectivă au fost agățate pânze cu drapelul României, dar și fanioane cu cele mai importante meciuri ale Stelei: Finala CCE cu Barcelona, semifinala cu Anderlecht, dar și meciul pentru Supercupa Europei, împotriva lui Dinamo Kiev.