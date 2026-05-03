Atmosfera fabuloasă la Universitatea Craiova – Dinamo. Galeria oltenilor își face încălzirea la meciul de baschet din Liga Națională. Video

Meciul dintre Universitatea Craiova și Dinamo se va bucura de o atmosferă de senzație. Fanii oltenilor își fac încălzirea la meciul de baschet din Liga Națională.
Iulian Stoica, Tibi Cocora
03.05.2026 | 17:24
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
Atmosfera fabuloasă la Universitatea Craiova - Dinamo. Galeria oltenilor își face încălzirea la meciul de baschet din Liga Națională. Foto: Colaj Fanatik
Universitatea Craiova – Dinamo va avea loc în etapa a 7-a din play-off-ul SuperLigii. Toată suflarea microbistă din Oltenia așteaptă meciul de pe Ion Oblemenco, „Știința” fiind mai aproape ca niciodată în ultimele trei decenii de cucerirea unui titlu în campionat. Fanii au o mobilizare aparte, astfel că stadionul va erupe în momentul fluierului de start.

În ziua partidei din SuperLiga se desfășoară și meciul dintre SCM Craiova și Voluntari, din sferturile play-off-ului Ligii Naționale. Oltenia așteaptă un titlu după 35 de ani, astfel că fanii s-au organizat exemplar înainte de derby-ul cu Dinamo din etapa a 7-a. Membrii galeriei vor asista mai întâi la meciul de baschet, ca mai apoi să se îndrepte spre stadionul „Ion Oblemenco”.

Meciul dintre SCM Craiova și Voluntari a început la ora 17:00, iar la final fanii olteni se vor strânge în zona Ciupercă din Craiova. La fel ca la meciul cu Rapid de acum două etape, suporterii „Științei” vor merge în grup către stadion, iar atmosfera se anunță a fi una de senzație. Dacă la meciul cu giuleștenii s-au aprins torțe, acum se așteaptă mult mai mult spectacol în drumul spre arena construită după „Oul lui Brâncuși”.

Fanii olteni, prezenți la SCM Craiova - Voluntari

Victoria lui U Cluj a pus presiune pe olteni

Universitatea Craiova și U Cluj sunt principalele pretendente la titlu în SuperLiga. Ardelenii s-au impus dramatic în urmă cu doar o zi, Chipciu obținând un penalty după o intrare imprudentă a lui Borța, iar Nistor nu a „iertat” de la punctul cu var. Aflată la egalitate de puncte în clasament cu formația pregătită de Cristiano Bergodi, „Știința” are un avantaj considerabil.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
