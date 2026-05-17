Atmosferă incendiară în Bănie! Fanii Universității Craiova au împânzit deja orașul. Update exclusiv

Atmosferă de zile mari în Bănie cu ocazia meciului de titlu dintre Universitatea Craiova și U Cluj. Ce au pregătit suporterii olteni în așteptarea meciului anului.
Tibi Cocora
17.05.2026 | 16:53
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
„Fierbe” Bănia în așteptarea meciului dintre Universitatea Craiova și U Cluj, partidă care se joacă cu titlul SuperLigii pe masă. Suporterii olteni pregătesc o atmosferă deosebită, specifică echipelor mari din vestul Europei. FANATIK are toate detaliile de la fața locului. Care este situația biletelor, și ce va urma zilele următoare în oraș.

UPDATE: Fanii Craiovei au împânzit orașul și se pregătesc de sărbătoare

E nebunie în Cetatea Banilor. Fanii Universității Craiova au împânzit orașul cu câteva ore înaintea meciului cu U Cluj, care poate aduce titlul în Bănie. Dacă echipa lui Coelho se impune în această seară, titlul SuperLigii rămâne la Craiova.

Deși mai sunt ore bune până la meciul cu „șepcile roșii”, fanii olteni s-au pregătit de sărbătoare. Orașul a devenit alb-albastru în totalitate. Toată lumea are tricouri sau fulare cu Universitatea Craiova și poartă culorile clubului inclusiv pe piele.

Atmosferă deosebită în Bănie pentru meciul de titlu dintre Universitatea Craiova și U Cluj

Din informațiile FANATIK, fanii craioveni se vor întâlni la ora 16:00 în oraș. La ora 18:30 se estimează că 10.000 de fani vor aștepta autocarul în fața stadionului cu torțe, steaguri. Autocarul va trece printre suporteri, care vor striga, vor încuraja cu torțe, fulare, iar atmosfera va fi ca la echipele mari din Europa. Biletele, la negru, au ajuns și la 2.000 de lei în momentul de față. „Plutește în aer atmosfera unui asemenea meci. Vor fi 30.000 de oameni care vor striga la unison pentru Universitatea Craiova. În fața stadionului a apărut un mic fan-zone. Galeria Craiovei se va strânge la 16:30 în centrul vechi. Vor petrece aproape o oră și jumătate alături de cei care vor să vadă spectacolul. De la ora 18:00 urmează ușor, ușor strângerea și drumul către stadion.

Nu mai este niciun loc liber. Toată lumea întreabă în toate părțile despre bilete în mall, taxi, peste tot. În acest moment, pentru această partidă, eu zic că undeva la 50.000 de locuri ar fi fost sold-out. Nu se știe nimic încă de lot, dar este pregătit 100% pentru acest meci. Nu există probleme. Cel mai probabil, după meci, nu va urma special. Dar mâine, așa cum a fost și la precedentele Cupe câștigate, orașul se va bloca. Dacă Universitatea Craiova câștigă titlul, trofeul va fi prezentat și va fi o fiesta în tot orașul alături de suporteri”, a relatat corespondentul FANATIK de la fața locului.

Universitatea Craiova și U Cluj vor mai lupta pentru un trofeu

Universitatea Craiova și U Cluj s-au întâlnit deja în finala Cupei României, când oltenii s-au impus la penalty-uri. Cele două joacă duminică, 17 mai, în etapa a 9-a din play-off cu titlul pe masă. Va mai exista un meci cu miză între cele două echipe.

Mai exact, indiferent cine va pune mâna pe titlul SuperLigii, cele două vor disputa la startul sezonului viitor și Supercupa României. Data de desfășurare a Supercupei va fi 11 iulie 2026, în loc de 4 iulie 2026 cum fusese inițial stabilit.

