Atmosferă incendiară în derby-ul Dinamo – Rapid! Suporterii giuleșteni, în număr mare la stadion. Spectacol în fața Arenei Naționale

Dinamo - Rapid este unul dintre cele mai încinse derby-uri din SuperLiga României, iar fotbaliștii se pot bucura de o atmosferă pe cinste! Spectacol total pe Arena Națională
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
26.04.2026 | 21:00
Fanii Rapidului, în număr mare pe Arena Națională. Spectacol în fața stadionului. Foto: FANATIK
După ce sâmbătă fanii fotbalului românesc s-au putut bucura de atmosfera din derby-ul Clujului, ultima zi din săptămână vine cu un derby incendiar dintre Dinamo și Rapid. Pe FANATIK puteți găsi toate momentele spectaculoase ale celor două galerii.

Suporterii Rapidului sunt gata de acțiune pe Arena Națională

Rapid s-a impus în meciul tur din prima etapă a acestui play-off, cu scorul de 3-2, iar giuleștenii speră să triumfe din nou în fața marilor rivali. Atmosfera a fost extrem de încinsă și în meciul de pe Giulești, însă suporterii formației de sub Podul Grant s-au lăsat duși de val și au exagerat.

După comportamentul lor din acea partidă, porțile Giuleștiului au fost închise pentru suporteri la meciul cu FC Argeș și doar copiii au putut participa. Suporterii Rapidului sunt gata de „război” și în această seară și s-au prezentat într-un număr foarte mare la Arena Națională.

Fanii Rapidului, în număr mare pe Arena Națională. Foto: FANATIK

Ajunși în fața stadionului, suporterii din Galeria Sud a Rapidului au sfidat decizia Peluzei Nord de a se prezenta la meciurile rămase din acest play-off, însă fără să susțină echipa. În acest sens, ei au făcut spectacol încă dinaintea intrării pe stadion, mai exact în fața Arenei Naționale.

Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din...
Digi24.ro
Soții tradiționale și fenomenul „passport bros”: De ce tot mai mulți bărbați din Occident își caută partenere de viață în țări străine

Peluza Sud Rapid sfidează decizia Peluzei Nord

Luptă încinsă pentru cupele europene

Cel mai probabil, în acest sezon echipa ce va ocupa locul 4 va disputa barajul pentru UEFA Conference League, iar din această cauză derby-ul dintre Dinamo și Rapid capătă o importanță și mai mare. Practic, după ce CFR Cluj a câștigat cu Universitatea Cluj și s-a distanțat în clasament, locul de baraj se dispută între cele două formații bucureștene, mai ales că FC Argeș nu și-a primit licența pentru cupele europene.

Reacție-fulger! Danezii au spus-o pe față, după CSM București - Esbjerg 37-27:
Digisport.ro
Reacție-fulger! Danezii au spus-o pe față, după CSM București - Esbjerg 37-27: "Niciodată"

Astfel, pentru Rapid acesta ar putea fi un meci de totul sau nimic. Giuleștenii deja se află într-un con de umbră din momentul începerii play-off-ului, iar o înfrângere în această seară i-ar lăsa pe locul 5. La finalul etapei ar putea ajunge chiar pe ultimul loc dacă FC Argeș reușește o nouă surpriză în meciul cu Universitatea Craiova. Un nou an fără cupe europene ar fi un dezastru pentru Rapid, întrucât ar fi al treilea an în care giuleștenii intră cu pretenții în play-off, însă obțin rezultate dezastruoase.

Torino – Inter 2-2, live video în etapa 34 din Serie A. Echipa...
Fanatik
Torino – Inter 2-2, live video în etapa 34 din Serie A. Echipa lui Cristi Chivu a condus cu 2-0, dar s-a văzut egalată pe final! Ce înseamnă asta în economia luptei pentru „Scudetto”
Tot ce trebuie să știi despre Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin,...
Fanatik
Tot ce trebuie să știi despre Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, unde România va fi reprezentată de CSM București. Când are loc, unde se joacă, preț bilete și echipe calificate
Brest – Gloria Bistriţa 36-30, în sferturile EHF Champions League. România rămâne cu...
Fanatik
Brest – Gloria Bistriţa 36-30, în sferturile EHF Champions League. România rămâne cu o singură reprezentantă în Final-Four. CSM București – Esbjerg 37-27
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
FCSB i-a propus fostului internațional să semneze pe 3 ani, dar salariul cerut...
iamsport.ro
FCSB i-a propus fostului internațional să semneze pe 3 ani, dar salariul cerut a schimbat totul
