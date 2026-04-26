Atmosferă incendiară în derby-ul Dinamo – Rapid! Suporterii giuleșteni, în număr mare la stadion. Spectacol în fața Arenei Naționale

După ce sâmbătă fanii fotbalului românesc s-au putut bucura de atmosfera din derby-ul Clujului, ultima zi din săptămână vine cu un derby incendiar dintre Dinamo și Rapid. Pe FANATIK puteți găsi toate momentele spectaculoase ale celor două galerii.

Suporterii Rapidului sunt gata de acțiune pe Arena Națională

Rapid s-a impus în meciul tur din prima etapă a acestui play-off, cu scorul de 3-2, iar giuleștenii speră să triumfe din nou în fața marilor rivali. Atmosfera a fost extrem de încinsă și în meciul de pe Giulești, însă suporterii formației de sub Podul Grant s-au lăsat duși de val și au exagerat.

După comportamentul lor din acea partidă, Suporterii Rapidului sunt gata de „război” și în această seară și s-au prezentat într-un număr foarte mare la Arena Națională.

Ajunși în fața stadionului, suporterii din Galeria Sud a Rapidului au sfidat decizia Peluzei Nord de a se prezenta la meciurile rămase din acest play-off, însă fără să susțină echipa. În acest sens, ei au făcut spectacol încă dinaintea intrării pe stadion, mai exact în fața Arenei Naționale.

Peluza Sud Rapid sfidează decizia Peluzei Nord

Luptă încinsă pentru cupele europene

Cel mai probabil, în acest sezon echipa ce va ocupa locul 4 va disputa barajul pentru UEFA Conference League, iar din această cauză derby-ul dintre Dinamo și Rapid capătă o importanță și mai mare. Practic, după ce CFR Cluj a câștigat cu Universitatea Cluj și s-a distanțat în clasament, locul de baraj se dispută între cele două formații bucureștene, mai ales că FC Argeș nu și-a primit licența pentru cupele europene.

Astfel, pentru Rapid acesta ar putea fi un meci de totul sau nimic. iar o înfrângere în această seară i-ar lăsa pe locul 5. La finalul etapei ar putea ajunge chiar pe ultimul loc dacă FC Argeș reușește o nouă surpriză în meciul cu Universitatea Craiova. Un nou an fără cupe europene ar fi un dezastru pentru Rapid, întrucât ar fi al treilea an în care giuleștenii intră cu pretenții în play-off, însă obțin rezultate dezastruoase.