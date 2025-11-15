Atmosfera înainte de Bosnia – România! Ce a apărut în fața hotelului, unde stau tricolorii și intervenții în forță ale Poliției. Foto

ADVERTISEMENT

Naționala României are în față cel mai important meci al acestui an. „Tricolorii” lui Mircea Lucescu vor juca în deplasare cu Bosnia, într-o partidă care va decide care dintre cele două naționale va merge direct la Campionatul Mondial din 2026. Vezi pe FANATIK.ro toate detaliile legate de atmosferă.

Ce a apărut în fața hotelului unde sunt cazați „tricolorii”, cu doar câteva ore înainte de Bosnia – România

Reporterii FANATIK sunt prezenți la Zenica. Aceștia au surprins chiar în fața hotelului unde stau „tricolorii”, Hotel Zenica, faptul că bosniacii s-au „instalat” și au început să vândă tricouri, eșarfe si steaguri cu însemnele țării lor. Coincidența face ca hotelul unde sunt cazați tricolorii să fie amplasat lângă Bingo, cel mai mare mall din Zenica.

De asemenea, este în permanență păzit de un echipaj de poliție și forțe de ordine. Un alt aspect important este faptul că poliția se pregătește să închidă zona din jurul stadionului. Astfel, nicio mașină nu va mai intra în preajma arenei cu aproximativ 4 ore înainte de meci.

Ce susținere va avea România la meciul cu Bosnia

Ultrașii radicali ai naționalei Bosniei au anunțat că nu vor intra pe stadion la meciul cu România în semn de protest la adresa Federației. De cealaltă parte, ultrașii de la „Uniți sub Tricolor” au plecat deja spre Zenica, iar .

Astfel, România va avea parte de o susținere masivă pe stadionul de aproximativ 15.000 de locuri de la Zenica. Partida va putea fi urmărită în direct la Prima TV, dar și pe platforma de streaming Prima Play.