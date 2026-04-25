Fanii „Șepcilor roșii” au luat cu asalt Piața Unirii înainte de CFR Cluj – U Cluj. Mesaj fabulos. Foto + Video

Meciul dintre CFR Cluj și U Cluj se anunță incendiar, iar atmosfera este de poveste cu ore bune înaintea fluierului de start. Cum se pregătesc suporterii de derby-ul din Ardeal
Alex Bodnariu, Ciprian Păvăleanu, Cristi Coste
25.04.2026 | 17:53
CORESPONDENȚĂ DIN CLUJ
Fanii lui U Cluj au luat cu asalt Piața Unirii. Foto: FANATIK
Derby-ul Clujului capătă o importanță uriașă în debutul returului de play-off, întrucât o victorie a „șepcilor roșii”, urmată și de un succes al Universității Craiova ar rupe clasamentul, iar distanța ar deveni aproape imposibil de recuperat în etapele rămase, titlul urmând să se dispute între U Craiova și U Cluj. După ce formația lui Bergodi s-a impus în meciul de pe Cluj Arena, „feroviarii” sunt gata să-și ia revanșa în Gruia, iar atmosfera de pe străzile orașului este una de poveste.

Atmosferă superbă în Piața Unirii! Mesaj fabulos afișat de fanii lui U Cluj

Cu câteva ore înainte de startul partidei, fanii Universității Cluj s-au strâns în Piața Unirii. Acolo, „șepcile roșii” au cântat non-stop și au creat o atmosferă ca de sărbătoare. Sute de tricouri negre au luat cu asalt centrul orașului, urmând să pornească spre Gruia la ora 18:00.

Atmosfera din Piața Unirii

Câțiva fani ai Universității s-au prezentat în Piața Unirii cu un banner ce ilustra un mesaj fabulos, ce demonstrează iubirea pe care suporterii studenților o au pentru favoriții lor: „Oh, baby, nu mă aștepta! Astăzi joacă U Cluj-Napoca!”.

Fanii lui U Cluj în Piața Unirii. Foto: FANATIK
Fanii lui U Cluj în Piața Unirii. Foto: FANATIK

Derby-ul Clujului a oferit spectacol total în ultimii ani

De la revenirea Universității Cluj în prima ligă, duelurile cu rivala CFR Cluj au fost de fiecare dată un spectacol total, de la atmosfera dinaintea și din timpul meciului, până la fotbalul prestat de cele două formații. Spre exemplu, în acest sezon cele două rivale s-au întâlnit de trei ori, iar în aceste partide s-au înscris în total 12 goluri, adică o medie de patru goluri pe meci.

VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Digi24.ro
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav”

Chiar dacă în sezonul regulat U Cluj nu a mai reușit să obțină rezultatele din stagiunile precedente, „studenții” au câștigat partida cea mai importantă de până acum și anume cea din turul play-off-ului, în care s-au impus cu scorul de 2-1 într-un meci nebun, în care echipa lui Pancu a deschis scorul încă din primul minut, însă U Cluj a întors scorul și a obținut victoria cu un gol venit în minutul 90.

Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Digisport.ro
Gata! SUA a făcut anunțul despre Iran
Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit...
Fanatik
Gestul făcut de Sabin Ilie către antrenor după un gol, care l-a urmărit în toata cariera pe Marian Aliuță: “Mi-a zis Adrian, frate-său, sa nu le zic alor că-l cunosc, că mă dau afară”
Cristi Chivu, replică genială la conferința de presă: „Dacă voi mai fi la...
Fanatik
Cristi Chivu, replică genială la conferința de presă: „Dacă voi mai fi la anul la Inter, vă spun!”
Play-out SuperLiga, live blog etapa 6. FC Botoșani – Oțelul 1-1. Dumiter dă...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 6. FC Botoșani – Oțelul 1-1. Dumiter dă lovitura în prelungiri! Cum arată clasamentul
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Problemele financiare lovesc SuperLiga! Două cluburi se pregătesc să ceară insolvența
iamsport.ro
Problemele financiare lovesc SuperLiga! Două cluburi se pregătesc să ceară insolvența
