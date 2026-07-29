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Atmosferă incendiară la Craiova! Fanii lui Levski, show la terasele din centrul orașului. Unde vor vedea meciul

Deși UEFA le-a interzis accesul pe stadionul „Ion Oblemenco”, mai mulți suporteri ai lui Levski Sofia s-au adunat la terasele din centrul Craiovei. Planul lor este unul surprinzător.
Alex Bodnariu, Tibi Cocora
29.07.2026 | 17:30
Atmosfera incendiara la Craiova Fanii lui Levski show la terasele din centrul orasului Unde vor vedea meciul
CORESPONDENŢĂ DIN CRAIOVA
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Atmosferă de foc înainte de Universitatea Craiova – Levski! Foto: Renato Anghelescu - FANATIK
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Fierbe Bănia! Universitatea Craiova primește în această seară vizita celor de la Levski Sofia, în manșa secundă a dublei din turul doi preliminar al UEFA Champions League. Campioana României este obligată să întoarcă scorul din Bulgaria pentru a mai spera la calificarea în faza următoare. Atmosfera din Craiova devine din ce în ce mai încinsă.

UPDATE: Fanii bulgari s-au adunat la bere pe terase

Tot mai mulți fani ai echipei Levski s-au adunat în centrul orașului Craiova, cu câteva ore înaintea meciului retur cu Universitatea, din turul 2 preliminar al Champions League.

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Suporterii bulgari cântă și beau bere la terase în așteptarea partidei. Fără drept de a intra pe stadionul ”Ion Oblemenco”, aceștia vor urmări jocul pe ecranele barurilor din oraș.

Fanii bulgari au umplut terasele din centrul Craiovei

Atmosferă de foc înainte de Universitatea Craiova – Levski!

Se anunță un meci de cinci stele în această seară pe stadionul „Ion Oblemenco”. Suporterii Universității Craiova au cumpărat biletele ca pâinea caldă. Peste 25.000 de olteni vor fi prezenți la duelul cu Levski Sofia din turul doi preliminar al UEFA Champions League.

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Încă de la ora prânzului, pe străzile din centrul Craiovei au putut fi văzuți fani ai campioanei României purtând eșarfe și tricouri cu însemnele clubului din Bănie. Atmosfera se animă de la o oră la alta. Ultrașii se vor întâlni chiar în fața stadionului, unde vor sta la bere până la ora meciului.

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„Azi strigăm adunarea direct la stadion, de la 18:30, la barurile din Peluza Nord. Sărbătorim revenirea stadioanelor la normalitate, îi dăm niște bani Științei și ne facem încălzirea pentru marele meci”, au transmis cei de la Peluza Nord.

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Planul bulgarilor. Ce vor face fanii interziși pe stadion la ora meciului U. Craiova – Levski

Pe străzile orașului Craiova, FANATIK a surprins și câțiva suporteri bulgari. O parte dintre fanii lui Levski au ales să vină în România, deși au interdicție la meci. UEFA le-a interzis accesul suporterilor formației din Sofia la partida de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Planul acestora este să urmărească meciul din afara arenei.

Atmosferă de foc înainte de Universitatea Craiova – Levski! Foto: Renato Anghelescu - FANATIK
Atmosferă de foc înainte de Universitatea Craiova – Levski! Foto: Renato Anghelescu – FANATIK
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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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