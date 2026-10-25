Sport

Ce atmosferă la El Clasico! Banner provocator pentru Real Madrid, huiduieli copioase și un moment special. Video

Dragoș Petrescu
25.10.2026 | 22:51
Ce atmosfera la El Clasico Banner provocator pentru Real Madrid huiduieli copioase si un moment special Video
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Atmosferă incendiară pe Camp Nou, la marele El Clasico dintre Barcelona și Real Madrid // FOTO: X
Nebunie pe Camp Nou la El Clasico! Fanii Barcelonei au pregătit un banner incendiar pentru Real Madrid și o coregrafie spectaculoasă.
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Barcelona și Real Madrid se înfruntă într-o atmosferă spectaculoasă pe Camp Nou, iar suporterii catalani au pregătit mai multe momente speciale pentru marele derby. Fanii blaugrana au afișat un banner provocator la adresa rivalei, au realizat o scenografie uriașă în tribune și au creat un moment emoționant chiar înaintea fluierului de start, când imnul Barcelonei a fost cântat „acappella” de tot stadionul.

„Infernul vostru este blaugrana!” – Bannerul provocator afișat înainte de Barcelona – Real Madrid

Unul dintre cele mai spectaculoase momente dinaintea partidei a fost apariția unui banner cu mesajul „Vuestro infierno es blaugrana”, care se traduce astfel „Infernul vostru este blaugrana”. Coregrafia a inclus o reprezentare a emblemei lui Real Madrid în flăcări, iar mesajul a fost o provocare directă adresată formației madrilene.

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Imaginile au fost publicate de Sport.es și preluate de Goal.com, iar publicația spaniolă Diario a prezentat și ea fotografia scenografiei, prin care suporterii Barcelonei au vrut să transmită că Real Madrid va avea parte de o seară extrem de dificilă pe terenul rivalei.

Peste 60.000 de cartoane în tribune! Moment impresionant înaintea fluierului de start

Clubul catalan a pregătit și un mozaic impresionant, cu peste 60.000 de cartoane distribuite în primele două inele ale stadionului. Mesajul central, „Batec blaugrana” (n.r – „Pulsul blaugrana”), a fost însoțit de unde asemănătoare celor de pe un electrocardiogramă, dar și de simboluri în culorile Barcelonei și ale drapelului Cataluniei.

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🚨 BREAKING: The Spotify Camp Nou will unveil a FULL-STADIUM mosaic for El Clásico against Real Madrid. The main message will read: "BATEC BLAUGRANA" (Blaugrana heartbeat) The club ultimately chose this concept over a giant Barça crest. — @sport https://t.co/vJwgzlY816

— Barça Universal (@BarcaUniversal) October 22, 2026

Unul dintre cele mai emoționante momente s-a petrecut chiar înaintea începerii jocului. Potrivit transmisiunii live realizate de RTVE, la ora 20:59, când cele două echipe au pășit pe gazon, imnul Barcelonei a fost cântat „acappella” de suporterii aflați pe Camp Nou. Întreg stadionul a participat la moment, creând astfel o atmosferă impresionantă.

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Autocarul lui Real Madrid, întâmpinat cu fluierături! Măsuri importante de securitate

Nici sosirea echipei lui Jose Mourinho nu a trecut neobservată. Autocarul madrilenilor s-a apropiat de stadion sub escorta unui important dispozitiv de securitate, în timp ce suporterii Barcelonei se adunaseră în număr mare în zona de acces. RTVE a relatat că jucătorii lui Real Madrid au fost întâmpinați cu fluierături și că au existat câteva aruncări de obiecte de mică amploare.

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🚍 El Real Madrid llega al Camp Nou con un lanzamiento de botella y bengalas contra el bus. @GuilleCasquero https://t.co/NbRyENJ90r

— Diario AS (@diarioas) October 25, 2026

Tensiunea s-a simțit și în tribune, unde Andriy Lunin a fost huiduit de suporteri în timpul încălzirii. Portarul ucrainean a început partida în locul lui Thibaut Courtois, indisponibil din cauza unei gripe. Rivalitatea dintre cele două formații s-a făcut simțită astfel încă dinaintea primului fluier, iar Camp Nou a devenit o adevărată scenă pentru spectacolul din jurul celui mai așteptat derby al Spaniei.

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Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu
Dragoș Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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