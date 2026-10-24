Atmosferă incendiară la FCSB – Rapid! Suporterii giuleșteni se află în drum spre Arena Națională. Video

Derby-ul dintre FCSB și Rapid va seta un nou record de asistență pentru acest sezon! FANATIK te ține la curent cu tot ce se întamplă pe Arena Națională

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Până în acest moment, niciun meci din SuperLiga României nu a reușit să aducă la stadion peste 30.000 de suporteri, însă derby-ul FCSB – Rapid va depăși serios acest număr. Aproximativ 35.000 de suporteri sunt așteptați la meciul ce reprezintă capul de afiș al etapei, iar atmosfera va fi una incendiară. FANATIK te ține la curent cu toate informațiile și cele mai tari imagini din jurul derby-ului.

Fanii giuleșteni au portnit în corteo spre Arena Națională. FCSB a pus la dispoziție aproximativ 8.000 de bilete pentru galeria Rapidului, astfel că se anunță o atmosferă incendiară din partea ambelor tabere. Jandarmii au avut misiunea de a menține ordinea publică în rândul fanilor oaspeți, însă cu toate acestea a fost nevoie să și intervină.

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Suporterii Rapidului în drum spre Arena Națională

FCSB – Rapid, capul de afiș al etapei cu numărul 13

În prezent, recordul asistenței din acest sezon de SuperLiga României este deținut de meciul Universitatea Craiova – FCSB, la care au participat aproximativ 28.000 de spectatori. Atunci, roș-albaștrii au suferit o înfrângere drastică, cu 0-5, însă speră ca de această dată să se descurce mult mai bine într-un meci care, fără doar și poate, va seta un nou record.

chiar ajungând ca unii suporteri să dea mai multă importanță acestui duel decât celui contra Dinamo București. Cele două rivale s-au întâlnit deja în „Eternul Derby”, însă indisponibilitatea Arenei Naționale a făcut ca meciul să se joace pe Arcul de Triumf, cu o asistență redusă. De această dată, FCSB va juca pe teren propriu și caută a treia victorie consecutivă alături de Laurențiu Reghecampf, iar pentru acest lucru vor fi ajutați de aproximativ 30.000 de suporteri roș-albaștri.

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Gheorghe Mustață speră la 40.000 de suporteri

Deși este dificil, liderul Peluzei Nord speră chiar la o variantă în care pe Arena Națională să se prezinte 40.000 de suporteri. La FANATIK SUPERLIGA, el a explicat că fără a se lua în calcul biletele destinate galeriei rapidiste, care va beneficia de aproximativ 8.000 de bilete. El se bazează pe faptul că suporterii vor continua să achiziționeze bilete în ultimele ore, dar și în format fizic înainte de meci, direct de la stadion.

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Indiferent dacă se va atinge numărul de 40.000 de spectatori sau nu, FCSB – Rapid va beneficia de cea mai mare asistență din ultimul an. Dintre ultimele 5 întâlniri între cele două rivale, 4 s-au jucat pe Arena Națională, în timp ce o singură partidă s-a jucat pe Giulești. Cea mai mare asistență (30.900) a fost la ultimul derby, din luna decembrie a anului 2025, meci pe care roș-albaștrii l-au câștigat cu 2-1, iar cea mai scăzută a fost la partida FCSB – Rapid 3-3, disputată în play-off-ul sezonului 2024/2025. Atunci, pe Arena Națională s-au prezentat doar 26.300 de spectatori. Iată audiențele de la ultimele cinci întâlniri dintre FCSB și Rapid.

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