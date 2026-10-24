LIVE

Atmosferă incendiară la FCSB – Rapid! Suporterii giuleșteni se află în drum spre Arena Națională. Video

Ciprian Păvăleanu
24.10.2026 | 19:10
Atmosfera incendiara la FCSB Rapid Suporterii giulesteni se afla in drum spre Arena Nationala Video
ULTIMA ORĂ
Aproximativ 35.000 de spectatori se vor afla pe Arena Națională la FCSB - Rapid. Foto: Renato Anghelescu / FANATIK
Derby-ul dintre FCSB și Rapid va seta un nou record de asistență pentru acest sezon! FANATIK te ține la curent cu tot ce se întamplă pe Arena Națională
ADVERTISEMENT

Până în acest moment, niciun meci din SuperLiga României nu a reușit să aducă la stadion peste 30.000 de suporteri, însă derby-ul FCSB – Rapid va depăși serios acest număr. Aproximativ 35.000 de suporteri sunt așteptați la meciul ce reprezintă capul de afiș al etapei, iar atmosfera va fi una incendiară. FANATIK te ține la curent cu toate informațiile și cele mai tari imagini din jurul derby-ului.

UPDATE: Suporterii Rapidului sunt în drum spre Arena Națională

Fanii giuleșteni au portnit în corteo spre Arena Națională. FCSB a pus la dispoziție aproximativ 8.000 de bilete pentru galeria Rapidului, astfel că se anunță o atmosferă incendiară din partea ambelor tabere. Jandarmii au avut misiunea de a menține ordinea publică în rândul fanilor oaspeți, însă cu toate acestea a fost nevoie să și intervină.

ADVERTISEMENT

Suporterii Rapidului în drum spre Arena Națională

FCSB – Rapid, capul de afiș al etapei cu numărul 13

În prezent, recordul asistenței din acest sezon de SuperLiga României este deținut de meciul Universitatea Craiova – FCSB, la care au participat aproximativ 28.000 de spectatori. Atunci, roș-albaștrii au suferit o înfrângere drastică, cu 0-5, însă speră ca de această dată să se descurce mult mai bine într-un meci care, fără doar și poate, va seta un nou record.

Derby-ul dintre FCSB și Rapid a devenit din ce în ce mai crâncen în ultimii ani, chiar ajungând ca unii suporteri să dea mai multă importanță acestui duel decât celui contra Dinamo București. Cele două rivale s-au întâlnit deja în „Eternul Derby”, însă indisponibilitatea Arenei Naționale a făcut ca meciul să se joace pe Arcul de Triumf, cu o asistență redusă. De această dată, FCSB va juca pe teren propriu și caută a treia victorie consecutivă alături de Laurențiu Reghecampf, iar pentru acest lucru vor fi ajutați de aproximativ 30.000 de suporteri roș-albaștri.

ADVERTISEMENT
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are...
Digi24.ro
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu

Gheorghe Mustață speră la 40.000 de suporteri

Deși este dificil, liderul Peluzei Nord speră chiar la o variantă în care pe Arena Națională să se prezinte  40.000 de suporteri. La FANATIK SUPERLIGA, el a explicat că peste 28.000 de bilete se vânduseră cu o zi înaintea derby-ului, fără a se lua în calcul biletele destinate galeriei rapidiste, care va beneficia de aproximativ 8.000 de bilete. El se bazează pe faptul că suporterii vor continua să achiziționeze bilete în ultimele ore, dar și în format fizic înainte de meci, direct de la stadion.

ADVERTISEMENT
255 de ruși și belaruși! A venit anunțul OFICIAL, la scurt timp după...
Digisport.ro
255 de ruși și belaruși! A venit anunțul OFICIAL, la scurt timp după discursul surprinzător al lui Vladimir Putin

Indiferent dacă se va atinge numărul de 40.000 de spectatori sau nu, FCSB – Rapid va beneficia de cea mai mare asistență din ultimul an. Dintre ultimele 5 întâlniri între cele două rivale, 4 s-au jucat pe Arena Națională, în timp ce o singură partidă s-a jucat pe Giulești. Cea mai mare asistență (30.900) a fost la ultimul derby, din luna decembrie a anului 2025, meci pe care roș-albaștrii l-au câștigat cu 2-1, iar cea mai scăzută a fost la partida FCSB – Rapid 3-3, disputată în play-off-ul sezonului 2024/2025. Atunci, pe Arena Națională s-au prezentat doar 26.300 de spectatori. Iată audiențele de la ultimele cinci întâlniri dintre FCSB și Rapid.

ADVERTISEMENT
  • 21.12.2025: FCSB – Rapid 2-1 (30.903 de spectatori)
  • 17.08.2025: Rapid – FCSB 2-2 (26.871 de spectatori)
  • 27.04.2025: Rapid – FCSB 1-2 (12.419 de spectatori)
  • 16.03.2025: FCSB – Rapid 3-3 (26.385 de spectatori)
  • 02.03.2025: FCSB – Rapid 0-0 (30.823 de spectatori)
FCSB – Rapid, LIVE în etapa 13 din SuperLiga. Cum arată suprafața de...
Fanatik
FCSB – Rapid, LIVE în etapa 13 din SuperLiga. Cum arată suprafața de joc de pe Arena Națională
Motivul pentru care elevul erou de la şcoala din Bistriţa nu a fost...
Fanatik
Motivul pentru care elevul erou de la şcoala din Bistriţa nu a fost invitat la FCSB – Rapid! Ancheta Poliţiei a dat lucrurile peste cap
Fanatik, la Gala Balonului de Aur 2026! Emanuel Roșu, singurul jurnalist din România...
Fanatik
Fanatik, la Gala Balonului de Aur 2026! Emanuel Roșu, singurul jurnalist din România care votează. Care este atmosfera din jurul Stamford Bridge înainte de Chelsea – Tottenham
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Ofertă de 4.000.000 de euro pentru transferul mijlocașului de la FCSB! Gigi Becali...
iamsport.ro
Ofertă de 4.000.000 de euro pentru transferul mijlocașului de la FCSB! Gigi Becali nu a stat pe gânduri și a decis
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!