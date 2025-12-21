Sport

Atmosferă incendiară la FCSB – Rapid! Câte bilete s-au vândut pentru ultimul derby al anului. Anunțul făcut de suporterii giuleșteni

Se anunță show total pe Arena Națională la FCSB - Rapid. Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul din Superliga României? Se doboară recordul de asistență?
Alex Bodnariu
21.12.2025 | 14:13
Toate detaliile înainte de FCSB - Rapid. Se anunță o atmosferă de mare meci
FCSB și Rapid se întâlnesc în ultimul derby al anului 2025. Se anunță o atmosferă de senzație pe Arena Națională. Recordul de asistență din acest sezon ar putea fi depășit. Va fi, cu siguranță, un adevărat război atât pe teren, dar mai ales în peluze.

FCSB – Rapid, derby-ul finalului de an în Superliga României. Se anunță show pe Arena Națională

FCSB speră să se apropie și mai mult de locurile care garantează prezența în play-off-ul Superligii României. Campioana are parte de un sezon mult sub așteptări, însă, de câteva runde, jocul echipei lui Elias Charalambous a început să funcționeze. Mai mult, Daniel Bîrligea este apt de joc, așa cum a anunțat tehnicianul cipriot.

În schimb, Rapid, în cazul unei victorii în derby-ul cu FCSB, va încheia anul pe primul loc în Superliga României. Totuși, de trei etape, giuleștenii nu mai reușesc să câștige, iar Costel Gâlcă speră să găsească echipa de start ideală pentru partida de pe Arena Națională.

Se doboară recordul de asistență în Superliga? Câte bilete s-au vândut pentru FCSB – Rapid

Deși vremea de afară este friguroasă, iar mulți oameni au plecat deja în concedii, interesul pentru bilete a fost unul destul de mare. Aproximativ 25.000 de tichete au fost deja vândute și este posibil să avem parte de o asistență de peste 30.000 de oameni.

Casele de bilete rămân deschise până la ora jocului. Recordul de asistență din acest sezon este de 34.700 de spectatori, înregistrat tot la un meci cu Rapid în deplasare, însă atunci giuleștenii s-au duelat cu Dinamo pe Arena Națională. În tur, la Rapid – FCSB, au fost 26.871 de oameni în tribune.

Galeria giuleșteană organizează un corteo înainte de derby-ul cu FCSB

Giuleștenii s-au organizat înainte de meciul cu rivalii din Capitală. Membrii galeriei se vor întâlni la ora 17:00, în Piața Iancului, iar de acolo vor merge în corteo până la Arena Națională. Liviu Ungureanu, cunoscut drept „Bocciu”, va conduce ultrașii.

„Duminică, 21.12.2025, are loc ultima redută din acest an, momentul adevărului și momentul în care nu mai este loc de interpretări sau pași greșiți. Este despre istorie, despre culori și despre cea mai frumoasă echipă din România: Rapid București!

Peluza Nord Rapid, prin vocea „dirijorului” Liviu Ungureanu, Bocciu, sub egida „toți înainte, toți înapoi”, face apel la fiecare suflet alb-vișiniu și anunță cel mai gălăgios corteo spre Arena Națională. Nu este o plimbare, este un „marș” al mândriei și al forței rapidiste, o demonstrație de forță și atașament pentru Rapid! Transformăm fiecare pas spre stadion în susținere pentru echipa noastră și fiecare cântec în calvar pentru adversari.

Ultimul AHOE din acest an începe la ora 17:00, în Piața Iancului, iar la ora 17:30, cu pumnul strâns și capul sus, în formație de „luptă”, înarmați cu steaguri, tobe și eșarfe, începem deplasarea către stadion. «La luptă, tată!!!»”, au transmis reprezentanții Peluzei Nord Rapid.

