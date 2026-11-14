Atmosferă incendiară înainte de România – Polonia! Fostul jucător al FCSB, show în Centrul Vechi alături de oaspeți

Un fost atacat de la FCSB a încins atmosfera înainte de România - Polonia. Sursă foto: Fanatik

Mai sunt doar câteva ore până la startul meciului România - Polonia, iar atmosfera începe să se încingă. FANATIK te ține la curent tot ce se întâmplă înainte și în timpul duelului de pe Arena Națională.

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România întâlnește Polonia în etapa a 5-a a Ligii Națiunilor și speră să obțină primele puncte în această grupă. În ciuda startului complet ratat, fanii au rămas alături de ”tricolori”, iar atmosfera de la această partidă se anunță una extraordinară.

Atmosferă de vis înainte de România – Polonia

Pe lângă numeroșii suporteri români care vor veni pe Arena Națională, la întâlnire . Cea mai mare parte a acestora și-au petrecut orele de dinaintea jocului în Centrul Vechi al Capitalei.

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Ei au mers și s-au distrat prin baruri, au cântat și au scandat pentru favoriți. Printre susținătorii ”leșilor” s-a aflat și fostul atacant de la FCSB, Lukasz Gikiewicz (39 de ani), venit special la București pentru meciul din Liga Națiunilor.

Retras din activitate, acesta a ajuns un foarte bine văzut analist sportiv în țara sa natală. Ca expert al unei televiziuni din Polonia, Giwiewicz a venit în România pentru a transmite detalii înaintea, în timpul și după jocul cu România. Fostul fotbalist a fost surprins de reporterul FANATIK în Centrul Vechi cântând alături de fanii polonezi.

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Cum arată echipa de start a României

În ciuda faptului că echipa națională a României a pierdut toate cele patru meciuri susținute în grupa din Liga Națiunilor, suporterii nu i-au părăsit pe ”tricolori” și vor umple tribunele Arenei Naționale la duelul cu Polonia, programat sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45. FRF a anunțat că s-au vândut peste 40.000 de bilete, iar cu o zi înaintea disputării jocului .

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În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a anunțat . Marile surprize sunt titularizarea lui Lisav Eissat în banda stângă, în locul lui Nicușor Bancu, și trecerea lui Florinel Coman în centrul atacului, pentru a-i face loc lui Ianis Hagi în extrema stânga.

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